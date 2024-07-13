МАГАТЭ признало Россию виновной в ударе по "Охматдету"

Совет руководителей МАГАТЭ на экстренном закрытом заседании осудил ракетный удар, нанесенный 8 июля по детской больнице "Охматдет" в Киеве, возложив ответственность на Россию.

МАГАТЭ осудило Россию за удар по больнице "Охматдет"

В тексте резолюции сказано, что Совет решительнее всего осуждает срыв технической помощи МАГАТЭ Украине, вызванный недавним военным ударом России по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил организации за реакцию.

Спасибо Совету управляющих МАГАТЭ за решительную реакцию на откровенно террористические действия нашего врага. Страна-террорист показывает всему миру, что способна с легкостью направлять свое оружие даже не просто против гражданского населения, а против тяжелобольных детей. Вызывающая атака, сделанная на больницу "Охматдет", является недопустимым нарушением основных принципов и ценностей МАГАТЭ, подрывая основу международной ядерной безопасности и защищенности. Герман Галущенко Министр энергетики

Совет также поддержал продолжение усилий МАГАТЭ по техническому сотрудничеству с Украиной, включая оказание дальнейшей помощи "Охматдету" и другим подобным учреждениям, чтобы обеспечить непрерывность предоставления медицинских услуг и усилить меры радиационной безопасности и защиты.

Уничтоженный "Охматдет"

Кроме того, призвала страны-участницы к политической и финансовой поддержке Украины, в частности путем предоставления необходимого оборудования, связанного с ядерной безопасностью и защитой.

Что известно об атаке РФ на детскую больницу "Охматдет"

Российская армия 8 июля атаковала Киев ракетами. В результате обстрела есть погибшие, количество пострадавших и дальше растет. 9 июля в столице был объявлен Днем траура.

Россия нанесла удар по детской больнице стратегической крылатой ракетой X-101.

Отмечается, что на месте трагедии были обнаружены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером, а также ее часть руля.

В результате удара РФ пострадали 10 хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.

Уничтоженный российской армией корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве восстановлению не подлежит. Именно в этом здании находилось отделение токсикологии.

Старый хирургический корпус детской больницы "Охматдет", скорее всего, тоже будет подлежать сносу. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вместо уничтоженных Россией зданий построят один новый корпус.