Жертва удара РФ по Охматдету. В больнице скончался 7-летний мальчик

12 июля в киевском кардиоцентре скончался Егор Завадецкий, перевезенный в медучреждение после попадания ракеты РФ в Охматдет.
Главные тезисы
- 8 июля армия РФ ударила по помещению Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве и более 100 гражданских объектов Украины.
- В результате ракетного удара РФ разрушен корпус токсикологии и повреждены другие отделения больницы, а также погибли и пострадали люди.
- Егор Завадецкий боролся за жизнь 15 дней после падения с велосипеда.
Мальчик 12 дней находился в коме после падения с велосипеда
7-летний Егор Завадецкий был из многодетной семьи внутренне перемещенных лиц из Херсона. В Голынь переехали к родственникам по линии отца после полномасштабного вторжения РФ.
Егор Завадецкий боролся за жизнь 15 дней после падения с велосипеда. После нескольких операций Егор впал в кому и скончался утром 12 июля в Киеве.
По словам мамы мальчика Анастасии Завадецкой, у сына был отек головного мозга, а также глаз. Он 12 дней после перенесенной операции находился в коме третьей стадии, сообщают " Окна ".
У мальчика отказали печень, почки, не работал желудок. Также отмирала правая рука и Егор находился на диализе.
Егор Завадецкий выжил после вражеского ракетного удара по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет", откуда его с мамой перевезли в киевский кардиоцентр.
Что известно об атаке РФ на детскую больницу "Охматдет"
Российская армия 8 июля атаковала Киев ракетами. В результате обстрела есть погибшие, количество пострадавших и дальше растет. 9 июля в столице был объявлен Днем траура.
Россия нанесла удар по детской больнице стратегической крылатой ракетой X-101.
Отмечается, что на месте трагедии были обнаружены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером, а также ее часть руля.
В результате удара РФ пострадали 10 хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.
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