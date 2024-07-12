Жертва удара РФ по Охматдету. В больнице скончался 7-летний мальчик

12 июля в киевском кардиоцентре скончался Егор Завадецкий, перевезенный в медучреждение после попадания ракеты РФ в Охматдет.

Мальчик 12 дней находился в коме после падения с велосипеда

7-летний Егор Завадецкий был из многодетной семьи внутренне перемещенных лиц из Херсона. В Голынь переехали к родственникам по линии отца после полномасштабного вторжения РФ.

Егор Завадецкий боролся за жизнь 15 дней после падения с велосипеда. После нескольких операций Егор впал в кому и скончался утром 12 июля в Киеве.

По словам мамы мальчика Анастасии Завадецкой, у сына был отек головного мозга, а также глаз. Он 12 дней после перенесенной операции находился в коме третьей стадии, сообщают " Окна ".

Когда Егор упал с велосипеда, основной удар был в печень, именно на ее соединение. В Киеве нам сказали, что одну из половин нужно удалять. Почти девять часов продолжалась операция, после которой сын был двое суток в сознании, говорил и реагировал. Но в сохранившемся остатке образовался тромб. И снова операция, длившаяся 3,5 часа. После этого у него на двадцать минут остановилось сердце и понадобилось переливание крови, – вспоминает Анастасия Завадецкая. Поделиться

У мальчика отказали печень, почки, не работал желудок. Также отмирала правая рука и Егор находился на диализе.

Егор Завадецкий выжил после вражеского ракетного удара по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет", откуда его с мамой перевезли в киевский кардиоцентр.

Что известно об атаке РФ на детскую больницу "Охматдет"

Российская армия 8 июля атаковала Киев ракетами. В результате обстрела есть погибшие, количество пострадавших и дальше растет. 9 июля в столице был объявлен Днем траура.

Россия нанесла удар по детской больнице стратегической крылатой ракетой X-101.

Отмечается, что на месте трагедии были обнаружены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером, а также ее часть руля.

В результате удара РФ пострадали 10 хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.