Аналитики Bellingcat подтвердили: по Охматдету ударила российская ракета Х-101
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики Bellingcat подтвердили: по Охматдету ударила российская ракета Х-101

Ракета
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Источник:  Bellingcat

Анализ доказательств из открытых источников, а также эксперты по ракетам указали на то, что запущенная Россией крылатая ракета Х-101 была оружием, которое поразило детскую больницу "Охматдет" в Киеве, развенчивая заявления пророссийских пропагандистов, отрицавших ответственность и пытавшихся переложить вину за событие на Украину.

Главные тезисы

  • Аналитика Bellingcat подтвердила причастность ракеты Х-101 к удару по детской больнице Охматдет в Киеве, развенчивая ложные заявления пророссийских пропагандистов.
  • Экспертный анализ и остатки ракеты Х-101, обнаруженные СБУ, дополнительно подтверждают российское происхождение оружия, примененного в крупной атаке на гражданские объекты в Украине.
  • Bellingcat опровергает российскую ложь о ракете NASAMS и представляет анализ, сравнивающий черты ракеты Х-101 с американскими AIM-120, подтверждая причастность российского вооружения.
  • Атака по детской больнице стала частью широкомасштабной серии ракетных ударов, требующей окончательного раскрытия и наказания военных преступников согласно закону и морали.

Россия била по "Охматдету" ракетой Х-101 — Bellingcat

После удара в нескольких социальных сетях, включая учетную запись Министерства иностранных дел России, пропагандисты РФ начали утверждать, что ракета была американского производства и что она была запущена из украинской зенитно-ракетной системы. .

Однако анализ, проведенный Bellingcat с использованием кадров из социальных сетей, а также 3D модели ракеты, показывает, что боеприпасом является российская крылатая ракета Х-101. Анализ согласуется с мнением экспертов, в том числе Фабиана Хоффмана, доктора наук в Университете Осло, специализирующегося на ракетных технологиях.

Твит Хоффмана

Доктор Джеффри Льюис, эксперт по ядерному оружию и ракетам из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее в Калифорнии, в электронном письме Bellingcat сделал аналогичный вывод, что ракету Х-101 можно увидеть на кадрах атаки, опубликованных в социальных сетях.

Bellingcat также проверил альтернативную теорию, распространенную в Интернете, согласно которой ракета была изготовлена ​​в США AIM-120, но не нашел доказательств этого.

Атака на больницу стала частью широкомасштабного российского ракетного обстрела, поразившего гражданские цели в других местах Украины, включая город Днепр. По данным ВВС Украины, обстрел начался примерно в 10:00 по местному времени, в нем было выпущено по меньшей мере 36 ракет, в том числе 13 крылатых ракет Х-101.

Анализ кадров ракетного удара

Незадолго до обеда начали поступать сообщения о том, что в детской больнице Охматдет произошел взрыв. После этих сообщений в Telegram было опубликовано видео, на котором видно, как ракета попала в больницу.

Ракета демонстрирует несколько характеристик, включая наличие, похоже, реактивного двигателя в задней части, а также двух коротких крыльев вблизи середины ракеты.

Ракета Х-101.

Это отличительные черты Х-101, крылатой ракеты, используемой исключительно российскими вооруженными силами. Сравнение скриншота попавшей в больницу ракеты с 3D-рендерингом ракеты Х-101 показывает, что обе действительно имеют эти черты.

Момент прилета ракеты

Остатки российских ракет

После ракетного удара СБУ обнародовала три изображения, на которых видны остатки попавших в больницу боеприпасов. Они заявили, что предварительные выводы указывают на то, что это был Х-101, который, кажется, согласуется с вышеупомянутой видеозаписью.

На изображениях видно, что похоже на опорный лонжерон и панель двигателя. Инструкции и изображения, задокументировавшие предварительные удары Х-101, подробно описывают подобные остатки.

Остатки российской ракеты Х-101

Кроме того, на одном из изображений, обнародованных СБУ, видны отметки на еще одном остатке попавшей в больницу ракеты. Эти метки содержат цифры «840708036», «234452» и «45 • 14». Подобная маркировка в этом же формате также видна на остатках Х-101, который, как описывается, был сбит над Украиной 29 декабря 2023 года.

Обломки российской ракеты Х-101

Опровержение российской лжи

Российские власти утверждали, что на детскую больницу "Охматдет" в Киеве упала ракета украинского ПВО. В МИД РФ утверждают, что это была ракета комплекса NASAMS.

Однако, как пишет Bellingcat, это утверждение лживо, поскольку на снимках отчетливо виден реактивный двигатель, заметно свисающий с крыла ракеты. Эта отлично заметная изюминка находится на Х-101, но не на ракете AIM-120 для NASAMS. Кроме того, крылья в средней части попавшей в больницу ракеты не соответствуют крыльям AIM-120.

Ракеты Х-101 и AIM-120

Однако Bellingcat создал вторую 3D-модель — ракеты AIM-120, — чтобы проверить эту теорию. При сравнении этой модели с изображениями поразившей "Охматдет" ракеты видно, что передние крылья сильно отличаются. Кроме того, носовая часть AIM-120 намного острее, чем у ракеты по видеозаписи удара по больнице. Наиболее заметно отсутствие на AIM-120 любого компонента, похожего на реактивный двигатель, который виден в задней части ракеты на видео.

Следователи СБУ установили, что РФ ударила по «Охматдету» ракетой Х-101

По предварительным данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.

На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист — это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия, — отметил Глава СБУ Василий Малюк.

В настоящее время количество пострадавших увеличилось до 16 человек, из них трое детей.

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