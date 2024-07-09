Аналітики Bellingcat підтвердили: по Охматдиту вдарила російська ракета Х-101

Аналіз доказів із відкритих джерел, а також експерти з ракет вказали на те, що запущена Росією крилата ракета Х-101 була зброєю, яка вразила дитячу лікарню “Охматдит” у Києві, розвінчуючи заяви проросійських пропагандистів, які заперечували відповідальність і намагалися перекласти провину за подію на Україну.
Головні тези:
- Ракета Х-101 російського виробництва була запущена Росією і вразила лікарню Охматдит у Києві, що підтверджено експертами Bellingcat.
- Фабіан Хоффман та Джефрі Льюїс підтримали висновки аналізу, який вказує на походження ракети, використовуючи кадри та 3D-моделі.
- Слідчі СБУ знайшли залишки російської ракети Х-101 після удару по лікарні, додатково підтверджуючи походження зброї.
- Росія поширила брехливу інформацію про удар ракети NASAMS, проте аналіз Bellingcat відкидає цю теорію, доводячи причетність Х-101.
- Подія в Охматдиті стала частиною російського ракетного обстрілу по цивільних об'єктах в Україні, що вимагає міжнародної реакції та покарання винних.
Росія била по “Охматдиту” ракетою Х-101 — Bellingcat
Після удару в кількох соціальних мережах, включно з обліковим записом Міністерства закордонних справ Росії, пропагандисти РФ почали стверджувати, що ракета була американського виробництва і що вона була запущена з української зенітно-ракетної системи. .
Доктор Джеффрі Льюїс, експерт з питань ядерної зброї та ракет з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї в Каліфорнії, в електронному листі до Bellingcat зробив аналогічний висновок, що ракету Х-101 можна побачити на кадрах атаки, опублікованих у соціальних мережах.
Bellingcat також перевірив альтернативну теорію, поширену в Інтернеті, згідно з якою ракета була виготовлена в США AIM-120, але не знайшов доказів цього.
Атака на лікарню стала частиною широкомасштабного російського ракетного обстрілу, який вразив цивільні цілі в інших місцях України, включно з містом Дніпро. За даними ВПС України , обстріл розпочався приблизно о 10:00 за місцевим часом, у ньому було випущено щонайменше 36 ракет, у тому числі 13 крилатих ракет Х-101.
Аналіз кадрів ракетного удару
Незадовго до обіду почали надходити повідомлення про те, що в дитячій лікарні Охматдит стався вибух. Після цих повідомлень у Telegram було опубліковано відео, на якому видно, як ракета влучила в лікарню.
Це відмінні риси Х-101, крилатої ракети, яка використовується виключно російськими збройними силами. Порівняння скріншота ракети, яка влучила в лікарню, з 3D-рендерингом ракети Х-101 показує, що обидві дійсно мають ці риси.
Залишки російських ракет
Після ракетного удару СБУ оприлюднила три зображення, на яких видно залишки боєприпасів, які влучили в лікарню. Вони заявили, що попередні висновки вказують на те, що це був Х-101, який, здається, узгоджується з вищезазначеним відеозаписом.
На зображеннях видно те, що схоже на опорний лонжерон і панель двигуна. Інструкції та зображення, які задокументували попередні удари Х-101, детально описують подібні залишки.
Крім того, на одному із зображень, оприлюднених СБУ, видно позначки на ще одному залишку ракети, яка влучила в лікарню. Ці позначки містять цифри «840708036», «~234452» і «45 • 14». Подібне маркування в цьому ж форматі також видно на залишках Х-101, який, як описується, був збитий над Україною 29 грудня 2023 року.
Спростування російської брехні
Російська влада стверджувала, що на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві впала ракета української ППО. У МЗС РФ стверджують, що це була ракета комплексу NASAMS.
Однак, як пише Bellingcat, це твердження брехливе, оскільки на знімках чітко видно реактивний двигун, що помітно звисає з крила ракети. Ця добре помітна особливість присутня на Х-101, але не на ракеті AIM-120 для NASAMS. Крім того, крила в середній частині ракети, що влучила в лікарню, не відповідають крилам AIM-120.
Проте Bellingcat створив другу 3D-модель — ракети AIM-120, — щоб перевірити цю теорію. Під час порівняння цієї моделі із зображеннями ракети, що вразила "Охматдит", видно, що передні крила сильно відрізняються. Крім того, носова частина AIM-120 набагато гостріша, ніж у ракети з відеозапису удару по лікарні. Найбільш помітною є відсутність на AIM-120 будь-якого компонента, схожого на реактивний двигун, який видно в задній частині ракети на відео.
Слідчі СБУ встановили, що РФ ударила по «Охматдиту» ракетою Х-101
За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.
На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.
Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист — це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя, — зазначив Голова СБУ Василь Малюк.
Наразі кількість потерпілих збільшилася до 16 осіб, із них — троє дітей.
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