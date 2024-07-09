Аналітики Bellingcat підтвердили: по Охматдиту вдарила російська ракета Х-101

Аналіз доказів із відкритих джерел, а також експерти з ракет вказали на те, що запущена Росією крилата ракета Х-101 була зброєю, яка вразила дитячу лікарню “Охматдит” у Києві, розвінчуючи заяви проросійських пропагандистів, які заперечували відповідальність і намагалися перекласти провину за подію на Україну.

Росія била по “Охматдиту” ракетою Х-101 — Bellingcat

Після удару в кількох соціальних мережах, включно з обліковим записом Міністерства закордонних справ Росії, пропагандисти РФ почали стверджувати, що ракета була американського виробництва і що вона була запущена з української зенітно-ракетної системи. .

Проте аналіз, проведений Bellingcat з використанням кадрів із соціальних мереж, а також 3D-моделі ракети, показує, що боєприпасом є російська крилата ракета Х-101. Аналіз узгоджується з думкою експертів, у тому числі Фабіана Хоффмана, доктора наук в Університеті Осло, який спеціалізується на ракетних технологіях. Поширити

Твіт Хоффмана

Доктор Джеффрі Льюїс, експерт з питань ядерної зброї та ракет з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї в Каліфорнії, в електронному листі до Bellingcat зробив аналогічний висновок, що ракету Х-101 можна побачити на кадрах атаки, опублікованих у соціальних мережах.

Bellingcat також перевірив альтернативну теорію, поширену в Інтернеті, згідно з якою ракета була виготовлена ​​в США AIM-120, але не знайшов доказів цього.

Атака на лікарню стала частиною широкомасштабного російського ракетного обстрілу, який вразив цивільні цілі в інших місцях України, включно з містом Дніпро. За даними ВПС України , обстріл розпочався приблизно о 10:00 за місцевим часом, у ньому було випущено щонайменше 36 ракет, у тому числі 13 крилатих ракет Х-101.

Аналіз кадрів ракетного удару

Незадовго до обіду почали надходити повідомлення про те, що в дитячій лікарні Охматдит стався вибух. Після цих повідомлень у Telegram було опубліковано відео, на якому видно, як ракета влучила в лікарню.

Ракета демонструє кілька характеристик, включаючи наявність, схоже, реактивного двигуна в задній частині, а також двох коротких крил поблизу середини ракети. Поширити

Ракета Х-101

Це відмінні риси Х-101, крилатої ракети, яка використовується виключно російськими збройними силами. Порівняння скріншота ракети, яка влучила в лікарню, з 3D-рендерингом ракети Х-101 показує, що обидві дійсно мають ці риси.

Момент прильоту ракети

Залишки російських ракет

Після ракетного удару СБУ оприлюднила три зображення, на яких видно залишки боєприпасів, які влучили в лікарню. Вони заявили, що попередні висновки вказують на те, що це був Х-101, який, здається, узгоджується з вищезазначеним відеозаписом.

На зображеннях видно те, що схоже на опорний лонжерон і панель двигуна. Інструкції та зображення, які задокументували попередні удари Х-101, детально описують подібні залишки.

Залишки російської ракети Х-101

Крім того, на одному із зображень, оприлюднених СБУ, видно позначки на ще одному залишку ракети, яка влучила в лікарню. Ці позначки містять цифри «840708036», «~234452» і «45 • 14». Подібне маркування в цьому ж форматі також видно на залишках Х-101, який, як описується, був збитий над Україною 29 грудня 2023 року.

Уламки російської ракети Х-101

Спростування російської брехні

Російська влада стверджувала, що на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві впала ракета української ППО. У МЗС РФ стверджують, що це була ракета комплексу NASAMS.

Однак, як пише Bellingcat, це твердження брехливе, оскільки на знімках чітко видно реактивний двигун, що помітно звисає з крила ракети. Ця добре помітна особливість присутня на Х-101, але не на ракеті AIM-120 для NASAMS. Крім того, крила в середній частині ракети, що влучила в лікарню, не відповідають крилам AIM-120.

Ракети Х-101 та AIM-120

Проте Bellingcat створив другу 3D-модель — ракети AIM-120, — щоб перевірити цю теорію. Під час порівняння цієї моделі із зображеннями ракети, що вразила "Охматдит", видно, що передні крила сильно відрізняються. Крім того, носова частина AIM-120 набагато гостріша, ніж у ракети з відеозапису удару по лікарні. Найбільш помітною є відсутність на AIM-120 будь-якого компонента, схожого на реактивний двигун, який видно в задній частині ракети на відео.

Слідчі СБУ встановили, що РФ ударила по «Охматдиту» ракетою Х-101

За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист — це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя, — зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Наразі кількість потерпілих збільшилася до 16 осіб, із них — троє дітей.