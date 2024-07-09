За "Охматдит". Українські хакери здійснили кібератаку на мережеву інфраструктуру РФ

Українські хакери здійснили чергову кібератаку на російську мережеву інфраструктуру у відповідь на ракетний удар РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Українські хакери помстилися за ракетний удар РФ по “Охматдиту”

Як зазначається, внаслідок кібератаки були знищені численні сервери, здійснена масова розсилка смс з повідомленням "Це вам за Охматдит!", виведено з ладу мережеве обладнання, системи відеонагляду та стерті сотні терабайтів важливих даних.

Цього разу ціллю кібератаки стали "Обласна клінічна лікарня РЖД Перм", ТОВ "ФД-Телеком" та ТОВ ВАПК (волгоградська агропромислова компанія).

Так, внаслідок операції в ТОВ "ФД-Телеком" знищено 174 віртуальних та один фізичний сервер, видалено 51 терабайт інформації, знищено систему відеонагляду та завдано прямих фінансових збитків на 360 тисяч рублів.

Фото — (rbc.ua)

Водночас за результатами кіберудару по "Обласній клінічній лікарні РЖД Перм" виведено з ладу 70 персональних компʼютерів лікарів, знищено файлові сховища, корпоративну пошту, 12 віртуальних серверів, три гіпервізори. Також виведено з ладу мережеве обладнання: комутатори, маршрутизатори та внутрішню телефонію. Поширити

На персональних компʼютерах персоналу атакованих обʼєктів зʼявилися фотографії руйнувань та постраждалих дітей під час терористичної ракетної атаки по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Фото — (rbc.ua)

Серед іншого був зламаний і автовідповідач лікарні: при спробах пацієнтів додзвонитися в медзаклад, автовідповідач замість стандартного повідомлення видавав правдиву інформацію про злочинні дії керівництва РФ та воєнні злочини російської армії.

Фото — (rbc.ua)

Окрім того, в ТОВ ВАПК в результаті кібератаки зашифровано два компʼютери разом з даними обсягом близько 3 терабайти, зокрема акти, рахунки, договори та бухгалтерська документація.

Попередні атаки українських хакерів

У червні українські хакери атакували декілька компаній в Росії, які підтримують війну. Зокрема, деякі компанії допомагають окупаційним військам.

Раніше джерела повідомляли, що ГУР атакувало кілька великих інтернет-провайдерів у Криму.

Також нещодавно стало відомо, що хакери української розвідки атакували сервери пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху Кримським мостом.

Окрім того, українські хакери знищили сервери компанії, що відповідає за критичну інфраструктури російської столиці.