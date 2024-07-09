За "Охматдет". Украинские хакеры совершили кибератаку на сетевую инфраструктуру РФ

Украинские хакеры совершили очередную кибератаку на российскую сетевую инфраструктуру в ответ на ракетный удар РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.
Главные тезисы
- Атака привела к уничтожению серверов, выходу из строя сетевого оборудования и утрате сотен терабайтов важной информации.
- Целию атаки стали различные компании и медицинские учреждения, включая “Областную клиническую больницу РЖД Пермь” и ООО “ФД-Телеком”.
- Украинские хакеры уже ранее атаковали компании, поддерживающие войну, инфраструктуру Крыма и пропагандистские медиа в РФ.
Украинские хакеры отомстили за ракетный удар РФ по "Охматдету"
В результате кибератаки были уничтожены многочисленные серверы, осуществлена массовая рассылка смс с сообщением "Это вам за Охматдет!", выведено из строя сетевое оборудование, системы видеонаблюдения и стерты сотни терабайтов важных данных.
На этот раз кибератаки стали "Областная клиническая больница РЖД Пермь", ООО "ФД-Телеком" и ООО ВАПК (волгоградская агропромышленная компания).
Так, в результате операции в ООО "ФД-Телеком" уничтожены 174 виртуальных и один физический сервер, удален 51 терабайт информации, уничтожена система видеонаблюдения и нанесен прямой финансовый ущерб на 360 тысяч рублей.
На персональных компьютерах персонала атакованных объектов появились фотографии разрушений и пострадавших детей во время террористической атаки по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.
Среди прочего был сломан и автоответчик больницы: при попытках пациентов дозвониться в медучреждение, автоответчик вместо стандартного сообщения выдавал правдивую информацию о преступных действиях руководства РФ и военных преступлениях российской армии.
Кроме того, в ООО ВАПК в результате кибератаки зашифровано два компьютера вместе с данным объемом около 3 терабайта, в том числе акты, счета, договоры и бухгалтерская документация.
Предыдущие атаки украинских хакеров
В июне украинские хакеры атаковали несколько компаний в России, поддерживающих войну. В частности, некоторые компании помогают оккупационным войскам.
Ранее источники сообщали, что ГУР атаковало несколько крупных интернет-провайдеров в Крыму.
Также недавно стало известно, что хакеры украинской разведки атаковали серверы пропагандистских СМИ, операторов связи, системы регистрации и контроля движения по Крымскому мосту.
Кроме того, украинские хакеры уничтожили серверы компании, отвечающей за критическую инфраструктуру российской столицы.
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