За "Охматдет". Украинские хакеры совершили кибератаку на сетевую инфраструктуру РФ
Категория
Украина
Дата публикации

За "Охматдет". Украинские хакеры совершили кибератаку на сетевую инфраструктуру РФ

За "Охматдет". Украинские хакеры совершили кибератаку на сетевую инфраструктуру РФ
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Источник:  РБК Украина

Украинские хакеры совершили очередную кибератаку на российскую сетевую инфраструктуру в ответ на ракетный удар РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

Главные тезисы

 

  • Атака привела к уничтожению серверов, выходу из строя сетевого оборудования и утрате сотен терабайтов важной информации.
  • Целию атаки стали различные компании и медицинские учреждения, включая “Областную клиническую больницу РЖД Пермь” и ООО “ФД-Телеком”.
  • Украинские хакеры уже ранее атаковали компании, поддерживающие войну, инфраструктуру Крыма и пропагандистские медиа в РФ.

Украинские хакеры отомстили за ракетный удар РФ по "Охматдету"

В результате кибератаки были уничтожены многочисленные серверы, осуществлена массовая рассылка смс с сообщением "Это вам за Охматдет!", выведено из строя сетевое оборудование, системы видеонаблюдения и стерты сотни терабайтов важных данных.

На этот раз кибератаки стали "Областная клиническая больница РЖД Пермь", ООО "ФД-Телеком" и ООО ВАПК (волгоградская агропромышленная компания).

Так, в результате операции в ООО "ФД-Телеком" уничтожены 174 виртуальных и один физический сервер, удален 51 терабайт информации, уничтожена система видеонаблюдения и нанесен прямой финансовый ущерб на 360 тысяч рублей.

Фото — (rbc.ua)

В то же время по результатам киберудара по "Областной клинической больнице РЖД Пермь" выведены из строя 70 персональных компьютеров врачей, уничтожены файловые хранилища, корпоративная почта, 12 виртуальных серверов, три гипервизора. Также выведено из строя сетевое оборудование: коммутаторы, маршрутизаторы и внутренняя телефония.

На персональных компьютерах персонала атакованных объектов появились фотографии разрушений и пострадавших детей во время террористической атаки по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

Фото — (rbc.ua)

Среди прочего был сломан и автоответчик больницы: при попытках пациентов дозвониться в медучреждение, автоответчик вместо стандартного сообщения выдавал правдивую информацию о преступных действиях руководства РФ и военных преступлениях российской армии.

Фото — (rbc.ua)

Кроме того, в ООО ВАПК в результате кибератаки зашифровано два компьютера вместе с данным объемом около 3 терабайта, в том числе акты, счета, договоры и бухгалтерская документация.

Предыдущие атаки украинских хакеров

В июне украинские хакеры атаковали несколько компаний в России, поддерживающих войну. В частности, некоторые компании помогают оккупационным войскам.

Ранее источники сообщали, что ГУР атаковало несколько крупных интернет-провайдеров в Крыму.

Также недавно стало известно, что хакеры украинской разведки атаковали серверы пропагандистских СМИ, операторов связи, системы регистрации и контроля движения по Крымскому мосту.

Кроме того, украинские хакеры уничтожили серверы компании, отвечающей за критическую инфраструктуру российской столицы.

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