ГУР и украинские хакеры атаковали российские компании

Главное управление разведки Минобороны и украинские хакеры атаковали несколько компаний в России, поддерживающих войну.

ГУР и украинские киберактивисты провели успешные атаки на компании РФ

В течение недели киберактивисты ГУР провели серию успешных кибератак на российские компании, поддерживающие военную агрессию против Украины.

За прошедшую неделю были совершены следующие операции:

Уничтожено более 100 терабайт данных компании OrbitSoft, разработчика программного обеспечения, выполнявшего контракты для российской оккупационной армии. Полностью стерты данные на 8 серверах компании Orient Systems, которая разрабатывает и поставляет оборудование для навигации. Эта компания сотрудничала с российскими производителями военной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Уничтожены все данные на 19 серверах интернет-провайдеров в Нижнем Новгороде - "Линктелеком НН" и "Аксесс Телеком". Всем абонентам этих провайдеров были отправлены письма с напоминанием о неизбежности ответственности за войну против Украины.

Целью этих кибератак было не только уничтожение важных данных и оборудования, но и парализация работы компаний, нанесение им финансового ущерба и создание психологического давления на территории России.

Киберспециалисты ГУР заблокировали движение по Крымскому мосту

Киберспециалисты военной разведки нанесли удары по серверам пропагандистских СМИ, операторам связи, системе регистрации и контролю движения по Керченскому мосту.

В частности, массированную DDos-атаку совершили на сайт пропагандистского «Керчь FM» и серверы оператора мобильной связи «Миранда-медиа».

Именно этот оператор предоставляет магистральные каналы связи для колцентра оккупационной администрации Севастополя, в результате чего номер единого контакт-центра прекратил работу.

В результате поражения системы регистрации и контроля движения возникла большая очередь из автомобилей, желающих проехать по Керченскому мосту . Только в течение часа пробка выросла в шесть раз и уже утром в очереди насчитывалось около трехсот машин.