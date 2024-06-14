МКС расследует кибератаки РФ против Украины как возможные военные преступления

МКС расследует кибератаки России на инфраструктуру Украины

Прокуроры Международного уголовного суда расследуют кибератаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру, совершенные после полномасштабного вторжения как вероятные военные преступления. Об этом агентству Reuters сообщили четыре информированных источника.

Атаки в киберпространстве расследуются прокурорами Международного уголовного суда, что теоретически может привести к выдаче ордеров на арест обвиняемых.

Прежде всего, расследование касается кибератак России на инфраструктуру, которые ставили под угрозу жизнь людей — в частности, выводили из строя электро- и водоснабжение, связь с аварийными службами и сервисы предупреждения о воздушной опасности.

По меньшей мере четыре большие атаки РФ на объекты энергетики Украины расследуют в МКС.

В частности, кибератаку на оператора "Киевстар" в конце 2023 года. Среди подозреваемых – группа российских хакеров, известная как Sandworm, которая может быть связана с военной разведкой России.

Прокуратура Международного уголовного суда отказалась от комментариев, но ранее заявляла, что имеет юрисдикцию расследовать киберпреступления.

В Швейцарии перед Саммитом мира фиксируют увеличение кибератак

В Швейцарии заметили увеличение количества кибератак и дезинформации в преддверии Саммита мира, который состоится 15-16 июня.

Президент Виола Амгерд заявила, что в Швейцарии зафиксировали рост количества кибератак и распространение дезинформации накануне Глобального саммита мира.

По словам Амгерда, кибератаки участились в последние недели.

Во время пресс-конференции журналисты также спросили ее, как ее правительство реагирует на личные нападения на нее в российских СМИ, обнародованные в Швейцарии.