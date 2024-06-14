МКС розслідує кібератаки РФ проти України як можливі воєнні злочини

МКС розслідує кібератаки Росії на інфраструктуру України

Прокурори Міжнародного кримінального суду розслідують кібератаки Росії на українську цивільну інфраструктуру, скоєні після повномасштабного вторгнення, як імовірні воєнні злочини. Про це агентству Reuters повідомили чотири поінформовані джерела.

Атаки у кіберпросторі розслідуються прокурорами Міжнародного кримінального суду, що теоретично може призвести до видачі ордерів на арешт звинувачених.

Перш за все, розслідування стосується кібератак Росії на інфраструктуру, які ставили під загрозу життя людей — зокрема виводили з ладу електро- і водопостачання, зв’язок з аварійними службами та сервіси попередження про повітряну небезпеку.

Щонайменше чотири великі атаки РФ на об’єкти енергетики України наразі розслідують у МКС.

Зокрема, кібератаку на оператора “Київстар” наприкінці 2023 року. Серед підозрюваних — група російських хакерів, відома як Sandworm, яка може бути пов’язана з військовою розвідкою Росії.

Прокуратура Міжнародного кримінального суду відмовилася від коментарів, але раніше заявляла, що має юрисдикцію розслідувати кіберзлочини.

У Швейцарії перед Самітом миру фіксують збільшення кібератак

У Швейцарії помітили збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня.

Президентка Віола Амгерд заявила, що у Швейцарії зафіксували зростання кількості кібератак і поширення дезінформації напередодні Глобального саміту миру.

За словами Амгерд, кібератаки почастішали останніми тижнями.

Під час пресконференції журналісти також запитали її, як її уряд реагує на особисті напади на неї в російських ЗМІ, оприлюднені в Швейцарії.