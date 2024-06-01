Росія влаштувала кібератаку на владу Угорщини — як реагує команда Орбана

Увечері 31 травня відбулася позачергова сесія парламенту Угорщина, під час якої обговорювали потужну російську кібератаку на угорське МЗС.

Орбан боїться виступити проти Путіна заради захисту Угорщини

Журналісти звертають увагу на те, що представники політичної сили "Фідес", якою керує глава уряду Угорщини Віктор Орбан, проігнорували позачергову сесію парламенту ввечері 31 травня, присвячену російській кібератаці на угорське МЗС у 2022 році.

Рішення про позачергове скликання парламенту було ідеєю опозиційних партій Угорщини.

У центрі загальної дискусії були кібератака на інформаційну систему МЗС, а також обговорення можливої відставки президента республіки Томаша Шуйока через нібито причетність до сумнівних угод із продажу землі.

Речник парламенту Угорщини Ласло Кевер призначив засідання на 20:00 31 травня, попри це, члени партії Орбана заздалегідь одразу почали стверджувати, що не прийдуть, оскільки вважають його "фарсом".

Що важливо розуміти, без них на засіданні не було б кворуму.

Члени опозиційної партії Momentum опублікували фото з напівпорожньої зали парламенту, поставивши російські прапори на місця, де засідають депутати "Фідес".

Орбан несподівано для всіх принизив Путіна та російську армію

Нещодавно угорський лідер почав стверджувати, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін навряд чи вирішить розпочати війну проти НАТО, оскільки навіть в Україні не зміг добитися успіхів.

Віктор Орбан, який відомий своєю проросійською позицією, армія РФ вже продемонструвала свої межі в Україні та виявилися недостатньо сильною для швидкої перемоги, на яку розраховувала.

Якби росіяни були достатньо сильні, щоб перемогти українців одним махом, вони б це вже зробили, — іронічно зазначив поплічник Путіна. Поширити

Окрім того, він раптом загадав про те, що військовий потенціал країни-агресорки Росії жодним чином не може зрівнятися з силами НАТО.