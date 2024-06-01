Вечером 31 мая прошла внеочередная сессия парламента Венгрия, в ходе которой обсуждали мощную российскую кибератаку на венгерское МИД.

Орбан боится выступить против Путина ради защиты Венгрии

Журналисты обращают внимание на то, что представители политической силы "Фидес", которой руководит глава правительства Венгрии Виктор Орбан, проигнорировали внеочередную сессию парламента вечером 31 мая, посвященную российской кибератаке на венгерское МИД в 2022 году.

Решение о внеочередном созыве парламента было идеей оппозиционных партий Венгрии.

В центре общей дискуссии были кибератака на информационную систему МИД, а также обсуждение возможной отставки президента республики Томаша Шуйока из-за якобы причастности к сомнительным соглашениям по продаже земли.

Представитель парламента Венгрии Ласло Кевер назначил заседание на 20:00 31 мая, несмотря на это, члены партии Орбана заранее начали утверждать, что не придут, поскольку считают его "фарсом".

Что важно понимать, без них на заседании не было бы кворума.

Члены оппозиционной партии Momentum опубликовали фото из полупустого зала парламента, поставив российские флаги на места, где заседают депутаты "Фидеса".

Орбан неожиданно для всех унизил Путина и российскую армию

Недавно венгерский лидер начал утверждать, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин вряд ли решит начать войну против НАТО, поскольку даже в Украине ему не удалось добиться успехов.

Известный своей пророссийской позицией Виктор Орбан заявил, что армия РФ уже продемонстрировала свои границы в Украине и оказалась недостаточно сильной для скорой победы, на которую рассчитывала.

Если бы россияне были достаточно сильны, чтобы победить украинцев одним махом, они бы это уже сделали, — иронично отметил приспешник Путина. Поделиться

Кроме того, он вдруг приказал о том, что военный потенциал страны-агрессорки России никоим образом не может сравниться с силами НАТО.