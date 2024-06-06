Найбільший інтернет-провайдер Москви опинився на межі банкрутства через кібератаку ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Найбільший інтернет-провайдер Москви опинився на межі банкрутства через кібератаку ГУР

хакер
Джерело:  online.ua

Один із найбільших інтернет-провайдерів Москви та області може збанкрутувати через хакерську атаку української розвідки. Йдеться про компанію "Ріалком".

Головні тези:

  • Українська розвідка спільно з цивільною кіберугрупою привела до масштабного збою в роботі найбільшого інтернет-провайдера Москви.
  • Кібератака призвела до виведення з ладу 10 200 комутаторів провайдера, знищення баз даних клієнтів та блокування вебсайту компанії.
  • Наслідки атаки призвели до припинення надання послуг інтернету для тисяч клієнтів компанії, серед яких є великі підприємства та державні установи.
  • Втрати компанії вже перевищили 178 млн рублів, а очікуються ще більші втрати через вимоги клієнтів, що вимагають відшкодування збитків.
  • Клієнти скаржаться на злиття їх персональних даних, і хакери попереджають, що кінцеві втрати можуть перевищити 200 млн рублів.

Що відомо про українську кібератаку на інтернет-провайдера Москви

Зазначається, що на початку тижня українське кіберугруповання BO Team у співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони України провело масштабну DoS-атаку на сервери державних установ РФ і великі компанії, які виступають спонсорами російської агресії.

Зокрема, йшлося про блокування доступу до електронних сервісів сайту Держпослуг і низки міністерств, таких як Міністерство оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики Росії. Крім того, було заблоковано сайт і сервіси Федеральної податкової служби РФ.

Фото — t.me/BO_Team_UA

Деякі наслідки української кібератаки стороні противника вже виправити не вдасться ніколи. Це стосується одного з найбільших інтернет-провайдерів у Москві та Московській області — компанії "Ріалком", — повідомляють хакери.

Які наслідки атаки на провайдера

За заявою кіберугруповання BO Team, яке взяло на себе відповідальність за кібератаку, 10 200 комутаторів провайдера було виведено з ладу, бази даних клієнтів знищено, виведено з ладу вебсайт компанії.

Усе це призвело до припинення надання послуг інтернету та зв'язку на кілька днів для 3 452 юридичних осіб і десятків тисяч фізичних осіб. Особисті кабінети клієнтів і послуги оплати послуг відновили роботу тільки 3-4 червня. Багато клієнтів "Ріалком" є великими представниками приватного бізнесу і державного сектора.

Також у мережу було "злито" персональні дані користувачів, зокрема конфіденційні — логіни, паролі, сайти відвідування. Зафіксовано факти зливу певних даних ФСБ.

Також клієнти компанії скаржаться на масове розсилання небажаного контенту, а один із керівників "Ріалкому" Олександр Бєлов намагається переконати споживачів послуг у недоторканності клієнтської бази.

За наявною інформацією загальні втрати "Ріалком" перевищили 178 млн рублів (майже 2 млн доларів), але до цього варто додати також втрати клієнтів компанії, які вимагають відшкодування збитків. Хакери впевнені, що кінцеві втрати можуть вийти далеко за межі позначки в 200 млн рублів (понад 2,2 млн доларів).

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