Крупнейший интернет-провайдер Москвы оказался на грани банкротства из-за кибератаки ГУР

Один из крупнейших интернет-провайдеров Москвы и области может обанкротиться из-за хакерской атаки украинской разведки. Речь идет о компании "Риалком".

Что известно об украинской кибератаке на интернет-провайдере Москвы

Отмечается, что в начале недели украинская кибергруппировка BO Team в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины провела масштабную DoS-атаку на серверы государственных учреждений РФ и крупные компании, выступающие спонсорами российской агрессии.

В частности, речь шла о блокировании доступа к электронным сервисам сайта Госуслуг и ряду министерств, таких как Министерство обороны, финансов, внутренних дел, юстиции, промышленности и энергетики России. Кроме того, были заблокированы сайт и сервисы Федеральной налоговой службы РФ.

Фото — t.me/BO_Team_UA

Некоторые последствия украинской кибератаки стороне противника уже исправить не удастся никогда. Это касается одного из крупнейших интернет-провайдеров в Москве и Московской области — компании "Риалком", сообщают хакеры. Поделиться

Какие последствия атаки на провайдера

По заявлению кибергруппировки BO Team, которая взяла на себя ответственность за кибератаку, 10 200 коммутаторов провайдера были выведены из строя, базы данных клиентов уничтожены, выведен из строя вебсайт компании.

Все это привело к прекращению предоставления услуг интернета и связи на несколько дней для 3452 юридических лиц и десятков тысяч физических лиц. Личные кабинеты клиентов и услуги оплаты услуг возобновили работу только 3-4 июня. Многие клиенты "Риалком" являются крупными представителями частного бизнеса и государственного сектора.

Также в сеть были "слиты" персональные данные пользователей, в том числе конфиденциальные — логины, пароли, сайты посещения. Зафиксированы факты слива определенных данных ФСБ.

Также клиенты компании жалуются на массовую рассылку нежелательного контента, а один из руководителей "Риалкома" Александр Белов пытается убедить потребителей услуг в неприкосновенности клиентской базы.