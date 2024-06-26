ГУР осуществило кибератаку на интернет-провайдеров Крыма — источники

Главное управление разведки Украины 26 июня атаковало российских интернет-провайдеров во временно оккупированном Крыму. Об этом online.ua сообщили источники в ГУР.
Главные тезисы
- ГУР осуществило кибератаку на интернет-провайдеров в Крыму, что привело к серьезным последствиям, включая задержку авиарейсов.
- Специалисты ГУР проводят системные атаки на российские интернет-ресурсы, включая ключевые учреждения и онлайн-платформы.
- Кибератаки на провайдеров в Крыму стали постоянным явлением в деятельности ГУР, и украинские киберспециалисты продолжают наращивать давление.
- В последнее время ГУР атаковали сервера и онлайн-сервисы ряда российских министерств, а также аэропортов, принося серьезные неудобства.
Специалисты ГУР осуществили кибератаку на провайдеров в Крым
Местная оккупационная администрация предупредила жителей полуострова, что в ближайшее время возможны перебои с доступом в сеть.
Как отмечают источники, атаку совершают украинские киберспециалисты военной разведки.
Под удар попал сразу ряд крупных поставщиков услуг в Крыму.
Атаки ГУР на российские Интернет-ресурсы стали постоянными
Источник в ГУР напомнил, что поражения российских серверов, онлайн-сервисов и сетевой инфраструктуры в последнее время происходят системно.
К примеру, в начале июня киберспециалисты ГУР совершили массированную атаку на сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства промышленности и энергетики РФ и другие объекты.
А 12 июня, в так называемый «день России», специалисты ГУР атаковали онлайн-платформы российских аэропортов, что привело к задержке авиарейсов.
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