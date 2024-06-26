ГУР осуществило кибератаку на интернет-провайдеров Крыма — источники

Главное управление разведки Украины 26 июня атаковало российских интернет-провайдеров во временно оккупированном Крыму. Об этом online.ua сообщили источники в ГУР.

Специалисты ГУР осуществили кибератаку на провайдеров в Крым

Местная оккупационная администрация предупредила жителей полуострова, что в ближайшее время возможны перебои с доступом в сеть.

Как отмечают источники, атаку совершают украинские киберспециалисты военной разведки.

Под удар попал сразу ряд крупных поставщиков услуг в Крыму.

Кажется, российским кибернетикам пора вспомнить об импортозамещении, включить свой «Чебурнет» вместо Всемирной сети и установить исконно-русский файервол, отгородившись от всего свободного мира. Только так у них есть шанс уберечься от наших атак, — отмечает собеседник в спецслужбе. Поделиться

Атаки ГУР на российские Интернет-ресурсы стали постоянными

Источник в ГУР напомнил, что поражения российских серверов, онлайн-сервисов и сетевой инфраструктуры в последнее время происходят системно.

К примеру, в начале июня киберспециалисты ГУР совершили массированную атаку на сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства промышленности и энергетики РФ и другие объекты.

А 12 июня, в так называемый «день России», специалисты ГУР атаковали онлайн-платформы российских аэропортов, что привело к задержке авиарейсов.