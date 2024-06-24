Спецподразделение ГУР Артан приглашает молодежь на учения "Доблесть"

Специальное подразделение Главного управления разведки Артан устраивает военные учения для молодежи в возрасте от 13 до 18 лет.
Главные тезисы
- Спецподразделение ГУР «Артан» проводит военные учения «Доблесть» для молодежи в возрасте от 13 до 18 лет.
- На учениях участники изучают искусство FPV-полетов, тактическую медицину и прочие аспекты военного дела.
- Боец «Махно» раскрывает детали операций и подчеркивает важность сохранения жизни бойцов.
- Подразделение ГУР «Артан» активно участвует в российско-украинской войне, ликвидируя врагов высшего ранга.
- Учебные программы организованы совместно с организациями Дозор «Крук» и Dragon Sky, чтобы подготовить патриотическую молодежь к защите национальной безопасности.
Спецназовцы ГУР проводят учения для молодежи "Доблесть"
«Доблесть» — это победа в бою, подвиг, это достижения и успех, добытые упорным трудом.
Участники обучения, в возрасте от 13 до 18 лет, за три дня интенсивных учений ознакомятся с:
искусством FPV-полетов,
базовой тактической медициной,
тактикой мелких групп,
основами контрдиверсионной борьбы, охраны и обороны объектов,
вождением багги.
Обретенные навыки участники военной подготовки “Доблесть” отработают на полигоне.
Запись по телефону: 0961600993. Присоединяйтесь!
Что известно о работе подразделения ГУР "Артан"
В течение двух лет полномасштабной российско-украинской войны подразделению активных действий ГУР МОУ «Артан» удалось уничтожить немало врагов высшего ранга. Деталями в интервью Online.UA поделился боец "Махно".
По словам бойца "Артана", их подразделению удалось ликвидировать большое количество личного состава врага.
Речь также о лицах высшего офицерского состава, занимающих высшие должности в Вооруженных Силах армии РФ.
"Махно" отмечает, что пока эта статистика закрыта, однако количество ликвидированных врагов уже превысило предел в 100 человек.
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