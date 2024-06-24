Спецподразделение ГУР Артан приглашает молодежь на учения "Доблесть"
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Украина
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Спецподразделение ГУР Артан приглашает молодежь на учения "Доблесть"

Артан
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Источник:  Спецподразделение ГУР "Артан"

Специальное подразделение Главного управления разведки Артан устраивает военные учения для молодежи в возрасте от 13 до 18 лет.

Главные тезисы

  • Спецподразделение ГУР «Артан» проводит военные учения «Доблесть» для молодежи в возрасте от 13 до 18 лет.
  • На учениях участники изучают искусство FPV-полетов, тактическую медицину и прочие аспекты военного дела.
  • Боец «Махно» раскрывает детали операций и подчеркивает важность сохранения жизни бойцов.
  • Подразделение ГУР «Артан» активно участвует в российско-украинской войне, ликвидируя врагов высшего ранга.
  • Учебные программы организованы совместно с организациями Дозор «Крук» и Dragon Sky, чтобы подготовить патриотическую молодежь к защите национальной безопасности.

Спецназовцы ГУР проводят учения для молодежи "Доблесть"

«Доблесть» — это победа в бою, подвиг, это достижения и успех, добытые упорным трудом.

Приглашаем на обучение патриотической молодежи «Звитяга», организованное спецподразделением ГУР МО Украины «Артан», ОО «Дозор «Крук» и школой пилотирования дронами Dragon Sky.

Участники обучения, в возрасте от 13 до 18 лет, за три дня интенсивных учений ознакомятся с:

  • искусством FPV-полетов,

  • базовой тактической медициной,

  • тактикой мелких групп,

  • основами контрдиверсионной борьбы, охраны и обороны объектов,

  • вождением багги.

Обретенные навыки участники военной подготовки “Доблесть” отработают на полигоне.

Запись по телефону: 0961600993. Присоединяйтесь!

Что известно о работе подразделения ГУР "Артан"

В течение двух лет полномасштабной российско-украинской войны подразделению активных действий ГУР МОУ «Артан» удалось уничтожить немало врагов высшего ранга. Деталями в интервью Online.UA поделился боец "Махно".

Боец "Махно" отмечает, что существует 2 вида операций: плановые и внеплановые. Однако, чтобы не произошло во время их выполнения, главная задача Артан — сохранение жизни всех бойцов подразделения.

По словам бойца "Артана", их подразделению удалось ликвидировать большое количество личного состава врага.

Речь также о лицах высшего офицерского состава, занимающих высшие должности в Вооруженных Силах армии РФ.

"Махно" отмечает, что пока эта статистика закрыта, однако количество ликвидированных врагов уже превысило предел в 100 человек.

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