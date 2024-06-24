Спецподразделение ГУР Артан приглашает молодежь на учения "Доблесть"

Специальное подразделение Главного управления разведки Артан устраивает военные учения для молодежи в возрасте от 13 до 18 лет.

Спецназовцы ГУР проводят учения для молодежи "Доблесть"

«Доблесть» — это победа в бою, подвиг, это достижения и успех, добытые упорным трудом.

Приглашаем на обучение патриотической молодежи «Звитяга», организованное спецподразделением ГУР МО Украины «Артан», ОО «Дозор «Крук» и школой пилотирования дронами Dragon Sky. Поделиться

Участники обучения, в возрасте от 13 до 18 лет, за три дня интенсивных учений ознакомятся с:

искусством FPV-полетов,

базовой тактической медициной,

тактикой мелких групп,

основами контрдиверсионной борьбы, охраны и обороны объектов,

вождением багги.

Обретенные навыки участники военной подготовки “Доблесть” отработают на полигоне.

Запись по телефону: 0961600993. Присоединяйтесь!

Что известно о работе подразделения ГУР "Артан"

В течение двух лет полномасштабной российско-украинской войны подразделению активных действий ГУР МОУ «Артан» удалось уничтожить немало врагов высшего ранга. Деталями в интервью Online.UA поделился боец "Махно".

Боец "Махно" отмечает, что существует 2 вида операций: плановые и внеплановые. Однако, чтобы не произошло во время их выполнения, главная задача Артан — сохранение жизни всех бойцов подразделения. Поделиться

По словам бойца "Артана", их подразделению удалось ликвидировать большое количество личного состава врага.

Речь также о лицах высшего офицерского состава, занимающих высшие должности в Вооруженных Силах армии РФ.