Спецпідрозділ ГУР Артан запрошує молодь на вишкіл "Звитяга"
Категорія
Україна
Дата публікації

Спецпідрозділ ГУР Артан запрошує молодь на вишкіл "Звитяга"

Артан
Джерело:  Спецпідрозділ ГУР "Артан"

Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки “Артан” влаштовує військові навчання для молоді віком від 13 до 18 років.

Головні тези:

  • Спецпідрозділ ГУР “Артан” організовує вишкіл “Звитяга” для молоді віком від 13 до 18 років.
  • Учасники вишколу ознайомляться з мистецтвом FPV-польотів, тактичною медициною та іншими аспектами військової справи.
  • Підрозділ ГУР “Артан” активно діє протягом російсько-української війни, знищуючи ворогів вищого рангу.
  • Боєць “Махно” розкриває деталі операцій “Артану” та підкреслює важливість збереження життя усіх бійців підрозділу.
  • Статистика ліквідації ворогів підтверджує успішну роботу підрозділу “Артан” у боротьбі з загрозами для національної безпеки.

Спецпризначенці ГУР проводять вишкіл для молоді “Звитяга”

«Звитяга» — це перемога в бою, подвиг, це досягнення й успіх, здобуті наполегливою працею.

Запрошуємо на вишкіл патріотичної молоді «Звитяга», організований спецпідрозділом ГУР МО України «Артан», ГО «Дозір «Крук» та школою пілотування дронами Dragon Sky.

Учасники вишколу, віком від 13 до 18 років, за три дні інтенсивних навчань ознайомляться з:

  • мистецтвом FPV польотів,

  • базовою тактичною медициною,

  • тактикою дрібних груп,

  • основами контрдиверсійної боротьби, охорони та оборони обʼєктів,

  • водінням багі.

Здобуті навички учасники вишколу “Звитяга” відпрацюють на полігоні.

Запис за телефоном: 0961600993. Долучайтеся!

Що відомо про роботу підрозділу ГУР “Артан”

Протягом двох років повномасштабної російсько-української війни підрозділу активних дій ГУР МОУ «Артан» вдалося знищити чимало ворогів вищого рангу. Деталями в інтерв'ю Online.UA поділився боєць «Махно».

Боєць “Махно” зазначає, що існує 2 види операцій: планові й позапланові. Однак, щоб не сталося під час їх виконання, головне завдання “Артан” — збереження життя усіх бійців підрозділу.

За словами бійця “Артану”, їхньому підрозділу вдалося ліквідувати велику кількість особового складу ворога.

Мовиться також про осіб з вищого офіцерського складу, які займають вищі посади в Збройних Силах армії РФ.

“Махно” наголошує, що поки ця статистика закрита, однак кількість ліквідованих ворогів уже перевищила межу у 100 осіб.

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