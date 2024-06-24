Спецпідрозділ ГУР Артан запрошує молодь на вишкіл "Звитяга"

Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки “Артан” влаштовує військові навчання для молоді віком від 13 до 18 років.
Головні тези:
- Спецпідрозділ ГУР “Артан” організовує вишкіл “Звитяга” для молоді віком від 13 до 18 років.
- Учасники вишколу ознайомляться з мистецтвом FPV-польотів, тактичною медициною та іншими аспектами військової справи.
- Підрозділ ГУР “Артан” активно діє протягом російсько-української війни, знищуючи ворогів вищого рангу.
- Боєць “Махно” розкриває деталі операцій “Артану” та підкреслює важливість збереження життя усіх бійців підрозділу.
- Статистика ліквідації ворогів підтверджує успішну роботу підрозділу “Артан” у боротьбі з загрозами для національної безпеки.
Спецпризначенці ГУР проводять вишкіл для молоді “Звитяга”
«Звитяга» — це перемога в бою, подвиг, це досягнення й успіх, здобуті наполегливою працею.
Учасники вишколу, віком від 13 до 18 років, за три дні інтенсивних навчань ознайомляться з:
мистецтвом FPV польотів,
базовою тактичною медициною,
тактикою дрібних груп,
основами контрдиверсійної боротьби, охорони та оборони обʼєктів,
водінням багі.
Здобуті навички учасники вишколу “Звитяга” відпрацюють на полігоні.
Запис за телефоном: 0961600993. Долучайтеся!
Що відомо про роботу підрозділу ГУР “Артан”
Протягом двох років повномасштабної російсько-української війни підрозділу активних дій ГУР МОУ «Артан» вдалося знищити чимало ворогів вищого рангу. Деталями в інтерв'ю Online.UA поділився боєць «Махно».
За словами бійця “Артану”, їхньому підрозділу вдалося ліквідувати велику кількість особового складу ворога.
Мовиться також про осіб з вищого офіцерського складу, які займають вищі посади в Збройних Силах армії РФ.
“Махно” наголошує, що поки ця статистика закрита, однак кількість ліквідованих ворогів уже перевищила межу у 100 осіб.
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