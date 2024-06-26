Просто космос. ГУР поделилось результатами использования народного спутника ICEYE

Уже около 2 лет специалисты украинской разведки используют космический аппарат ICEYE для выявления российских военных объектов и защиты государства.

ICEYE помогает украинским защитникам уничтожать силы врага

Результаты — просто космос! Очень важно, что разведка с земной орбиты позволяет получать данные как на временно оккупированных территориях Украины, так и других местах планеты, где находятся военные силы и средства террористической России, — сказано в заявлении ГУР. Поделиться

Что важно понимать, за 2 года использования «народного спутника» и доступа к созвездию спутников ICEYE эксперты в целом сделали 4173 снимка российских объектов, среди них:

370 ― аэродромы;

238 ― позиции ПВО и радиотехнической разведки;

153 ― нефтебазы и составы горючего;

147 ― составы ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;

17 ― военно-морские базы.

Кроме того, сообщается, что в объективе ICEYE находятся пункты постоянной дислокации вражеских сил, российские полигоны, военные городки, центры мобилизационного развертывания.

Что известно о главном преимуществе ICEYE

По словам ГУР, прежде всего речь идет о его способности четко видеть скопления даже тщательно замаскированных в «зеленке» механизированных подразделений армии РФ с ее техникой.

Более того, указано, что ICEYE имеет возможность точно идентифицировать вид и тип обнаруженных боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксирует уровень повреждений на пораженных объектах врага.