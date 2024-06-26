Просто космос. ГУР поделилось результатами использования народного спутника ICEYE

Уже около 2 лет специалисты украинской разведки используют космический аппарат ICEYE для выявления российских военных объектов и защиты государства.
Главные тезисы
- ICEYE обеспечивает возможность получения данных как на временно оккупированных территориях, так и в других частях планеты, где действуют вражеские войска.
- "Народный спутник" позволяет точно идентифицировать военные объекты и готовить огневые удары против врага.
- Украинская разведка сделала 4173 снимка российских объектов за 2 года использования ICEYE, что явилось незаменимым источником информации для обороны страны.
ICEYE помогает украинским защитникам уничтожать силы врага
Что важно понимать, за 2 года использования «народного спутника» и доступа к созвездию спутников ICEYE эксперты в целом сделали 4173 снимка российских объектов, среди них:
370 ― аэродромы;
238 ― позиции ПВО и радиотехнической разведки;
153 ― нефтебазы и составы горючего;
147 ― составы ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;
17 ― военно-морские базы.
Кроме того, сообщается, что в объективе ICEYE находятся пункты постоянной дислокации вражеских сил, российские полигоны, военные городки, центры мобилизационного развертывания.
Что известно о главном преимуществе ICEYE
По словам ГУР, прежде всего речь идет о его способности четко видеть скопления даже тщательно замаскированных в «зеленке» механизированных подразделений армии РФ с ее техникой.
Более того, указано, что ICEYE имеет возможность точно идентифицировать вид и тип обнаруженных боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксирует уровень повреждений на пораженных объектах врага.
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