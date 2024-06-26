Просто космос. ГУР поділилося результатами використання народного супутника ICEYE
Категорія
Технології
Дата публікації

Просто космос. ГУР поділилося результатами використання народного супутника ICEYE

ГУР
ICEYE

Уже майже 2 роки фахівці української розвідки використовують космічний апарат ICEYE для виявлення російських воєнних об'єктів і захисту держави.

Головні тези:

  • ICEYE забезпечує можливість отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях, так і в інших частинах планети, де діють ворожі війська.
  • “Народний супутник” дозволяє точно ідентифікувати військові об'єкти та підготовляти вогневі удари проти ворога.
  • Українська розвідка зробила 4173 знімки російських об'єктів за 2 роки використання ICEYE, що стало незамінним джерелом інформації для оборони країни.

ICEYE допомагає українським захисникам знищувати сили ворога

Результати ― просто космос! Дуже важливо, що розвідка із земної орбіти дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях України, так і в інших місцях планети, де перебувають військові сили і засоби терористичної Росії, — йдеться в заяві ГУР.

 Що важливо розуміти, за 2 роки використання «народного супутника» та доступу до сузірʼя супутників ICEYE експерти загалом зробили 4173 знімки російських об’єктів, серед них:

  • 370 ― аеродроми;

  • 238 ― позиції ППО та радіотехнічної розвідки;

  • 153 ― нафтобази та склади пального;

  • 147 ― склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;

  • 17 ― військово-морські бази.

Окрім того, наголошується, що в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, російські полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання.

Що відомо про головну перевагу ICEYE

За словами ГУР, насамперед йдеться про його здатність чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у «зеленці» механізованих підрозділів армії РФ з її технікою.

Ба більше, вказано, що ICEYE має можливість точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксує рівень пошкоджень на уражених об’єктах ворога.

 Близько 38% з усього масиву даних,  отриманих завдяки ICEYE, було використано для безпосередньої підготовки вогневого ураження ворога ― це мільярди доларів збитків для Росії, і ціна її агресії  буде зростати! Наша безмежна вдячність кожному громадянину, хто долучився до благодійного проєкту Фонду Сергія Притули ― це одна з найкращих інвестицій в обороноздатність України! — наголошують українські розвідники.

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