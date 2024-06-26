Просто космос. ГУР поділилося результатами використання народного супутника ICEYE

Уже майже 2 роки фахівці української розвідки використовують космічний апарат ICEYE для виявлення російських воєнних об'єктів і захисту держави.
Головні тези:
- ICEYE забезпечує можливість отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях, так і в інших частинах планети, де діють ворожі війська.
- “Народний супутник” дозволяє точно ідентифікувати військові об'єкти та підготовляти вогневі удари проти ворога.
- Українська розвідка зробила 4173 знімки російських об'єктів за 2 роки використання ICEYE, що стало незамінним джерелом інформації для оборони країни.
ICEYE допомагає українським захисникам знищувати сили ворога
Що важливо розуміти, за 2 роки використання «народного супутника» та доступу до сузірʼя супутників ICEYE експерти загалом зробили 4173 знімки російських об’єктів, серед них:
370 ― аеродроми;
238 ― позиції ППО та радіотехнічної розвідки;
153 ― нафтобази та склади пального;
147 ― склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;
17 ― військово-морські бази.
Окрім того, наголошується, що в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, російські полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання.
Що відомо про головну перевагу ICEYE
За словами ГУР, насамперед йдеться про його здатність чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у «зеленці» механізованих підрозділів армії РФ з її технікою.
Ба більше, вказано, що ICEYE має можливість точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксує рівень пошкоджень на уражених об’єктах ворога.
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