Просто космос. ГУР поділилося результатами використання народного супутника ICEYE

Уже майже 2 роки фахівці української розвідки використовують космічний апарат ICEYE для виявлення російських воєнних об'єктів і захисту держави.

ICEYE допомагає українським захисникам знищувати сили ворога

Результати ― просто космос! Дуже важливо, що розвідка із земної орбіти дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях України, так і в інших місцях планети, де перебувають військові сили і засоби терористичної Росії, — йдеться в заяві ГУР. Поширити

Що важливо розуміти, за 2 роки використання «народного супутника» та доступу до сузірʼя супутників ICEYE експерти загалом зробили 4173 знімки російських об’єктів, серед них:

370 ― аеродроми;

238 ― позиції ППО та радіотехнічної розвідки;

153 ― нафтобази та склади пального;

147 ― склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;

17 ― військово-морські бази.

Окрім того, наголошується, що в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, російські полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання.

Що відомо про головну перевагу ICEYE

За словами ГУР, насамперед йдеться про його здатність чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у «зеленці» механізованих підрозділів армії РФ з її технікою.

Ба більше, вказано, що ICEYE має можливість точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксує рівень пошкоджень на уражених об’єктах ворога.