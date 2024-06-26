ГУР здійснило кібератаку на інтернет-провайдерів Криму — джерела

Головне управління розвідки України 26 червня атакувало російських інтернет-провайдерів в тимчасово окупованому Криму. Про це online.ua повідомили джерела в ГУР.
Головні тези:
- Головне управління розвідки України провело кібератаку на російських інтернет-провайдерів у Криму.
- Спеціалісти ГУР системно здійснюють атаки на російські інтернет-ресурси та мережеву інфраструктуру.
- Атаки містять зокрема напади на сайти ключових установ та онлайн-платформи РФ, що призводить до серйозних наслідків, таких як затримка авіарейсів.
- Ці атаки відображаються на роботі великих надавачів послуг у Криму та стали постійним явищем у діяльності ГУР.
Фахівці ГУР здійснили кібератаку на провайдерів Криму
Місцева окупаційна адміністрація попередила жителів півострова, що найближчим часом можливі перебої з доступом до мережі.
Як зазначають джерела, атаку здійснюють українські кіберфахівці воєнної розвідки.
Під удар потрапила відразу низка великих надавачів послуг у Криму.
Атаки ГУР на російські Інтернет-ресурси стали постійними
Джерело у ГУР нагадало, що ураження російських серверів, онлайн-сервісів та мережевої інфраструктури останнім часом відбуваються системно.
До прикладу, на початку червня кіберфахівці ГУР здійснили масовану атаку на сайти Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства інформаційних технологій і зв'язку, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства промисловості та енергетики РФ ті інші об’єкти.
А 12 червня, у так званий «день Росії» спеціалісти ГУР атакували онлайн-платформи російських аеропортів, що призвело до затримки авіарейсів.
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