ГУР здійснило кібератаку на інтернет-провайдерів Криму — джерела
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ГУР здійснило кібератаку на інтернет-провайдерів Криму — джерела

Хакер
Джерело:  online.ua

Головне управління розвідки України 26 червня атакувало російських інтернет-провайдерів в тимчасово окупованому Криму. Про це online.ua повідомили джерела в ГУР.

Головні тези:

  • Головне управління розвідки України провело кібератаку на російських інтернет-провайдерів у Криму.
  • Спеціалісти ГУР системно здійснюють атаки на російські інтернет-ресурси та мережеву інфраструктуру.
  • Атаки містять зокрема напади на сайти ключових установ та онлайн-платформи РФ, що призводить до серйозних наслідків, таких як затримка авіарейсів.
  • Ці атаки відображаються на роботі великих надавачів послуг у Криму та стали постійним явищем у діяльності ГУР.

Фахівці ГУР здійснили кібератаку на провайдерів Криму

Місцева окупаційна адміністрація попередила жителів півострова, що найближчим часом можливі перебої з доступом до мережі.

Як зазначають джерела, атаку здійснюють українські кіберфахівці воєнної розвідки.

Під удар потрапила відразу низка великих надавачів послуг у Криму.

Здається, російським кібернетикам пора згадати про імпортозамєщєніє, увімкнути свій «Чебурнет» замість Всесвітньої мережі та встановити ісконно-рускій фаєрвол, відгородившись від усього вільного світу. Лише так у них є шанс убезпечитися від наших атак, — зазначає співрозмовник у спецслужбі.

Атаки ГУР на російські Інтернет-ресурси стали постійними

Джерело у ГУР нагадало, що ураження російських серверів, онлайн-сервісів та мережевої інфраструктури останнім часом відбуваються системно.

До прикладу, на початку червня кіберфахівці ГУР здійснили масовану атаку на сайти Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства інформаційних технологій і зв'язку, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства промисловості та енергетики РФ ті інші об’єкти.

А 12 червня, у так званий «день Росії» спеціалісти ГУР атакували онлайн-платформи російських аеропортів, що призвело до затримки авіарейсів.

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