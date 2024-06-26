ГУР здійснило кібератаку на інтернет-провайдерів Криму — джерела

Головне управління розвідки України 26 червня атакувало російських інтернет-провайдерів в тимчасово окупованому Криму. Про це online.ua повідомили джерела в ГУР.

Фахівці ГУР здійснили кібератаку на провайдерів Криму

Місцева окупаційна адміністрація попередила жителів півострова, що найближчим часом можливі перебої з доступом до мережі.

Як зазначають джерела, атаку здійснюють українські кіберфахівці воєнної розвідки.

Під удар потрапила відразу низка великих надавачів послуг у Криму.

Здається, російським кібернетикам пора згадати про імпортозамєщєніє, увімкнути свій «Чебурнет» замість Всесвітньої мережі та встановити ісконно-рускій фаєрвол, відгородившись від усього вільного світу. Лише так у них є шанс убезпечитися від наших атак, — зазначає співрозмовник у спецслужбі. Поширити

Атаки ГУР на російські Інтернет-ресурси стали постійними

Джерело у ГУР нагадало, що ураження російських серверів, онлайн-сервісів та мережевої інфраструктури останнім часом відбуваються системно.

До прикладу, на початку червня кіберфахівці ГУР здійснили масовану атаку на сайти Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства інформаційних технологій і зв'язку, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства промисловості та енергетики РФ ті інші об’єкти.

А 12 червня, у так званий «день Росії» спеціалісти ГУР атакували онлайн-платформи російських аеропортів, що призвело до затримки авіарейсів.