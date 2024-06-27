Киберспециалисты ГУР заблокировали движение по Крымскому мосту — источники
Категория
Украина
Дата публикации

Киберспециалисты ГУР заблокировали движение по Крымскому мосту — источники

ГУР
Читати українською
Источник:  Укринформ

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины "выключили" в Крыму кассовые аппараты и остановили движение по Керченскому мосту.

Главные тезисы

  • Массовые атаки ГУР направлены на российские Интернет-ресурсы и операторы связи.
  • В результате кибератак у РФ возникли сбои в работе кассовых аппаратов и сервисов бухгалтерского учета.
  • Последние кибератаки на российские аэропорты и Интернет-ресурсы привели к задержкам авиарейсов.

В пробке на Керченском мосту застряли около 300 авто

По словам собеседника агентства Укринформ, киберспециалисты военной разведки наносят удары по серверам пропагандистских СМИ, операторам связи, системе регистрации и контролю движения по Керченскому мосту.

Также продолжаются массовые фишинговые атаки на местных интернет-пользователей, начались сбои в работе сервисов бухгалтерского учета, не работают кассовые аппараты в торговых точках Керчи и Севастополя.

В частности, массированная DDos-атака осуществляется на сайт пропагандистского "Керчь FM" и серверы оператора мобильной связи "Миранда-медиа".

Именно этот оператор предоставляет магистральные каналы связи для колцентра оккупационной администрации Севастополя, в результате чего номер единого контакт-центра прекратил работу.

В результате поражения системы регистрации и контроля движения возникла большая очередь из автомобилей, желающих проехать по Керченскому мосту . Только в течение часа пробка выросла в шесть раз и уже утром в очереди насчитывалось около трехсот машин.

Атаки ГУР на российские Интернет-ресурсы стали постоянными

Источник в ГУР напомнил, что поражения российских серверов, онлайн-сервисов и сетевой инфраструктуры в последнее время происходят системно.

К примеру, в начале июня киберспециалисты ГУР совершили массированную атаку на сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства промышленности и энергетики РФ и другие объекты.

А 12 июня, в так называемый «день России», специалисты ГУР атаковали онлайн-платформы российских аэропортов, что привело к задержке авиарейсов.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР осуществило кибератаку на интернет-провайдеров Крыма — источники
Хакер
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ поразили ракетами ATACMS центр космической связи РФ в Крыму — спутниковые снимки
Центр космической связи под Евпаторией
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему ВСУ не спешат уничтожать Крымский мост — объяснение военного эксперта
Почему ВСУ не спешат уничтожать Крымский мост — объяснение военного эксперта

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?