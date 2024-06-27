Киберспециалисты ГУР заблокировали движение по Крымскому мосту — источники

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины "выключили" в Крыму кассовые аппараты и остановили движение по Керченскому мосту.

В пробке на Керченском мосту застряли около 300 авто

По словам собеседника агентства Укринформ, киберспециалисты военной разведки наносят удары по серверам пропагандистских СМИ, операторам связи, системе регистрации и контролю движения по Керченскому мосту.

Также продолжаются массовые фишинговые атаки на местных интернет-пользователей, начались сбои в работе сервисов бухгалтерского учета, не работают кассовые аппараты в торговых точках Керчи и Севастополя.

В частности, массированная DDos-атака осуществляется на сайт пропагандистского "Керчь FM" и серверы оператора мобильной связи "Миранда-медиа".

Именно этот оператор предоставляет магистральные каналы связи для колцентра оккупационной администрации Севастополя, в результате чего номер единого контакт-центра прекратил работу.

В результате поражения системы регистрации и контроля движения возникла большая очередь из автомобилей, желающих проехать по Керченскому мосту . Только в течение часа пробка выросла в шесть раз и уже утром в очереди насчитывалось около трехсот машин.

Атаки ГУР на российские Интернет-ресурсы стали постоянными

Источник в ГУР напомнил, что поражения российских серверов, онлайн-сервисов и сетевой инфраструктуры в последнее время происходят системно.

К примеру, в начале июня киберспециалисты ГУР совершили массированную атаку на сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства промышленности и энергетики РФ и другие объекты.

А 12 июня, в так называемый «день России», специалисты ГУР атаковали онлайн-платформы российских аэропортов, что привело к задержке авиарейсов.