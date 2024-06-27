Кіберфахівці ГУР заблокували рух Кримським мостом — джерела

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України «вимкнули» в Криму касові апарати та зупинили рух по Керченському мосту.

У заторі на Керченському мості застрягли близько 300 авто

За словами співрозмовника агентства Укрінформ, кіберфахівці воєнної розвідки завдають ударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.

Також тривають масові фішингові атаки на місцевих інтернет-користувачів, почалися збої в роботі сервісів бухгалтерського обліку, не працюють касові апарати в торговельних точках Керчі та Севастополя.

Зокрема, масована DDos-атака здійснюється на сайт пропагандистського «Керч FM» та сервери оператора мобільного звʼязку «Міранда-медіа».

Саме цей оператор надає магістральні канали звʼязку для колцентру окупаційної адміністрації Севастополя, внаслідок чого номер єдиного контакт-центру припинив працювати.

Водночас у результаті ураження системи реєстрації та контролю руху виникла велика черга з автомобілів, які бажають проїхати по Керченському мосту. Лише протягом години затор зріс у шість разів і вже вранці в черзі налічувалося близько трьохсот машин.

Атаки ГУР на російські Інтернет-ресурси стали постійними

Джерело у ГУР нагадало, що ураження російських серверів, онлайн-сервісів та мережевої інфраструктури останнім часом відбуваються системно.

До прикладу, на початку червня кіберфахівці ГУР здійснили масовану атаку на сайти Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства інформаційних технологій і зв'язку, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства промисловості та енергетики РФ ті інші об’єкти.

А 12 червня, у так званий «день Росії» спеціалісти ГУР атакували онлайн-платформи російських аеропортів, що призвело до затримки авіарейсів.