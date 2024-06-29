ГУР та українські хакери атакували російські компанії

Головне управління розвідки Міноборони та українські хакери атакували декілька компаній в Росії, які підтримують війну.

ГУР та українські кіберактивісти провели успішні атаки на компанії РФ

Протягом тижня кіберактивісти а ГУР провели серію успішних кібератак на російські компанії, які підтримують військову агресію проти України.

За минулий тиждень було здійснено такі операції:

Знищено понад 100 терабайт даних компанії "OrbitSoft", розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської окупаційної армії. Повністю стерто дані на 8 серверах компанії "Orient Systems", яка розробляє та постачає обладнання для навігації. Ця компанія співпрацювала з російськими виробниками військової техніки, зокрема безпілотних літальних апаратів. Знищено всі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у Нижньому Новгороді — "Линктелеком НН" та "Аксесс Телеком". Усім абонентам цих провайдерів було надіслано листи з нагадуванням про неминучість відповідальності за війну проти України.

Метою цих кібератак було не лише знищення важливих даних та обладнання, але й паралізація роботи компаній, завдання їм фінансових збитків та створення психологічного тиску на території Росії.

Кіберфахівці ГУР заблокували рух Кримським мостом

Кіберфахівці воєнної розвідки завдали ударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.

Зокрема, масовану DDos-атаку здійснили на сайт пропагандистського «Керч FM» та сервери оператора мобільного звʼязку «Міранда-медіа».

Саме цей оператор надає магістральні канали звʼязку для колцентру окупаційної адміністрації Севастополя, внаслідок чого номер єдиного контакт-центру припинив працювати.

Водночас у результаті ураження системи реєстрації та контролю руху виникла велика черга з автомобілів, які бажають проїхати по Керченському мосту. Лише протягом години затор зріс у шість разів і вже вранці в черзі налічувалося близько трьохсот машин.