Удар РФ по Охматдиту. Гендиректор лікарні виступив на засіданні Радбезу ООН — відео

Генеральний директор київської дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір виступив онлайн на засіданні Радбезу ООН. Він повідомив, що в момент російської атаки на лікарню 8 липня всередині перебували понад 600 пацієнтів і майже стільки ж працівників, проводились три складні операції.

Гендиректор Охматдиту виступив на засіданні Радбезу ООН

За його словами, поранені 300 людей, з них 8 — діти. Двоє дорослих загинули, одна з них — молода лікарка. Пошкоджені 24 відділення. Близько 600 пацієнтів довелось перевести в інші медичні заклади, серед них є ті, що потребують невідкладної допомоги та лікування.

Мене звуть Володимир Жовнір. Я є доктором і директором "Охматдиту" з січня 2021 року. "Охматдит" означає "Центр матері і дитини", і це найбільший український медичний центр у цій сфері. Лікарня лікує дітей з раком, захворюваннями крові з усієї країни. Щороку близько 80 тисяч дітей отримують лікування і близько 20 тисяч з них отримують надзвичайну негайну допомогу. Ми проводимо близько 13 тисяч операцій щороку. Також лікарня надає лікування для пацієнтів з інших країн. Володимир Жовнір Гендиректор Охматдиту

Жовнір пригадав, що повітряна тривога прозвучала 8 липня о 9.52.

Лікарня зупинила роботу і почала евакуювати пацієнтів в укриття. Це досить складний процес, особливо для дітей, які перебувають у реанімації. І за два з половиною роки війни Росії проти України наш персонал зробив усе для того, щоб під час кожної атаки ми могли зберігати життя та мінімізувати смерті. На цей час учора понад 600 пацієнтів і майже така сама кількість працівників лікарні перебували у лікарні. Діти були на крапельницях, на діалізі, у реанімаціях. На додаток до цього, на момент атаки проводилися три складні операції в операційних. І те, що відбулося, поставило під загрозу життя цих людей. Поширити

Лікар каже, що потужний вибух пролунав о 10.42: тремтіла земля і стіни, діти плакали від страху.

І їм було боляче, це було пекло. Ми вийшли у двір і побачили, що російська ракета вдарила у відділення реанімаційної терапії та хронічної інтоксикації. Частина будівлі була повністю зруйнована. Перекриття обвалилися. І ми чули як люди кричали, просили про допомогу, і ці крики долинали з-під завалів. У результаті атаки понад 300 людей були поранені, серед яких 8 дітей.

Двоє дорослих загинули, один із них був працівником нашої лікарні, це була молода лікарка. Ми евакуювали пацієнтів, які покладаються на системи підтримки життя, ми евакуювали понад 600 пацієнтів, понад 100 із них було переведено до інших лікарень. І евакуація продовжується. Наш персонал також був доставлений до лікарень, щоб надавати медичну підтримку цим дітям. Відділ травматології та відділ токсикології були повністю зруйновані. Також було знищено лабораторію.

У цілому 24 відділення зазнали шкоди, включно з 10 хірургічним відділеннями, 10 онкологічними відділеннями, 3 реанімаційних, 10 операційних, радіологічний відділ, пренатальний відділ та відділ радіаційної терапії.

Ми призупинили надання медичних послуг у відділі токсикології та невідкладної допомоги. Підрозділи хірургії та травми також на паузі. Ми продовжуємо евакуацію та оцінку шкоди завданої атакою російської федерації на дитячу лікарню. Поширити

Ця атака матиме довгострокові наслідки, у пацієнтів не буде належної допомоги і наші спеціалізовані послуги з високоякісним обладнанням не будуть надаватися у найближчому майбутньому. У нас будуть серйозні довгострокові наслідки для медичної сфери щодо лікування дітей. Отже, ця атака завдала серйозної шкоди. І ще довго ми відчуватимемо її наслідки. І люди, які там перебували, відчуватимуть наслідки ще довгий час, каже Жовнір.

У підсумку хочу зазначити, що у нас лікувалися діти від раку та інших складних захворювань. І це не просто воєнний злочин — нападати на такий об'єкт і на таких людей, — це поза межами людяності. Наші лікарі та наші працівники намагалися рятувати життя цих дітей до останнього моменту під атаками та після того, як все було уражено, навіть незважаючи на сирени.

У Радбезі ООН у липні головує Росія

Надзвичайне засідання Радбезу Україна скликала після масованої російської атаки 8 липня. Росія головує на засіданні, тому що з 1 липня вона головує загалом у Раді Безпеки ООН.

Україна закликає позбавити Москву місця члена Радбезу ООН, повідомив раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Поширити

Небензя цинічно висловився на засіданні в дусі російської пропаганди, яка перекладає вину на заздалегідь сплановану Росією терористичну акцію на Україну.

Західна ракета ЗРК NASAMS, яка потрапила до лікарні, була, судячи з усього, випущена з установки, поставленої київською владою Норвегією, Росія чекає реакції від норвезької влади з цього приводу.

Також Росія наполягає на своїй “версії” подій: нібито вони били по військовому заводу, а українська ППО влучила антиракетою у “Охматдит”.

Хоча існує чітке відео, на якому видно крилату ракету, що поцілила прямо в дитячу лікарню. Поширити

Хто причетний до ракетної атаки на “Охматдит” 8 липня

Згідно з даними аналітиків Molfar до ракетного терору причетні 95 росіян.

Серед них пілоти МіГ 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 06987, аеродром базування "Енгельс"). А також інженери і пілоти які віддавали накази та запускали ракети. Поширити

До обстрілу “Охматдиту” причетні росіяни з 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 33310, аеродром базування “Шайковка”) та 44-та ракетна бригада Повітряно-космічних сил Росії.