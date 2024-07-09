Удар РФ по Охматдиту. Гендиректор лікарні виступив на засіданні Радбезу ООН — відео

Генеральний директор київської дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір виступив онлайн на засіданні Радбезу ООН. Він повідомив, що в момент російської атаки на лікарню 8 липня всередині перебували понад 600 пацієнтів і майже стільки ж працівників, проводились три складні операції.
Головні тези:
- Російська атака на лікарню Охматдит спричинила серйозні наслідки: поранені діти та працівники, зруйновані відділення, евакуація пацієнтів.
- Атака була направлена безпосередньо на об'єкт медичного закладу, внаслідок чого загинули люди та дитяча лікарня отримала значні пошкодження.
- На цей час продовжується евакуація постраждалих та оцінка завданої шкоди.
- На засіданні Радбезу ООН Україна закликала позбавити Росію членства у Раді Безпеки через напад на дитячу лікарню Охматдит.
- Аналітики вказують на причетність 95 росіян до ракетної атаки на Охматдит, серед яких пілоти та інженери, що відповідали за запуск ракет.
Гендиректор Охматдиту виступив на засіданні Радбезу ООН
За його словами, поранені 300 людей, з них 8 — діти. Двоє дорослих загинули, одна з них — молода лікарка. Пошкоджені 24 відділення. Близько 600 пацієнтів довелось перевести в інші медичні заклади, серед них є ті, що потребують невідкладної допомоги та лікування.
Жовнір пригадав, що повітряна тривога прозвучала 8 липня о 9.52.
Лікар каже, що потужний вибух пролунав о 10.42: тремтіла земля і стіни, діти плакали від страху.
І їм було боляче, це було пекло. Ми вийшли у двір і побачили, що російська ракета вдарила у відділення реанімаційної терапії та хронічної інтоксикації. Частина будівлі була повністю зруйнована. Перекриття обвалилися. І ми чули як люди кричали, просили про допомогу, і ці крики долинали з-під завалів. У результаті атаки понад 300 людей були поранені, серед яких 8 дітей.
Двоє дорослих загинули, один із них був працівником нашої лікарні, це була молода лікарка. Ми евакуювали пацієнтів, які покладаються на системи підтримки життя, ми евакуювали понад 600 пацієнтів, понад 100 із них було переведено до інших лікарень. І евакуація продовжується. Наш персонал також був доставлений до лікарень, щоб надавати медичну підтримку цим дітям. Відділ травматології та відділ токсикології були повністю зруйновані. Також було знищено лабораторію.
У цілому 24 відділення зазнали шкоди, включно з 10 хірургічним відділеннями, 10 онкологічними відділеннями, 3 реанімаційних, 10 операційних, радіологічний відділ, пренатальний відділ та відділ радіаційної терапії.
Ця атака матиме довгострокові наслідки, у пацієнтів не буде належної допомоги і наші спеціалізовані послуги з високоякісним обладнанням не будуть надаватися у найближчому майбутньому. У нас будуть серйозні довгострокові наслідки для медичної сфери щодо лікування дітей. Отже, ця атака завдала серйозної шкоди. І ще довго ми відчуватимемо її наслідки. І люди, які там перебували, відчуватимуть наслідки ще довгий час, каже Жовнір.
У підсумку хочу зазначити, що у нас лікувалися діти від раку та інших складних захворювань. І це не просто воєнний злочин — нападати на такий об'єкт і на таких людей, — це поза межами людяності. Наші лікарі та наші працівники намагалися рятувати життя цих дітей до останнього моменту під атаками та після того, як все було уражено, навіть незважаючи на сирени.
У Радбезі ООН у липні головує Росія
Надзвичайне засідання Радбезу Україна скликала після масованої російської атаки 8 липня. Росія головує на засіданні, тому що з 1 липня вона головує загалом у Раді Безпеки ООН.
Небензя цинічно висловився на засіданні в дусі російської пропаганди, яка перекладає вину на заздалегідь сплановану Росією терористичну акцію на Україну.
Західна ракета ЗРК NASAMS, яка потрапила до лікарні, була, судячи з усього, випущена з установки, поставленої київською владою Норвегією, Росія чекає реакції від норвезької влади з цього приводу.
Також Росія наполягає на своїй “версії” подій: нібито вони били по військовому заводу, а українська ППО влучила антиракетою у “Охматдит”.
Хто причетний до ракетної атаки на “Охматдит” 8 липня
Згідно з даними аналітиків Molfar до ракетного терору причетні 95 росіян.
До обстрілу “Охматдиту” причетні росіяни з 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 33310, аеродром базування “Шайковка”) та 44-та ракетна бригада Повітряно-космічних сил Росії.
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