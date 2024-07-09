Удар РФ по Охматдету. Гендиректор больницы выступил на заседании Совбеза ООН — видео

Генеральный директор киевской детской больницы "Охматдет" Владимир Жовнир выступил онлайн на заседании Совбеза ООН. Он сообщил, что в момент российской атаки на больницу 8 июля внутри находились более 600 пациентов и почти столько же работников, проводились три сложных операции.
Главные тезисы
- Российская атака на детскую больницу Охматдет привела к серьезным последствиям: раненые, разрушения отделений, эвакуация пациентов.
- Гендиректор больницы выступил на заседании Совбеза ООН, обозначив факты атаки и ущерб, нанесенный медицинскому учреждению.
- Аналитики выявили причастность 95 россиян к ракетной атаке на Охматдет, включая пилотов и инженеров.
- Атака на детскую больницу вызвала большое количество пострадавших, эвакуацию и разрушения ключевых отделений, включая хирургию и онкологию.
- Украина настаивает на исключении России из членства в Совбезе ООН после нападения на Охматдет.
Гендиректор Охматдета выступил на заседании Совбеза ООН
По его словам, ранены 300 человек, из них 8 — дети. Двое взрослых погибли, один из них — молодой врач. Повреждены 24 отделения. Около 600 пациентов пришлось перевести в другие медицинские учреждения, среди них нуждающиеся в неотложной помощи и лечении.
Жовнир вспомнил, что воздушная тревога прозвучала 8 июля в 9.52.
Врач говорит, что мощный взрыв раздался в 10.42: дрожала земля и стены, дети плакали от страха.
И им было больно, это был ад. Мы вышли во двор и увидели, что российская ракета ударила по отделению реанимационной терапии и хронической интоксикации. Часть постройки была полностью разрушена. Перекрытия обрушились. И мы слышали, как люди кричали, просили о помощи, и эти крики доносились из-под завалов. В результате атаки более 300 человек были ранены, среди которых 8 детей.
Двое взрослых погибли, один из них был работником нашей больницы, это был молодой врач. Мы эвакуировали пациентов, которые возлагаются на системы поддержания жизни, мы эвакуировали более 600 пациентов, более 100 из них были переведены в другие больницы. И эвакуация продолжается. Наш персонал также был доставлен в больницы, чтобы оказывать медицинскую поддержку этим детям. Отдел травматологии и отдел токсикологии были полностью разрушены. Также была уничтожена лаборатория.
В общей сложности 24 отделения нанесли ущерб, включая 10 хирургических отделений, 10 онкологических отделений, 3 реанимационных, 10 операционных, радиологический отдел, пренатальный отдел и отдел радиационной терапии.
Эта атака будет иметь долгосрочные последствия, у пациентов не будет должной помощи и наши специализированные услуги с высококачественным оборудованием не будут предоставляться в ближайшем будущем. У нас будут серьезные долгосрочные последствия для медицинской сферы лечения детей. Итак, эта атака нанесла серьезный урон. И еще долго мы будем ощущать ее последствия. И находившиеся там люди будут чувствовать последствия еще долгое время, говорит Жолнер.
В результате хочу отметить, что у нас лечились дети от рака и других сложных заболеваний. И это не просто военное преступление — нападать на такой объект и на таких людей — это вне человечности. Наши врачи и наши работники пытались спасать жизнь этих детей до последнего момента под атаками и после того, как все было поражено, даже несмотря на сирены.
В Совбезе ООН в июле председательствует Россия
Чрезвычайное заседание Совбеза Украина созвала после массированной российской атаки 8 июля. Россия председательствует на заседании, потому что с 1 июля она председательствует в целом в Совете Безопасности ООН.
Небензя цинично высказался на заседании в духе российской пропаганды, переводящей вину на заранее спланированную Россией террористическую акцию на Украину.
Попавшая в больницу западная ракета ЗРК NASAMS была, судя по всему, выпущена из установки, поставленной киевскими властями Норвегией, Россия ожидает реакции от норвежских властей по этому поводу.
Также Россия настаивает на своей "версии" событий: якобы они били по военному заводу, а украинская ПВО попала антиракетой в "Охматдет".
Кто причастен к ракетной атаке РФ на "Охматдет" 8 июля
Согласно данным аналитиков Molfar к ракетному террору причастны 95 россиян.
К обстрелу "Охматдета" причастны россияне из 52 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка") и 44-я ракета сил России.
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