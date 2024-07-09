Удар РФ по Охматдету. Гендиректор больницы выступил на заседании Совбеза ООН — видео

Генеральный директор киевской детской больницы "Охматдет" Владимир Жовнир выступил онлайн на заседании Совбеза ООН. Он сообщил, что в момент российской атаки на больницу 8 июля внутри находились более 600 пациентов и почти столько же работников, проводились три сложных операции.

Гендиректор Охматдета выступил на заседании Совбеза ООН

По его словам, ранены 300 человек, из них 8 — дети. Двое взрослых погибли, один из них — молодой врач. Повреждены 24 отделения. Около 600 пациентов пришлось перевести в другие медицинские учреждения, среди них нуждающиеся в неотложной помощи и лечении.

Меня зовут Владимир Жовнир. Я являюсь доктором и директором "Охматдета" с января 2021 года. "Охматдет" означает "Центр матери и ребенка", и это самый большой украинский медицинский центр в этой сфере. Больница лечит детей с раком, заболеваниями крови со всей страны. Ежегодно около 80 тысяч детей получают лечение и около 20 тысяч из них получают чрезвычайную помощь. Мы производим около 13 тысяч операций ежегодно. Также больница предоставляет лечение для пациентов из других стран. Владимир Жовнир Гендиректор Охматдета

Жовнир вспомнил, что воздушная тревога прозвучала 8 июля в 9.52.

Больница остановила работу и начала эвакуировать пациентов в укрытие. Это достаточно сложный процесс, особенно для детей, находящихся в реанимации. И через два с половиной года войны России против Украины наш персонал сделал все для того, чтобы во время каждой атаки мы могли сохранять жизнь и минимизировать смерти. В настоящее время вчера более 600 пациентов и почти такое же количество работников больницы находились в больнице. Дети были на капельницах, диализе, в реанимациях. В дополнение к этому, на момент атаки проводились три сложных операции в операционных. И произошедшее поставило под угрозу жизнь этих людей. Поделиться

Врач говорит, что мощный взрыв раздался в 10.42: дрожала земля и стены, дети плакали от страха.

И им было больно, это был ад. Мы вышли во двор и увидели, что российская ракета ударила по отделению реанимационной терапии и хронической интоксикации. Часть постройки была полностью разрушена. Перекрытия обрушились. И мы слышали, как люди кричали, просили о помощи, и эти крики доносились из-под завалов. В результате атаки более 300 человек были ранены, среди которых 8 детей.

Двое взрослых погибли, один из них был работником нашей больницы, это был молодой врач. Мы эвакуировали пациентов, которые возлагаются на системы поддержания жизни, мы эвакуировали более 600 пациентов, более 100 из них были переведены в другие больницы. И эвакуация продолжается. Наш персонал также был доставлен в больницы, чтобы оказывать медицинскую поддержку этим детям. Отдел травматологии и отдел токсикологии были полностью разрушены. Также была уничтожена лаборатория.

В общей сложности 24 отделения нанесли ущерб, включая 10 хирургических отделений, 10 онкологических отделений, 3 реанимационных, 10 операционных, радиологический отдел, пренатальный отдел и отдел радиационной терапии.

Мы приостановили медицинские услуги в отделе токсикологии и неотложной помощи. Подразделение хирургии и травмы также на паузе. Мы продолжаем эвакуацию и оценку ущерба, нанесенного атакой российской федерации на детскую больницу. Поделиться

Эта атака будет иметь долгосрочные последствия, у пациентов не будет должной помощи и наши специализированные услуги с высококачественным оборудованием не будут предоставляться в ближайшем будущем. У нас будут серьезные долгосрочные последствия для медицинской сферы лечения детей. Итак, эта атака нанесла серьезный урон. И еще долго мы будем ощущать ее последствия. И находившиеся там люди будут чувствовать последствия еще долгое время, говорит Жолнер.

В результате хочу отметить, что у нас лечились дети от рака и других сложных заболеваний. И это не просто военное преступление — нападать на такой объект и на таких людей — это вне человечности. Наши врачи и наши работники пытались спасать жизнь этих детей до последнего момента под атаками и после того, как все было поражено, даже несмотря на сирены.

В Совбезе ООН в июле председательствует Россия

Чрезвычайное заседание Совбеза Украина созвала после массированной российской атаки 8 июля. Россия председательствует на заседании, потому что с 1 июля она председательствует в целом в Совете Безопасности ООН.

Украина призывает лишить Москву места члена Совбеза ООН, сообщил ранее постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Поделиться

Небензя цинично высказался на заседании в духе российской пропаганды, переводящей вину на заранее спланированную Россией террористическую акцию на Украину.

Попавшая в больницу западная ракета ЗРК NASAMS была, судя по всему, выпущена из установки, поставленной киевскими властями Норвегией, Россия ожидает реакции от норвежских властей по этому поводу.

Также Россия настаивает на своей "версии" событий: якобы они били по военному заводу, а украинская ПВО попала антиракетой в "Охматдет".

Хотя существует четкое видео, на котором видна крылатая ракета, попавшая прямо в детскую больницу. Поделиться

Кто причастен к ракетной атаке РФ на "Охматдет" 8 июля

Согласно данным аналитиков Molfar к ракетному террору причастны 95 россиян.

Среди них пилоты МиГ 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс"). А также инженеры и пилоты, которые отдавали приказы и запускали ракеты. Поделиться

К обстрелу "Охматдета" причастны россияне из 52 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка") и 44-я ракета сил России.