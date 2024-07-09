Кислиця на Радбезі ООН розвінчав брехливі версії Росії щодо удару по Охматдиту

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця виступив на засіданні Радбезу 9 липня, присвяченому терористичній атаці Росії на київську дитячу лікарню “Охматдит”. Український дипломат вкотре нагадав, що в кріслі голови цієї структури сидить представник злочинного режиму РФ.

Кислиця спростував пропагандистську брехню Росії про удар по “Охматдиту”

Перед Кислицею на засіданні Радбезу виступав представник Росії, який розповідав відверту брехню, щоб приховати черговий злочин своєї країни й перекласти відповідальність. Він намагався переконати, що в тому, що сталося, нібито "винна Україна".

Сергій Кислиця зауважив, що постійний представник країни-агресорки в ООН Васілій Небензя вже просякнутий кров'ю. 8 липня Росія умисно атакувала найбільш вразливу категорію людей у будь-якому суспільстві – дітей з раком. Поширити

Кислиця зазначив, що "Охматдит" у Києві є найбільшим медичним закладом в країні, який лікує хворих на рак дітей. Там проходять лікування дітки з усього світу. Також сам медичний заклад є унікальним у системі меддопомоги.

Український дипломат навів чіткі та аргументовані докази, що Росія прицільно атакувала "Охматдит" ракетою Х-101. Зокрема, він показав слайд, який демонструє траєкторію польоту ракети.

Траєкторія польоту російської ракети

Також він показав фотографії залишків ракети, які були знайдені після удару. Аналіз слідчих СБУ та поліції свідчить, що окремі об'єкти є компонентами ракети типу повітря-земля Х-101. Також є частина серійного коду, яка демонструє, що це саме російська ракета.

Кислиця демонструє фото залишків російської ракети

Він наголосив, що є низка відео, які чітко свідчать, що лікарня була умисною ціллю. Відеозаписи демонструють, як ракета прямувала на "Охматдит".

Як результат, уражена частина лікарні, у якій молоді пацієнти отримували діаліз, повністю зруйнована… Хірургічне, медичне, діагностичне, травматологічне відділення, гематологія та онкологічний відділ були зруйновані. Додатково російська ракета зруйнувала сусідній центр педіатричної та кардіологічної допомоги, де в момент влучання відбувалися 3 операції. Сергій Кислиця Постійний представник України при ООН

Кислиця зазначив, що того дня Росія запустила 39 ракет по Україні, були атаковані мирні люди у різних містах. У Кривому Розі 8 липня загинули 11 людей. У Києві, окрім "Охматдиту", був атакований об'єкт лікарні, в якому загинули 4 дітей. Загалом щонайменше 47 людей були вбиті, ще понад 190 зазнали поранень.

Сергій Кислиця зауважив, що від самого початку російської агресії одним з основних її аспектів було завдання шкоди українським дітям – "дітей, яких Росія не може викрасти й промити мізки, вона вбиває".

Представник України в ООН наголосив, що ракетний удар Росії по "Охматдиту" демонструє глибоку зневагу Кремля до будь-яких мирних ініціатив.

Також він звернув увагу на те, що деякі російські "z-блогери" не приховували радість від цієї атаки. Кислиця процитував одну з пропагандистських публікацій, в якій мовиться, що удар по "Охматдиту" буде для Росії "навіть корисним", тому що Захід буде більше боятися.

Вони навіть не ховають, що вони навмисно атакують лікарні. Це те, що росіяни робили у Сирії з 2015 року, Поширити

Кислиця наголосив, що "Росія – як рак, але гірше" й продовжує знищувати все довкола.

Вона припинить вбивати й поширювати насильство, лише коли буде нездатною робити це. Обов'язково потрібно збивати російські ракети. Обов'язково потрібно знищувати російські бойові літаки на їхніх базах. Треба робити рішучі кроки, аби ліквідувати загрозу,

Також він зазначив, що агресора можна зупинити лише тією "мовою", яку він розуміє. Росія повинна понести відповідальність за всі свої злочини.

Кислиця поставив на місце Небензю

Сергій Кислиця нагадав, що країна-агресорка Росія нелегітимно займає місце голови Ради Безпеки ООН та й ще намагається не допустити Україну на засідання щодо атаки РФ на “Охматдит”.

Громадянине Небензя, ви не є легітимним президентом Ради безпеки, і я ніколи не буду до вас звертатися. Ви сидите на місці, куди незаконно вторглася Росія, і єдине належне місце для вас, перш ніж ви опинитеся в пеклі в обхід чистилища, це на лаві підсудних. А щодо статті 37 Регламенту, яка дозволяє моє запрошення, то там немає жодного слова про головування, не кажучи вже про загарбників у цій залі. Поширити

І нагадав про правило 37, коли будь-який член Організації Об’єднаних Націй, який не є членом Ради Безпеки, може бути запрошений за рішенням Ради Безпеки взяти участь без права голосу в обговоренні будь-якого питання, винесеного на розгляд Ради Безпеки, коли Рада Безпеки вважає, що особливо зачеплені інтереси цього члена, або коли член доводить питання до відома Ради Безпеки відповідно до статті 35 (1) Хартії.

Я ніколи не буду читати лекції спільникам військовим злочинцям, чий бос відкрито відкидає правила або практики, прикидаючись «захисником» Статуту ООН. Неможливо сприймати таку дурницю Лаврова, як ця пряма цитата: «деякі члени ООН замінять міжнародне право та Статут ООН якимось «міжнародним порядком, заснованим на правилах». Ці таємничі «правила» ніколи не були предметом прозорих міжнародних консультацій і не були викладені для загальної уваги».

Citizen Nebenzia, you are not a legitimate president of the Security Council, and I will never address you as one. You are sitting on the seat that Russia invaded illegally, and the only proper seat for you before you end up in hell bypassing purgatory is in the dock.



And as… pic.twitter.com/OPAFAUVvtv — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) July 9, 2024

Росія намагалася не допустити Україну на засідання Радбезу ООН

Росія, яка зараз головує у Раді Безпеки ООН, намагалася заблокувати участь України в ініційованому засіданні у зв'язку з масованою ракетною атакою 8 липня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Коли ми запустили процес проведення цього засідання, то перше, що намагалася зробити РФ, - зловживаючи своїм правом головування, намагалася заблокувати участь України в засіданні у зв’язку з обстрілом України. Ця спроба говорить сама за себе. Ми її успішно подолали. Дмитро Кулеба Міністр іноземних справ України

За його словами, засідання Радбезу ООН важливе тим, щоб "історія "Охматдиту" прозвучала дуже потужно в усьому світі". А також, щоб "уряди всіх країн почули позиції, які будуть висловлюватися на засіданні".

Я не сумніваюся, що РФ буде сьогодні брехати й розповідати на Радбезі, що це не вони, як завжди. І цю брехню важливо теж світу почути, оскільки Україна має неспростовні докази того, що це була саме РФ. Поширити

Кулеба також додав, що засідання Радбезу ООН допоможе в мобілізації підтримки України та в питанні відновлення "Охматдиту", і в інших питаннях, зокрема в контексті української формули миру.