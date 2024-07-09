Кислица на Совбезе ООН развенчал лживые версии России насчет удара по Охматдету

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица выступил на заседании Совбеза 9 июля, посвященном террористической атаке России на киевскую детскую больницу "Охматдет". Украинский дипломат в очередной раз напомнил, что в кресле главы этой структуры сидит представитель преступного режима РФ.
Главные тезисы
- Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН представил доказательства атаки России на "Охматдет" и опроверг ложь России о случившемся.
- Кислица подчеркнул необходимость быстрых мер по привлечению России к ответственности за преступления, совершенные по отношению к украинским детям.
- Заседание Совбеза ООН помогает в мобилизации международной поддержки мира для восстановления "Охматдета" и решения вопросов в рамках украинской формулы мира.
- Россия пыталась помешать участию Украины в заседании, однако попытка была успешно преодолена, и Украина смогла представить свою позицию на международной арене.
- Сергей Кислица настаивает на необходимости привлечения России к ответственности и уничтожения угрозы со стороны агрессора только с помощью решительных действий.
Кислица опроверг пропагандистскую ложь России об ударе по "Охматдету"
Перед Кислицей на заседании Совбеза выступал представитель России, рассказывавший откровенную ложь, чтобы скрыть очередное преступление своей страны и переложить ответственность. Он пытался убедить, что в случившемся якобы "виновата Украина".
Кислица отметил, что "Охматдет" в Киеве является крупнейшим медицинским учреждением в стране, которое лечит больных раком детей. Там проходят лечение дети со всего мира. Также само медицинское учреждение уникально в системе медпомощи.
Украинский дипломат привел четкие и аргументированные доказательства, что Россия прицельно атаковала "Охматдет" ракетой Х-101. В частности, он показал слайд, демонстрирующий траекторию полета ракеты.
Также он показал фотографии остатков ракеты, найденных после удара. Анализ следователей СБУ и полиции свидетельствуют, что отдельные объекты являются компонентами ракеты типа воздуха-земля Х-101. Также есть часть серийного кода, демонстрирующая, что это именно российская ракета.
Он подчеркнул, что есть ряд видео, четко свидетельствующих, что больница была умышленной целью. Видеозаписи демонстрируют, как ракета направлялась на "Охматдет".
Кислица отметил, что в тот день Россия запустила 39 ракет по Украине, были атакованы мирные люди в разных городах. В Кривом Роге 8 июля погибли 11 человек. В Киеве, кроме "Охматдета", был атакован объект больницы, в котором погибли 4 ребенка. Всего по меньшей мере 47 человек были убиты, еще более 190 получили ранения.
Сергей Кислица отметил, что с самого начала российской агрессии одним из основных ее аспектов была нанесение вреда украинским детям — "детей, которых Россия не может похитить и промыть мозги, она убивает".
Представитель Украины в ООН подчеркнул, что ракетный удар России по "Охматдету" демонстрирует глубокое презрение Кремля к любым мирным инициативам.
Также он обратил внимание на то, что некоторые российские "z-блоггеры" не скрывали радости этой атаки. Кислица процитировал одну из пропагандистских публикаций, в которой говорится, что удар по "Охматдету" будет для России "даже полезным", потому что Запад будет больше бояться.
Кислица подчеркнул, что "Россия — как рак, но хуже" и продолжает уничтожать все вокруг.
Она прекратит убивать и распространять насилие, только если это не может. Обязательно нужно сбивать российские ракеты. Обязательно нужно уничтожать российские боевые самолеты на их базах. Надо делать решительные шаги, чтобы ликвидировать угрозу,
Также он отметил, что агрессора можно остановить только на том "языке", который он понимает. Россия обязана понести ответственность за все свои преступления.
Кислица поставил на место Небензю
Сергей Кислица напомнил, что страна-агрессор Россия нелегитимно занимает место главы Совета Безопасности ООН и еще пытается не допустить Украину на заседание по атаке РФ на "Охматдет".
И напомнил о правиле 37, когда любой член Организации Объединенных Наций, не являющийся членом Совета Безопасности, может быть приглашен по решению Совета Безопасности принять участие без права голоса в обсуждении любого вопроса, вынесенного на рассмотрение Совета Безопасности, когда Совет Безопасности считает, что особо затронуты интересы этого члена, или когда член доводит вопрос до сведения Совета Безопасности в соответствии со статьей 35(1) Хартии.
Я никогда не буду читать лекции подельникам военным преступникам, чей босс открыто отвергает правила или практики, притворяясь «защитником» Устава ООН. Невозможно воспринимать такую ерунду Лаврова, как эта прямая цитата: «некоторые члены ООН заменят международное право и Устав ООН неким «международным порядком, основанным на правилах». Эти таинственные «правила» никогда не являлись предметом прозрачных международных консультаций и не были изложены для всеобщего внимания».
Citizen Nebenzia, you are not a legitimate president of the Security Council, and I will never address you as one. You are sitting on the seat that Russia invaded illegally, and the only proper seat for you before you end up in hell bypassing purgatory is in the dock.— Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) July 9, 2024
And as… pic.twitter.com/OPAFAUVvtv
Россия пыталась не допустить Украину на заседание Совбеза ООН
Россия, председательствующая в Совете Безопасности ООН, пыталась заблокировать участие Украины в инициированном заседании в связи с массированной ракетной атакой 8 июля.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.
По его словам, заседание Совбеза ООН важно тем, чтобы "история "Охматдета" прозвучала очень мощно во всем мире". А также чтобы "правительства всех стран услышали позиции, которые будут высказываться на заседании".
Кулеба также добавил, что заседание Совбеза ООН поможет в мобилизации поддержки Украины и вопросе восстановления "Охматдета", и в других вопросах, в частности в контексте украинской формулы мира.
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