Кислица на Совбезе ООН развенчал лживые версии России насчет удара по Охматдету

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица выступил на заседании Совбеза 9 июля, посвященном террористической атаке России на киевскую детскую больницу "Охматдет". Украинский дипломат в очередной раз напомнил, что в кресле главы этой структуры сидит представитель преступного режима РФ.

Кислица опроверг пропагандистскую ложь России об ударе по "Охматдету"

Перед Кислицей на заседании Совбеза выступал представитель России, рассказывавший откровенную ложь, чтобы скрыть очередное преступление своей страны и переложить ответственность. Он пытался убедить, что в случившемся якобы "виновата Украина".

Сергей Кислица отметил, что постоянный представитель страны-агрессора в ООН Василий Небензя уже пропитан кровью. 8 июля Россия намеренно атаковала наиболее уязвимую категорию людей в любом обществе — детей с раком. Поделиться

Кислица отметил, что "Охматдет" в Киеве является крупнейшим медицинским учреждением в стране, которое лечит больных раком детей. Там проходят лечение дети со всего мира. Также само медицинское учреждение уникально в системе медпомощи.

Украинский дипломат привел четкие и аргументированные доказательства, что Россия прицельно атаковала "Охматдет" ракетой Х-101. В частности, он показал слайд, демонстрирующий траекторию полета ракеты.

Траектория полета российской ракеты

Также он показал фотографии остатков ракеты, найденных после удара. Анализ следователей СБУ и полиции свидетельствуют, что отдельные объекты являются компонентами ракеты типа воздуха-земля Х-101. Также есть часть серийного кода, демонстрирующая, что это именно российская ракета.

Кислица демонстрирует фото осколков российской ракеты

Он подчеркнул, что есть ряд видео, четко свидетельствующих, что больница была умышленной целью. Видеозаписи демонстрируют, как ракета направлялась на "Охматдет".

В результате пораженная часть больницы, в которой молодые пациенты получали диализ, полностью разрушена… Хирургическое, медицинское, диагностическое, травматологическое отделение, гематология и онкологический отдел были разрушены. Дополнительно, российская ракета разрушила соседний центр педиатрической и кардиологической помощи, где в момент попадания происходили 3 операции. Сергей Кислица Постоянный представитель Украины при ООН

Кислица отметил, что в тот день Россия запустила 39 ракет по Украине, были атакованы мирные люди в разных городах. В Кривом Роге 8 июля погибли 11 человек. В Киеве, кроме "Охматдета", был атакован объект больницы, в котором погибли 4 ребенка. Всего по меньшей мере 47 человек были убиты, еще более 190 получили ранения.

Сергей Кислица отметил, что с самого начала российской агрессии одним из основных ее аспектов была нанесение вреда украинским детям — "детей, которых Россия не может похитить и промыть мозги, она убивает".

Представитель Украины в ООН подчеркнул, что ракетный удар России по "Охматдету" демонстрирует глубокое презрение Кремля к любым мирным инициативам.

Также он обратил внимание на то, что некоторые российские "z-блоггеры" не скрывали радости этой атаки. Кислица процитировал одну из пропагандистских публикаций, в которой говорится, что удар по "Охматдету" будет для России "даже полезным", потому что Запад будет больше бояться.

Они даже не скрывают, что они намеренно атакуют больницы. Это то, что россияне делали в Сирии с 2015 года, Поделиться

Кислица подчеркнул, что "Россия — как рак, но хуже" и продолжает уничтожать все вокруг.

Она прекратит убивать и распространять насилие, только если это не может. Обязательно нужно сбивать российские ракеты. Обязательно нужно уничтожать российские боевые самолеты на их базах. Надо делать решительные шаги, чтобы ликвидировать угрозу,

Также он отметил, что агрессора можно остановить только на том "языке", который он понимает. Россия обязана понести ответственность за все свои преступления.

Кислица поставил на место Небензю

Сергей Кислица напомнил, что страна-агрессор Россия нелегитимно занимает место главы Совета Безопасности ООН и еще пытается не допустить Украину на заседание по атаке РФ на "Охматдет".

Гражданин Небензя, вы не являетесь легитимным президентом Совета безопасности, и я никогда не буду к вам обращаться. Вы сидите на месте, куда незаконно вторглась Россия, и единственное должное место для вас, прежде чем вы окажетесь в аду в обход чистилища, это на скамье подсудимых. А что касается статьи 37 Регламента, которая позволяет мое приглашение, то там нет ни слова о председательстве, не говоря уже о захватчиках в этом зале. Поделиться

И напомнил о правиле 37, когда любой член Организации Объединенных Наций, не являющийся членом Совета Безопасности, может быть приглашен по решению Совета Безопасности принять участие без права голоса в обсуждении любого вопроса, вынесенного на рассмотрение Совета Безопасности, когда Совет Безопасности считает, что особо затронуты интересы этого члена, или когда член доводит вопрос до сведения Совета Безопасности в соответствии со статьей 35(1) Хартии.

Я никогда не буду читать лекции подельникам военным преступникам, чей босс открыто отвергает правила или практики, притворяясь «защитником» Устава ООН. Невозможно воспринимать такую ерунду Лаврова, как эта прямая цитата: «некоторые члены ООН заменят международное право и Устав ООН неким «международным порядком, основанным на правилах». Эти таинственные «правила» никогда не являлись предметом прозрачных международных консультаций и не были изложены для всеобщего внимания».

Citizen Nebenzia, you are not a legitimate president of the Security Council, and I will never address you as one. You are sitting on the seat that Russia invaded illegally, and the only proper seat for you before you end up in hell bypassing purgatory is in the dock.



And as… pic.twitter.com/OPAFAUVvtv — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) July 9, 2024

Россия пыталась не допустить Украину на заседание Совбеза ООН

Россия, председательствующая в Совете Безопасности ООН, пыталась заблокировать участие Украины в инициированном заседании в связи с массированной ракетной атакой 8 июля.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Когда мы запустили процесс проведения этого заседания, то первое, что пыталась сделать РФ, злоупотребляя своим правом председательства, пыталась заблокировать участие Украины в заседании в связи с обстрелом Украины. Эта попытка говорит сама за себя. Мы ее успешно преодолели. Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины

По его словам, заседание Совбеза ООН важно тем, чтобы "история "Охматдета" прозвучала очень мощно во всем мире". А также чтобы "правительства всех стран услышали позиции, которые будут высказываться на заседании".

Я не сомневаюсь, что РФ сегодня будет лгать и рассказывать на Совбезе, что это не они, как всегда. И эту ложь важно тоже миру услышать, поскольку у Украины есть неопровержимые доказательства того, что это была именно РФ. Поделиться

Кулеба также добавил, что заседание Совбеза ООН поможет в мобилизации поддержки Украины и вопросе восстановления "Охматдета", и в других вопросах, в частности в контексте украинской формулы мира.