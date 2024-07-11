Удар РФ по Охматдету. Российский летчик передал Украине служебные документы причастных к обстрелу

После преступного удара по детской больнице Охмадит в Киеве 8 июля 2024 года в чат-бот ГУР МО Украины обратился один из летчиков 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (в/ч 06987, аэродром базирования Энгельс) армии РФ.

Кто причастен к ракетному удару РФ по "Охматдету"

По информации источников в разведке, российский военный написал, что шокирован ударом по детской больнице и не понимает, как и несколько его коллег, зачем их вынуждают избивать именно по гражданской инфраструктуре Украины.

Поэтому он решил передать украинской стороне документы, относящиеся к деятельности его воинской части, а также частные фото командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

По словам источников, даже первичное изучение полученных материалов доказывает их значительную важность. Ведь среди массива информации — документы по личным делам старшего офицерского состава, персональные данные российских военнослужащих и членов их семей. Но наибольшую ценность представляют грифованные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Надеемся, в ближайшее время мы сможем обнародовать некоторые из этих документов. А сегодня в качестве анонса публикуем частные фото по празднованию по случаю назначения начальника штаба 52 СБАП полковника Ильи Корякина на должность начальника штаба 22 ВБАД в ресторане "Неаполь" (г. Энгельс Саратовской области), на которых зафиксировано более 30 человек командного состава подразделений 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командование дальней авиации Военно-воздушных сил Военно-космических сил РФ, — говорится в сообщении. Поделиться

Кто из российских военных участвовал в обстреле "Охматдета"

Кто из российских военных участвовал в обстреле "Охматдета"

1. ПЕЧКАРЕВ Алексей Геннадьевич (рус Печкарев Алексей Геннадьевич), командир корабля Ту-95, 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

2. МАРТИНОВ Андрей Павлович (рус. Мартынов Андрей Павлович), помощник штурмана авиационной эскадрильи, 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф

3. ГОВОРОВ Владислав Сергеевич, вероятно начальник службы защиты государственной тайны, 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, капитан.

4. ГОЛОВАНОВ Вячеслав Георгиевич (рус. Голованов Вячеслав Георгиевич).

5. Алуев Александр Николаевич, вероятно, занимает командную должность управления кадров 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

6. ХОХРЯКОВ Денис Петрович (рус. Хохряков Денис Петрович), старший офицер, 52 вбап 22 вбад КДА ВКС ПКС рф.

7. МИХАЙЛИШИН Олег Владимирович (рус. Михайлишин Олег Владимирович), заместитель командира по работе с личным составом 22 вбад КДА ВВС ПКС РФ, полковник.

8. АЗАРЕНКОВ Александр Юрьевич (рус. Азаренков Александр Юрьевич), старший офицер, 22 вбад КДА ВВС ВКС РФ.

9. БАРАНОВ Олег Юрьевич (рус. Баранов Олег Юрьевич), старший штурман 22 вбад КДА ВВС ВКС РФ, полковник.

10. БУРДАКОВ Павел Владимирович (рус. Бурдаков Павел Владимирович), командир корабля Ту-160, 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, подполковник.

11. ТАТУР Владимир Бронеславович (рус. Татур Владимир Брониславович).

12. ДОЛГУШИН Сергей Владимирович (рус. Долгушин Сергей Владимирович), старший офицер 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

13. ПАПИКЯН Николай Лукашевич (рус. Папикян Николай Лукашевич), заместитель начальника штаба 22 вбад КГА ВВС ВКС РФ по связи и радиотехническому обеспечению, подполковник.

14. КОРЯКИН Илья Владимирович (рус. Корякин Илья Владимирович), начальник штаба 22 вбад КДА ВВС ВКС РФ, полковник.

15. СМИРНОВ Максим Владиславович (рус. Смирнов Максим Владиславович), старший офицер, 22 вбад КДА ВВС ВКС РФ, подполковник.

16. КАШЛЕВ Александр Сергеевич (рус. Кашлев Александр Сергеевич), старший офицер, 22 вбад КДА ВВС ВКС РФ, подполковник.

17. БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ Константин Петрович (рус. Белокобыльский Константин Петрович).

18. СТРУЧКОВ Станислав Дмитриевич (рус. Стручков Станислав Дмитриевич).

19. ЦИБИЗОВ Алексей Сергеевич (рус. Цыбизов Алексей Сергеевич), старший офицер, 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

20. МАЛЮКОВ Андрей Иванович (рос. Малюков Андрей Иванович), вероятно начальник метеорологической службы 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

21. СТЕПАНЕНКО Дмитрий Викторович (рус. Степаненко Дмитрий Викторович), заместитель начальника штаба 22 вбад КГА ВВС ВКС РФ по службе войск и безопасности военной службы, подполковник.

22. СОЛОВЬЕВ Руслан Арсланович (рус. Соловьев Руслан Арсланович), старший офицер, 22 вбад КДА ВВС ВКС рф.

23. ЗИКОВ Виталий Евгеньевич (рус. Зыков Виталий Евгеньевич), старший офицер, 22 вбад КДА ВВС ВКС РФ, подполковник.

24. ПОКАТИСОВ Александр Сергеевич (рус. Покатисов Александр Сергеевич).

25. МАЛИНИН Владислав Викторович (рус. МАЛИНИН Владислав Викторович), старший штурман 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ВКС рф, подполковник.

26. СКИТСКИЙ Олег Игоревич (рус. Скитский Олег Игоревич), командир 121 вбап 22 вбад КДА ВВС ПКС рф, полковник.

27. ТЕТЕРЕВ Сергей Викторович (Тетерев Сергей Викторович), старший офицер, 22 вбад КДА ВВС ПКС РФ, майор.

28. ВАРПАХОВИЧ Николай Николаевич (рус. Варпахович Николай Николаевич), командир 22 вбад КДА ВВС ВКС РФ, полковник.

29. КАПША Трофим Александрович (рус. Капша Трофим Александрович), заместитель командира 22 вбад КДА ВВС ВКС РФ, полковник.

30. ГОРЛОВ Владимир Александрович (рус. Горлов Владимир Александрович), старший офицер 22 вбад КДА ВВС ВКС РФ, майор.

Ракетный удар РФ по Охматдету. Что известно

Охматдет — крупнейшая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тыс. детей со всей страны.

8 июля страна-агрессор РФ ударила по ней ракетой и полностью разрушила корпус токсикологии. Еще четыре корпуса медучреждения повреждены.

Пострадали десять хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.

Дети были эвакуированы в другие больницы столицы.

Подтверждена гибель двух взрослых в больнице "Охматдет". Одна из них — молодой врач медучреждения. Пока известно о 16 пострадавших. Восемь из них — дети. 15 пострадавших госпитализировали