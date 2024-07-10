Удар РФ по Охматдету. В Брюсселе прошла акция памяти погибших украинцев — фото

В Брюсселе 10 июля неравнодушные собрались под зданием Европарламента, чтобы почтить память погибших украинцев после массированной ракетной атаки со стороны России. После обстрела детской больницы Охматдет люди принесли в здание Украинского хаба цветы и детские игрушки.
Главные тезисы
- Акция памяти погибших украинцев после ракетной атаки России на детскую больницу Охматдет в Киеве прошла в Брюсселе под зданием Европарламента.
- Другие страны, включая США, Германию, Польшу, Чехию, также провели акции поддержки Охматдета и требовали международной поддержки Украины и осуждения российской агрессии.
- Участники акции в Брюсселе минутой молчания почтили память погибших украинцев, после чего обратились к лидерам НАТО с требованием закрыть украинское небо.
- Международное сообщество призывается более решительно осудить российские зверства и предоставить украинской армии больше оружия для самообороны.
Акция в Брюсселе после ракетного обстрела Россией "Охматдета"
Участники акции почтили память погибших минутой молчания. После этого они обратились к лидерам членов НАТО, которые собрались на саммит в Вашингтоне, и призвали закрыть украинское небо.
В ходе митинга выступила временно поверенная по делам Украины в Бельгии Наталья Аношина. Она подчеркнула, что международное сообщество должно более решительно осудить российские зверства, а также не оставить эти действия без ответа.
Дипломатка также призвала передать больше оружия украинской армии и принять следующий пакет санкций, который уничтожил бы экономику РФ.
На акции слово взял и евродепутат от Renew Europe Пятрас Ауштрявичюс. Он заявил, что, несмотря на создание ультраправой группы "Патриоты за Европу" в каденции новоизбранного ЕП, Европарламент будет работать над продолжением поддержки Украины.
Мы должны бороться каждый день и призывать наш парламент продвигаться вперед. Объединенная Европа, членство Украины в ЕС, безопасность и поддержка столько, сколько нужно. Мы должны мобилизоваться, забыть об усталости и подумать, что еще сделать в будущем», — сказал евродепутат.
Украинцы за границей вышли на митинги в поддержку «Охматдета»
Акции протеста против российской агрессии прошли 8 июля в США, Германии, Польше и Чехии.
Находящиеся за рубежом украинские граждане организовали акции митинги в поддержку детской больницы «Охматдет» в Киеве, в которую 8 июля попала российская ракета.
Проукраинский митинг прошел также в немецком Берлине — вечером 8 июля украинцы и неравнодушные немцы организовали акцию протеста против ракетной атаки России. Митинг организовал немецкий дизайнер Фрэнк Вильде, активно поддерживающий Украину с начала полномасштабного вторжения России. До этого Вильде опубликовал в Instagram фото с куклой в окровавленной ткани, футболкой с надписью «Россия — это страна террорист» и флагом ООН с призывом исключить Россию из организации.
Кроме того, украинцы 8 июля провели акцию протеста в Польше — в Варшаве, под Дворцом культуры и науки митингующие разложили свечи, детские игрушки и одежду, а также держали плакаты с надписями «Что страшнее — Россия или рак?», «Почему мир позволяет россиянам убивать наших детей?», «Русские, горите в аду». По данным Радио Свобода, 9 июля в Варшаве состоится еще один митинг возле одного из детских госпиталей города.
Отметим, акции протеста против российской агрессии прошли в ряде городов США — в частности, люди вышли на улицы в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Чикаго. По данным журналиста Голос Америки Остапа Ярыша, украинцы призвали правительство Соединенных Штатов к большей поддержке накануне саммита НАТО.
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