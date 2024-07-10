Удар РФ по Охматдету. В Брюсселе прошла акция памяти погибших украинцев — фото

В Брюсселе 10 июля неравнодушные собрались под зданием Европарламента, чтобы почтить память погибших украинцев после массированной ракетной атаки со стороны России. После обстрела детской больницы Охматдет люди принесли в здание Украинского хаба цветы и детские игрушки.

Акция в Брюсселе после ракетного обстрела Россией "Охматдета"

Участники акции почтили память погибших минутой молчания. После этого они обратились к лидерам членов НАТО, которые собрались на саммит в Вашингтоне, и призвали закрыть украинское небо.

Акция в Брюсселе

В ходе митинга выступила временно поверенная по делам Украины в Бельгии Наталья Аношина. Она подчеркнула, что международное сообщество должно более решительно осудить российские зверства, а также не оставить эти действия без ответа.

Акция в Брюсселе

Мы должны снять ограничения, препятствующие украинской армии эффективно защищаться. Нынешний запрет на использование западного оружия большой дальности против территории России серьезно ограничивает наши оборонные возможности, поскольку мы не можем атаковать российские военные аэродромы и самолеты, так бесчеловечно разрушающие украинские города, Поделиться

Дипломатка также призвала передать больше оружия украинской армии и принять следующий пакет санкций, который уничтожил бы экономику РФ.

Акция в Брюсселе

На акции слово взял и евродепутат от Renew Europe Пятрас Ауштрявичюс. Он заявил, что, несмотря на создание ультраправой группы "Патриоты за Европу" в каденции новоизбранного ЕП, Европарламент будет работать над продолжением поддержки Украины.

Акция в Брюсселе

Мы должны бороться каждый день и призывать наш парламент продвигаться вперед. Объединенная Европа, членство Украины в ЕС, безопасность и поддержка столько, сколько нужно. Мы должны мобилизоваться, забыть об усталости и подумать, что еще сделать в будущем», — сказал евродепутат.

Украинцы за границей вышли на митинги в поддержку «Охматдета»

Акции протеста против российской агрессии прошли 8 июля в США, Германии, Польше и Чехии.

Находящиеся за рубежом украинские граждане организовали акции митинги в поддержку детской больницы «Охматдет» в Киеве, в которую 8 июля попала российская ракета.

Акция в Праге

В чешской Праге несколько десятков украинцев вышли на площадь в центре для протеста против бомбардировки детской больницы. Митингующие принесли большой баннер «Без поражения России мира быть не может» и разложи детские игрушки и одежду, запятнанные кровью. Организаторы призвали утвердить общий фонд стран НАТО для Украины, напомнив, что 9 июля начинается саммит НАТО. Поделиться

Проукраинский митинг прошел также в немецком Берлине — вечером 8 июля украинцы и неравнодушные немцы организовали акцию протеста против ракетной атаки России. Митинг организовал немецкий дизайнер Фрэнк Вильде, активно поддерживающий Украину с начала полномасштабного вторжения России. До этого Вильде опубликовал в Instagram фото с куклой в окровавленной ткани, футболкой с надписью «Россия — это страна террорист» и флагом ООН с призывом исключить Россию из организации.

Акция в Варшаве

Кроме того, украинцы 8 июля провели акцию протеста в Польше — в Варшаве, под Дворцом культуры и науки митингующие разложили свечи, детские игрушки и одежду, а также держали плакаты с надписями «Что страшнее — Россия или рак?», «Почему мир позволяет россиянам убивать наших детей?», «Русские, горите в аду». По данным Радио Свобода, 9 июля в Варшаве состоится еще один митинг возле одного из детских госпиталей города.

Отметим, акции протеста против российской агрессии прошли в ряде городов США — в частности, люди вышли на улицы в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Чикаго. По данным журналиста Голос Америки Остапа Ярыша, украинцы призвали правительство Соединенных Штатов к большей поддержке накануне саммита НАТО.