Жертва удара РФ по Охматдету. В больнице скончался мальчик из отделения реанимации

Умер мальчик, находившийся в отделении реанимации "Охматдета" в момент российской ракетной атаки 8 июля.
Главные тезисы
- Смерть мальчика из отделения реанимации “Охматдета” стала первой детской жертвой удара РФ.
- Министр здравоохранения подтвердил гибель ребенка, находившегося в критическом состоянии на момент ракетного удара.
- Атака РФ на медицинское учреждение в Киеве привела к печальной утрате шести медработников.
- Врачи-герои пытались спасти жизни детей во время удара.
Первая детская жертва удара РФ по Охматдету
О смерти ребенка сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Во время российского удара в "Охматдете" находились 627 детей, восемь из них получили ранения, двое взрослых погибли. 94 пациента транспортировали в другие больницы.
Атака РФ на Киев унесла жизни 6 медработников
Варварская атака россиян на киевские медучреждения 8 июля унесла жизни шести медицинских работников.
Светлана Лукьянчик — врач-нефролог НДСЛ Охматдет. В момент удара эвакуировала находившихся на диализе детей в укрытие. Ей удалось спасти жизнь маленьких пациентов, однако не собственно.
Попадания российской ракеты в медучреждение Adonis — Медицинская группа компаний унесла жизни пяти медиков:
Виктория Бондаренко — старшая кассирша. У женщины осталось двое детей, ее сын и мужчина находятся в зоне боевых действий.
Светлана Поплавская — врач акушерка-гинеколог, мать троих детей.
Татьяна Шарова — старшая медсестра. В 2014 году в начале войны вместе с семьей убегала от войны из Донецка. Ее сын был в плену.
Виктор Брагуца — врач УЗВ-диагностики. Без отца остались две дочери.
Оксана Корж — сестра-хозяйка, мать двоих детей. Ее младший сын в этом году окончил школу, а старшая дочь недавно родила двойню.
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