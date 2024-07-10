Жертва удара РФ по Охматдету. В больнице скончался мальчик из отделения реанимации
Категория
Украина
Дата публикации

Жертва удара РФ по Охматдету. В больнице скончался мальчик из отделения реанимации

Охматдет
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Источник:  online.ua

Умер мальчик, находившийся в отделении реанимации "Охматдета" в момент российской ракетной атаки 8 июля.

Главные тезисы

  • Смерть мальчика из отделения реанимации “Охматдета” стала первой детской жертвой удара РФ.
  • Министр здравоохранения подтвердил гибель ребенка, находившегося в критическом состоянии на момент ракетного удара.
  • Атака РФ на медицинское учреждение в Киеве привела к печальной утрате шести медработников.
  • Врачи-герои пытались спасти жизни детей во время удара.

Первая детская жертва удара РФ по Охматдету

О смерти ребенка сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, маленький мальчик на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдет". После он был транспортирован в одну из больниц Киева.

Во время российского удара в "Охматдете" находились 627 детей, восемь из них получили ранения, двое взрослых погибли. 94 пациента транспортировали в другие больницы.

Атака РФ на Киев унесла жизни 6 медработников

Варварская атака россиян на киевские медучреждения 8 июля унесла жизни шести медицинских работников.

  • Светлана Лукьянчик — врач-нефролог НДСЛ Охматдет. В момент удара эвакуировала находившихся на диализе детей в укрытие. Ей удалось спасти жизнь маленьких пациентов, однако не собственно.

Попадания российской ракеты в медучреждение Adonis — Медицинская группа компаний унесла жизни пяти медиков:

  • Виктория Бондаренко — старшая кассирша. У женщины осталось двое детей, ее сын и мужчина находятся в зоне боевых действий.

  • Светлана Поплавская — врач акушерка-гинеколог, мать троих детей.

  • Татьяна Шарова — старшая медсестра. В 2014 году в начале войны вместе с семьей убегала от войны из Донецка. Ее сын был в плену.

  • Виктор Брагуца — врач УЗВ-диагностики. Без отца остались две дочери.

  • Оксана Корж — сестра-хозяйка, мать двоих детей. Ее младший сын в этом году окончил школу, а старшая дочь недавно родила двойню.

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