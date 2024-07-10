Жертва удару РФ по Охматдиту. У лікарні помер хлопчик з відділення реанімації

Помер хлопчик, який перебував у відділенні реанімації “Охматдиту” у момент російської ракетної атаки 8 липня.
Головні тези:
- Перша дитяча жертва удару РФ по Охматдиту: помер хлопчик із відділення реанімації.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підтвердив смерть дитини, яка перебувала у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту".
- Удар РФ на Київ призвів до загибелі шести медпрацівників, серед яких були лікарі-нефрологи, акушерки-гінекологи та медсестри.
- Російська ракета влучила в медичний заклад Adonis, забравши життя п'яти медиків.
Перша дитяча жертва удару РФ по Охматдиту
Про смерть дитини повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Під час російського удару в "Охматдиті" перебували 627 дітей, восьмеро з них зазнали поранень, двоє дорослих загинули. 94 пацієнтів транспортували в інші лікарні.
Атака РФ на Київ забрала життя 6 медпрацівників
Варварська атака росіян на київські медзаклади 8 липня забрала життя шести медичних працівників.
Світлана Лук'янчик — лікарка-нефрологиня НДСЛ Охматдит. У момент удару евакуювала дітей, які перебували на діалізі, в укриття. Їй вдалося врятувати життя маленьких пацієнтів, проте не власне.
Влучання російської ракети в медзаклад Adonis — Медична група компаній забрало життя пʼятьох медиків:
Вікторія Бондаренко — старша касирка. У жінки залишилося двоє дітей, її син і чоловік перебувають у зоні бойових дій.
Світлана Поплавська — лікарка акушерка-гінекологиня, мати трьох дітей.
Тетяна Шарова — старша медсестра. У 2014 році на початку війни разом із сім'єю тікала від війни з Донецька. Її син був у полоні.
Віктор Брагуца — лікар УЗД-діагностики. Без батька залишилися дві доньки.
Оксана Корж — сестра-господиня, мати двох дітей. Її менший син цього року закінчив школу, а старша донька нещодавно народила двійнят.
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