Жертва удару РФ по Охматдиту. У лікарні помер хлопчик з відділення реанімації
Категорія
Україна
Дата публікації

Жертва удару РФ по Охматдиту. У лікарні помер хлопчик з відділення реанімації

Охматдит
Джерело:  online.ua

Помер хлопчик, який перебував у відділенні реанімації “Охматдиту” у момент російської ракетної атаки 8 липня.

Головні тези:

  • Перша дитяча жертва удару РФ по Охматдиту: помер хлопчик із відділення реанімації.
  • Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підтвердив смерть дитини, яка перебувала у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту".
  • Удар РФ на Київ призвів до загибелі шести медпрацівників, серед яких були лікарі-нефрологи, акушерки-гінекологи та медсестри.
  • Російська ракета влучила в медичний заклад Adonis, забравши життя п'яти медиків.

Перша дитяча жертва удару РФ по Охматдиту

Про смерть дитини повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, маленький хлопчик на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту". Після — він був транспортований до однієї з лікарень Києва.

Під час російського удару в "Охматдиті" перебували 627 дітей, восьмеро з них зазнали поранень, двоє дорослих загинули. 94 пацієнтів транспортували в інші лікарні.

Атака РФ на Київ забрала життя 6 медпрацівників

Варварська атака росіян на київські медзаклади 8 липня забрала життя шести медичних працівників.

  • Світлана Лук'янчик — лікарка-нефрологиня НДСЛ Охматдит. У момент удару евакуювала дітей, які перебували на діалізі, в укриття. Їй вдалося врятувати життя маленьких пацієнтів, проте не власне.

Влучання російської ракети в медзаклад Adonis — Медична група компаній забрало життя пʼятьох медиків:

  • Вікторія Бондаренко — старша касирка. У жінки залишилося двоє дітей, її син і чоловік перебувають у зоні бойових дій.

  • Світлана Поплавська — лікарка акушерка-гінекологиня, мати трьох дітей.

  • Тетяна Шарова — старша медсестра. У 2014 році на початку війни разом із сім'єю тікала від війни з Донецька. Її син був у полоні.

  • Віктор Брагуца — лікар УЗД-діагностики. Без батька залишилися дві доньки.

  • Оксана Корж — сестра-господиня, мати двох дітей. Її менший син цього року закінчив школу, а старша донька нещодавно народила двійнят.

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