300 млн грн для "Охматдиту". До масштабного збору долучилися люди з усього світу

10 липня офіційно завершився збір на відновлення найбільшої української дитячої лікарні “Охматдит”, яка була частково зруйнована внаслідок ракетного удару РФ 8 липня.

Українці та люди з різних куточків світу долучилися до збору

Увечері 8 липня ініціатива президента України Володимира Зеленського United24 спільно з monobank оголосила збір на відновлення дитячої лікарні «Охматдит».

Варто зазначити, що протягом перших трьох годин усі охочі задонатили понад 100 млн грн.

Попри те, що загалом мали намір зібрати 100 млн грн, після досягнення мети збір вирішили продовжити.

Нам потрібно зробити клініку краще, ніж була! Це і буде нашою відповіддю потворам, — закликало керівництво monobank. Поширити

Станом на 11:47 9 липня було зібрано 200 млн грн на відновлення лікарні. Минула лише година, й українці задонатили ще 10 млн.

Уже станом на 10:44 10 липня на відновлення "Охматдиту" вдалося зібрати 300 млн грн.

Це найшвидший збір UNITED24 та monobank. Він став можливий завдяки кожному з вас. Єдність — найбільша українська сила. Ми дякуємо всім, хто долучився! — наголосила команда UNITED24. Поширити

Варто звернути увагу на те, що до збору долучилися понад 320 000 людей з 55 країн, а також велика кількість компаній.

Найбільший донат у розмірі 20 мільйонів гривень відправила онлайн-платформа Grammarly. Загалом близько 50 компаній зробили внесок до фонду.

Окрім того, збір підтримала велика кількість українських та іноземних зірок.

Що важливо знати про ракетний удар РФ по “Охматдиту”

«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тис. дітей з усієї країни.

8 липня країна-агресорка РФ вдарила по ній ракетою X-101 та повністю зруйнувала корпус токсикології. Ще чотори корпуси медзакладу пошкоджені.

Фото: Volodymyr Zelenskyy

Постраждали 10 хірургічних відділень, п'ять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії.