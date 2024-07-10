300 млн грн для "Охматдиту". До масштабного збору долучилися люди з усього світу

10 липня офіційно завершився збір на відновлення найбільшої української дитячої лікарні “Охматдит”, яка була частково зруйнована внаслідок ракетного удару РФ 8 липня.
Головні тези:
- До збору долучилися понад 320 000 людей та 50 компаній, зокрема Grammarly, яка надіслала найбільший донат у розмірі 20 млн грн.
- Ракетний удар РФ по “Охматдиту” спричинив серйозні пошкодження, загинули люди, постраждали хворі діти.
- Лікарня 'Охматдит' лікує понад 20 тис. дітей щорічно та має значний вплив на медичну сферу України.
- Збір коштів став символом єдності українців та людей з десятків різних країн.
Українці та люди з різних куточків світу долучилися до збору
Увечері 8 липня ініціатива президента України Володимира Зеленського United24 спільно з monobank оголосила збір на відновлення дитячої лікарні «Охматдит».
Варто зазначити, що протягом перших трьох годин усі охочі задонатили понад 100 млн грн.
Попри те, що загалом мали намір зібрати 100 млн грн, після досягнення мети збір вирішили продовжити.
Станом на 11:47 9 липня було зібрано 200 млн грн на відновлення лікарні. Минула лише година, й українці задонатили ще 10 млн.
Уже станом на 10:44 10 липня на відновлення "Охматдиту" вдалося зібрати 300 млн грн.
Варто звернути увагу на те, що до збору долучилися понад 320 000 людей з 55 країн, а також велика кількість компаній.
Найбільший донат у розмірі 20 мільйонів гривень відправила онлайн-платформа Grammarly. Загалом близько 50 компаній зробили внесок до фонду.
Окрім того, збір підтримала велика кількість українських та іноземних зірок.
Що важливо знати про ракетний удар РФ по “Охматдиту”
«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тис. дітей з усієї країни.
8 липня країна-агресорка РФ вдарила по ній ракетою X-101 та повністю зруйнувала корпус токсикології. Ще чотори корпуси медзакладу пошкоджені.
Постраждали 10 хірургічних відділень, п'ять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії.
Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні “Охматдит”. Одна з них — молода лікарка медзакладу. Наразі відомо про 16 постраждалих. Восьмеро з них — діти. 15 постраждалих госпіталізували.
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