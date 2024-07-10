300 млн грн для "Охматдета". К масштабному сбору присоединились люди со всего мира

10 июля официально завершился сбор на восстановление самой большой украинской детской больницы "Охматдет", которая была частично разрушена в результате ракетного удара РФ 8 июля.

Украинцы и люди из разных уголков мира присоединились к сбору

Вечером 8 июля инициатива президента Украины Владимира Зеленского United24 совместно с monobank объявила сбор на восстановление детской больницы "Охматдет".

Стоит отметить, что за первые три часа все желающие задонатили более 100 млн грн.

Несмотря на то, что намеревались собрать 100 млн грн, после достижения цели сбор решили продолжить.

Нам нужно сделать клинику лучше, чем была! Это и будет нашим ответом чудовищам, — призвало руководство monobank. Поделиться

По состоянию на 11.47 9 июля было собрано 200 млн грн на восстановление больницы. Прошел только час, и украинцы задонатили еще 10 миллионов.

Уже по состоянию на 10:44 10 июля на восстановление "Охматдета" удалось собрать 300 млн грн.

Это самый быстрый сбор UNITED24 и monobank. Он стал возможен благодаря каждому из вас. Единство — самая большая украинская сила. Мы благодарим всех, кто присоединился! — отметила команда UNITED24. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что к сбору присоединились более 320 000 человек из 55 стран, а также большое количество компаний.

Самый большой донат в размере 20 миллионов гривен отправила онлайн-платформа Grammarly. В общей сложности около 50 компаний внесли вклад в фонд.

Кроме того, сбор поддержало большое количество украинских и зарубежных звезд.

Что важно знать о ракетном ударе РФ по "Охматдету"

Охматдет — самая большая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тыс. детей со всей страны.

8 июля страна-агрессорка РФ ударила по ней ракетой X-101 и полностью разрушила корпус токсикологии. Еще четыре корпуса медучреждения повреждены.

Фото: Volodymyr Zelenskyy

Пострадали десять хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.