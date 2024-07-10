Удар РФ по "Охматдету". Команда Илона Маска блокирует расследование Bellingcat

Платформа X (ранее Twitter - ред.), принадлежащая миллиардеру и бизнесмену Илону Маску, не дает пользователям сети возможность ознакомиться с расследованием Bellingcat о том, что удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве был нанесен российской ракетой X-101.

X Илона Маска пытается скрыть правду об ударе РФ по "Охматдету"

Речь идет о том, что при переходе по ссылке отдельные пользователи получили странное предупреждение о том, что она (ссылка — ред.) может быть опасной.

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Более того, в этом “предупреждении” указано, что ссылка может относиться к любой из следующих категорий:

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К какому выводу пришла команда Bellingcat

Как уже упоминалось ранее, недавно аналитики Bellingcat, а также эксперты по ядерному оружию и ракетным технологиям подтвердили, что "Охматдет" в Киеве поразила российская крылатая ракета X-101.

Об этом они заявили после того, как внимательно осмотрели видеоматериалы атаки, появившиеся в открытом доступе после удара со стороны РФ.

Что важно понимать, “Охматдет” — самая большая детская больница Украины, которая стала целью для российских захватчиков в понедельник, 8 июля 2024 года.