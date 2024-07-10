Удар РФ по "Охматдету". Команда Илона Маска блокирует расследование Bellingcat

Платформа X (ранее Twitter - ред.), принадлежащая миллиардеру и бизнесмену Илону Маску, не дает пользователям сети возможность ознакомиться с расследованием Bellingcat о том, что удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве был нанесен российской ракетой X-101.
Главные тезисы
- Платформа X отказывается показывать пользователям информацию, пытаясь скрыть правду о событиях в Киеве.
- Аналитики Bellingcat подтвердили, что удар по детской больнице "Охматдет" был нанесен российской ракетой X-101.
- Больница стала целью российских захватчиков, погибли двое взрослых и восемь детей получили ранения.
X Илона Маска пытается скрыть правду об ударе РФ по "Охматдету"
Речь идет о том, что при переходе по ссылке отдельные пользователи получили странное предупреждение о том, что она (ссылка — ред.) может быть опасной.
Более того, в этом “предупреждении” указано, что ссылка может относиться к любой из следующих категорий:
вредоносные ссылки, которые могут воровать личные данные или вредить электронным устройствам;
спам-ссылки, вводящие людей в заблуждение или отрицательно влияющие на использование ими сервиса;
жестокое или обманчивое содержимое, которое может нанести вред в реальной жизни;
определенные категории содержимого, при непосредственном размещении в X нарушают Правила X.
К какому выводу пришла команда Bellingcat
Как уже упоминалось ранее, недавно аналитики Bellingcat, а также эксперты по ядерному оружию и ракетным технологиям подтвердили, что "Охматдет" в Киеве поразила российская крылатая ракета X-101.
Об этом они заявили после того, как внимательно осмотрели видеоматериалы атаки, появившиеся в открытом доступе после удара со стороны РФ.
Что важно понимать, “Охматдет” — самая большая детская больница Украины, которая стала целью для российских захватчиков в понедельник, 8 июля 2024 года.
На тот момент в ней находились 627 детей, восемь из которых получили ранения. Кроме того, двое взрослых погибли.
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