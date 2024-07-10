Удар РФ по “Охматдиту”. Команда Ілона Маска блокує розслідування Bellingcat

Платформа X (раніше Twitter - ред.), яка належить мільярдеру та бізнесмену Ілону Маску, не дає користувачам мережі можливість ознайомитися з розслідуванням Bellingcat про те, що удар по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві було завдано російською ракетою X-101.

X Ілона Маска намагається приховати правду про удар РФ по “Охматдиту”

Йдеться про те, що під час переходу за посиланням окремі користувачі отримали дивне попередження про те, що буцімто воно може бути небезпечним.

Посилання, за яким ви намагаєтеся перейти, було визначено X або нашими партнерами як таке, що може містити спам або становити небезпеку, відповідно до Політики X щодо URL-адрес, — заявляє команда X. Поширити

Ба більше, у цьому “попереджені” зазначається, що посилання може належати до будь-якої з наведених нижче категорій:

шкідливі посилання, які можуть красти особисті дані або шкодити електронним пристроям;

спам-посилання, які вводять людей в оману або негативно впливають на використання ними сервісу;

жорстокий або оманливий вміст, який може завдати шкоди в реальному житті;

певні категорії вмісту, що за умови безпосереднього розміщення в X порушують Правила X.

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Якого висновку дійшла команда Bellingcat

Як уже згадувалося раніше, нещодавно аналітики Bellingcat, а також експерти з ядерної зброї та ракетних технологій підтвердили, що “Охматдит” у Києві вразила російська крилата ракета X-101.

Про це вони заявили після того, як уважно оглянули відеоматеріалам атаки, які з’явилися у відкритому доступі після удару з боку РФ.

Що важливо розуміти, “Охматдит” — найбільша дитяча лікарня України, яка стала ціллю для російських загарбників у понеділок, 8 липня 2024 року.