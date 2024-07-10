Удар РФ по Охматдиту. Російська ракета Х-101 мала у складі західні компоненти

Російські терористи 8 липня вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" ракетою Х-101, у складі якої були західні компоненти. Саме цей тип ракет Росія почала масово виробляти з початку повномасштабного вторгнення в Україну, попри санкції ЄС та США.
Головні тези:
- Ракетний удар РФ по дитячій лікарні Охматдит став наслідком використання російською армією ракети Х-101, виробленої попри санкції з західними компонентами.
- Аналіз підтверджує, що ракета Х-101 містить електроніку від американських виробників, що використовується для цивільних цілей.
- РФ вдалося отримати компоненти від західних виробників через купівлю на відкритому ринку та імпорт через Китай.
- Російська атака на Охматдит викликала світове обурення.
Російська ракета Х-101, яка била по Охматдиту, містила західні компоненти
Наявність у ракеті РФ компонентів із Заходу свідчить про успіх Росії в обході санкцій, пише Financial Times з посиланням на експертів та українських посадовців.
У матеріалі йдеться, що Росія виробляє майже у 8 разів більше Х-101, аніж до повномасштабного вторгнення в Україну. Таке виробництво залежить від складників країн Заходу, зокрема Сполучених Штатів Америки.
Оборонний процесор Кремля звернувся до мікропроцесорів та інших передових технологій, не призначених для військового використання попри те, що санкцій проти РФ відрізали її від деяких передових компонентів. Акцентується, що про цей перехід свідчить аналіз Україною ворожої Х-101, випущеної окупантами в січні: тоді було виявлено 16 одиниць електроніки західного виробництва всередині ракети.
Два компоненти були марковані як вироблені компанією Швейцарії STMicroelectronics зі штаб-квартирою в країні, коли решта — американськими виробниками мікросхем, зокрема Texas Instruments, Analog Devices та Intel.
Зауважується, що всі товари призначені в основному для цивільних цілей, а деякі з них досить старі.
Водночас відповідно до російських документів, деталі виготовили західні виробники, які вказані як Китай, Малайзія, Філіппіни, Тайвань чи Таїланд.
Видання зауважує: аналіз одного уламка, швидше за все, недооцінює ступінь залежності РФ від іноземного виробництва. Відповідно до аналізу Офісу президента України, наданим FT, ракета Х-101 може бути укомплектована понад 50-ма деталями іноземного виробництва.
Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо
Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершені. Унаслідок атаки Росії на цій локації загинули дві людини, є поранені.
Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.
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