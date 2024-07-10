Удар РФ по Охматдету. Российская ракета Х-101 имела в составе западные компоненты

Российские террористы 8 июля ударили по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101, в составе которой находились западные компоненты. Именно этот тип ракет Россия начала массово производить с начала полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на санкции ЕС и США.

Российская ракета Х-101, бившая по Охматдету, содержала западные компоненты

Наличие в ракете РФ компонентов с Запада свидетельствует об успехе России в обходе санкций, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов и украинских чиновников.

В материале говорится, что Россия производит почти в 8 раз больше Х-101, чем до полномасштабного вторжения в Украину. Такое производство зависит от составляющих стран Запада, в том числе Соединенных Штатов Америки.

Западные технологии позволяют им строить эти более умные ракеты, которые позволяют их террористическим атакам проходить мимо нашей слабой противовоздушной обороны, — отметила Елена Белоусова, ведущий научный сотрудник по санкциям в Институте KSE в Киеве. Поделиться

Оборонный процессор Кремля обратился к микропроцессорам и другим передовым технологиям, не предназначенным для военного использования, несмотря на то, что санкций против РФ отрезали ее от некоторых передовых компонентов. Акцентируется, что этот переход свидетельствует анализ Украиной враждебной Х-101, выпущенной оккупантами в январе: тогда было обнаружено 16 единиц электроники западного производства внутри ракеты.

Два компонента были маркированы как производимые компанией Швейцарии STMicroelectronics со штаб-квартирой в стране, когда остальные — американские производители микросхем, в том числе Texas Instruments, Analog Devices и Intel.

Все товары предназначены в основном для гражданских целей, а некоторые из них достаточно стары.

FT провело анализ российских документов, показывающий, как компаниям РФ в 2023 году удалось получить детали, аналогичные использованным компонентам в январской ракете Х-101. В результате оказалось, что их просто купили на открытом рынке и импортировали в РФ через Китай. Поделиться

В то же время, согласно российским документам, детали изготовили западные производители, указанные как Китай, Малайзия, Филиппины, Тайвань или Таиланд.

Издание отмечает: анализ одного обломка, скорее всего, недооценивает степень зависимости РФ от иностранного производства. Согласно анализу Офиса президента Украины, предоставленному FT, ракета Х-101 может быть укомплектована более 50 деталями иностранного производства.

Атака РФ на детскую больницу "Охматдет": что известно

Российская армия 8 июля атаковала Киев ракетами. В результате обстрела есть погибшие, количество пострадавших и дальше растет. 9 июля в столице объявлен Днем траура.

Россия нанесла удар по детской больнице стратегической крылатой ракетой X-101. Отмечается, что на месте трагедии были обнаружены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером, а также ее часть руля. Поделиться

По состоянию на 9 июля аварийно-спасательные работы на территории Охматдета в Киеве завершены. В результате атаки России на этой локации погибли два человека, ранены.