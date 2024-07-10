Удар РФ по Охматдету. Российская ракета Х-101 имела в составе западные компоненты
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Охматдету. Российская ракета Х-101 имела в составе западные компоненты

Охматдет
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Источник:  The Financial Times

Российские террористы 8 июля ударили по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101, в составе которой находились западные компоненты. Именно этот тип ракет Россия начала массово производить с начала полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на санкции ЕС и США.

Главные тезисы

  • Российская ракета Х-101, используемая при ударе по Охматдету, содержала западные компоненты, что вызвало возмущение и критику международного сообщества.
  • Благодаря покупке на открытом рынке и импорту через Китай, России удалось получить западные компоненты для ракеты, обходя санкции ЕС и США.
  • Анализ показал, что ракета Х-101 содержит электронику от американских производителей, предназначенную в основном для гражданских целей.
  • Установлено, что ракета Х-101 может содержать более 50 деталей иностранного производства, что указывает на высокую зависимость России от иностранных компонентов в военной технике.

Российская ракета Х-101, бившая по Охматдету, содержала западные компоненты

Наличие в ракете РФ компонентов с Запада свидетельствует об успехе России в обходе санкций, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов и украинских чиновников.

В материале говорится, что Россия производит почти в 8 раз больше Х-101, чем до полномасштабного вторжения в Украину. Такое производство зависит от составляющих стран Запада, в том числе Соединенных Штатов Америки.

Западные технологии позволяют им строить эти более умные ракеты, которые позволяют их террористическим атакам проходить мимо нашей слабой противовоздушной обороны, — отметила Елена Белоусова, ведущий научный сотрудник по санкциям в Институте KSE в Киеве.

Оборонный процессор Кремля обратился к микропроцессорам и другим передовым технологиям, не предназначенным для военного использования, несмотря на то, что санкций против РФ отрезали ее от некоторых передовых компонентов. Акцентируется, что этот переход свидетельствует анализ Украиной враждебной Х-101, выпущенной оккупантами в январе: тогда было обнаружено 16 единиц электроники западного производства внутри ракеты.

Два компонента были маркированы как производимые компанией Швейцарии STMicroelectronics со штаб-квартирой в стране, когда остальные — американские производители микросхем, в том числе Texas Instruments, Analog Devices и Intel.

Все товары предназначены в основном для гражданских целей, а некоторые из них достаточно стары.

FT провело анализ российских документов, показывающий, как компаниям РФ в 2023 году удалось получить детали, аналогичные использованным компонентам в январской ракете Х-101. В результате оказалось, что их просто купили на открытом рынке и импортировали в РФ через Китай.

В то же время, согласно российским документам, детали изготовили западные производители, указанные как Китай, Малайзия, Филиппины, Тайвань или Таиланд.

Издание отмечает: анализ одного обломка, скорее всего, недооценивает степень зависимости РФ от иностранного производства. Согласно анализу Офиса президента Украины, предоставленному FT, ракета Х-101 может быть укомплектована более 50 деталями иностранного производства.

Атака РФ на детскую больницу "Охматдет": что известно

Российская армия 8 июля атаковала Киев ракетами. В результате обстрела есть погибшие, количество пострадавших и дальше растет. 9 июля в столице объявлен Днем траура.

Россия нанесла удар по детской больнице стратегической крылатой ракетой X-101. Отмечается, что на месте трагедии были обнаружены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером, а также ее часть руля.

По состоянию на 9 июля аварийно-спасательные работы на территории Охматдета в Киеве завершены. В результате атаки России на этой локации погибли два человека, ранены.

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что ЮНИСЕФ выделит финансовую помощь семьям, пострадавшим от атаки на Охматдет. Также он сказал, что государство полностью отстроит больницу.

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