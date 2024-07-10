Удар РФ по Охматдиту. В Брюсселі пройшла акція пам'яті загиблих українців — фото

У Брюсселі 10 липня небайдужі зібралися під будівлею Європарламенту, аби вшанувати пам’ять загиблих українців після масованої ракетної атаки з боку Росії. Після обстрілу дитячої лікарні Охматдит люди принесли до будівлі Українського хабу квіти та дитячі іграшки.

Акція у Брюсселі після ракетного обстрілу Росією "Охматдиту"

Учасники акції вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Після цього вони звернулися до лідерів членів НАТО, які наразі зібралися на саміт у Вашингтоні, та закликали закрити українське небо.

Акція у Брюсселі

Під час мітингу виступила тимчасово повірена у справах України в Бельгії Наталія Аношина. Вона наголосила, що міжнародна спільнота має більш рішуче засудити російські звірства, а також не залишити ці дії без відповіді.

Акція у Брюсселі

Ми маємо зняти обмеження, які перешкоджають українській армії ефективно захищатися. Нинішня заборона на використання західної зброї великої дальності проти території Росії серйозно обмежує наші оборонні можливості, оскільки ми не можемо атакувати російські військові аеродроми та літаки, які так нелюдяно руйнують українські міста, Поширити

Дипломатка також закликала передати більше зброї українській армії та ухвалити наступний пакет санкцій, який би “знищив економіку РФ”.

Акція у Брюсселі

На акції слово взяв і євродепутат від “Renew Europe” Пятрас Ауштрявічюс. Він заявив, що попри створення ультраправої групи “Патріоти за Європу” в каденції новообраного ЄП, Європарламент працюватиме над продовженням підтримки України.

Акція у Брюсселі

Ми повинні боротися щодня та закликати наш парламент просуватися вперед. Об’єднана Європа, членство України в ЄС, безпека та підтримка стільки, скільки потрібно. Ми маємо мобілізуватися, забути про втому та подумати, що ще зробити у майбутньому", – сказав євродепутат.

Українці за кордоном вийшли на мітинги на підтримку «Охматдиту»

Акції протесту проти російської агресії відбулися 8 липня у США, Німеччині, Польщі та Чехії.

Українські громадяни, які перебувають за кордоном, організували акції мітинги на підтримку дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, в яку 8 липня влучила російська ракета.

Акція у Празі

У чеській Празі кілька десятків українців вийшли на площу в центрі для протесту проти бомбардування дитячої лікарні. Мітингарі принесли великий банер «Без поразки Росії миру бути не може» та розклади дитячі іграшки та одяг, заплямовані кров’ю. Організатори закликали затвердити спільний фонд країн НАТО для України, нагадавши, що 9 липня розпочинається саміт НАТО. Поширити

Проукраїнський мітинг відбувся також у німецькому Берліні – ввечері 8 липня українці та небайдужі німці організували акцію протесту проти ракетної атаки Росії. Мітинг організував німецький дизайнер Френк Вільде, який активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. До того Вільде опублікував в Instagram фото з лялькою у закривавленій тканині, футболкою із написом «Росія – це країна терорист» та прапором ООН із закликом виключити Росію з організації.

Акція у Варшаві

Крім того, українці 8 липня провели акцію протесту в Польщі – у Варшаві, під Палацом культури та науки мітингувальники розклали свічки, дитячі іграшки та одяг, а також тримали плакати із написами «Що страшніше – Росія чи рак?», «Чому світ дозволяє росіянами вбивати наших дітей?», «Росіяни, горіть у пеклі». За даними «Радіо Свобода», 9 липня у Варшаві відбудеться ще один мітинг біля одного з дитячих госпіталів міста.

Зазначимо, акції протесту проти російської агресії відбулися у низці міст США – зокрема, люди вийшли на вулиці в Нью-Йорку, Вашингтоні, Лос-Анджелесі та Чикаго. За даними журналіста «Голос Америки» Остапа Яриша, українці закликали уряд Сполучених Штатів до більшої підтримки напередодні саміту НАТО.