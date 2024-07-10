Удар РФ по Охматдиту. В Брюсселі пройшла акція пам'яті загиблих українців — фото

У Брюсселі 10 липня небайдужі зібралися під будівлею Європарламенту, аби вшанувати пам’ять загиблих українців після масованої ракетної атаки з боку Росії. Після обстрілу дитячої лікарні Охматдит люди принесли до будівлі Українського хабу квіти та дитячі іграшки.
Головні тези:
- Учасники акції в Брюсселі вшанували пам'ять загиблих українців, які стали жертвами ракетного обстрілу РФ по дитячій лікарні Охматдит у Києві.
- Вони вимагали закриття українського неба та посилення оборонної підтримки, зняття обмежень на використання західної зброї великої дальності.
- Українці за кордоном проводять акції підтримки Охматдиту у США, Німеччині, Польщі, Чехії, Бельгії.
- Мітингарі вимагають більшої міжнародної підтримки та засудження російської агресії проти України.
Акція у Брюсселі після ракетного обстрілу Росією "Охматдиту"
Учасники акції вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Після цього вони звернулися до лідерів членів НАТО, які наразі зібралися на саміт у Вашингтоні, та закликали закрити українське небо.
Під час мітингу виступила тимчасово повірена у справах України в Бельгії Наталія Аношина. Вона наголосила, що міжнародна спільнота має більш рішуче засудити російські звірства, а також не залишити ці дії без відповіді.
Дипломатка також закликала передати більше зброї українській армії та ухвалити наступний пакет санкцій, який би “знищив економіку РФ”.
На акції слово взяв і євродепутат від “Renew Europe” Пятрас Ауштрявічюс. Він заявив, що попри створення ультраправої групи “Патріоти за Європу” в каденції новообраного ЄП, Європарламент працюватиме над продовженням підтримки України.
Ми повинні боротися щодня та закликати наш парламент просуватися вперед. Об’єднана Європа, членство України в ЄС, безпека та підтримка стільки, скільки потрібно. Ми маємо мобілізуватися, забути про втому та подумати, що ще зробити у майбутньому", – сказав євродепутат.
Українці за кордоном вийшли на мітинги на підтримку «Охматдиту»
Акції протесту проти російської агресії відбулися 8 липня у США, Німеччині, Польщі та Чехії.
Українські громадяни, які перебувають за кордоном, організували акції мітинги на підтримку дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, в яку 8 липня влучила російська ракета.
Проукраїнський мітинг відбувся також у німецькому Берліні – ввечері 8 липня українці та небайдужі німці організували акцію протесту проти ракетної атаки Росії. Мітинг організував німецький дизайнер Френк Вільде, який активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. До того Вільде опублікував в Instagram фото з лялькою у закривавленій тканині, футболкою із написом «Росія – це країна терорист» та прапором ООН із закликом виключити Росію з організації.
Крім того, українці 8 липня провели акцію протесту в Польщі – у Варшаві, під Палацом культури та науки мітингувальники розклали свічки, дитячі іграшки та одяг, а також тримали плакати із написами «Що страшніше – Росія чи рак?», «Чому світ дозволяє росіянами вбивати наших дітей?», «Росіяни, горіть у пеклі». За даними «Радіо Свобода», 9 липня у Варшаві відбудеться ще один мітинг біля одного з дитячих госпіталів міста.
Зазначимо, акції протесту проти російської агресії відбулися у низці міст США – зокрема, люди вийшли на вулиці в Нью-Йорку, Вашингтоні, Лос-Анджелесі та Чикаго. За даними журналіста «Голос Америки» Остапа Яриша, українці закликали уряд Сполучених Штатів до більшої підтримки напередодні саміту НАТО.
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