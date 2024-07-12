Жертва удару РФ по Охматдиту. У лікарні помер 7-річний хлопчик

12 липня у київському кардіоцентрі помер Єгор Завадецький, якого перевезли у медзаклад після влучання ракети РФ в Охматдит.
Головні тези:
- 8 липня армія РФ вдарила по приміщенню Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві та понад 100 цивільних об'єктах України.
- Унаслідок ракетного удару РФ зруйновано корпус токсикології та пошкоджено інші відділення лікарні, а також загинули та постраждали люди.
- Єгор Завадецький боровся за життя 15 днів після падіння з велосипеда.
Хлопчик 12 днів перебував у комі після падіння з велосипеда
7-річний Єгор Завадецький був з багатодітної родини внутрішньо переміщених осіб із Херсона. У Голинь переїхали до родичів по батьковій лінії після повномасштабного вторгнення РФ.
Єгор Завадецький боровся за життя 15 днів після падіння з велосипеда. Після кількох операцій Єгор впав у кому і помер вранці 12 липня у Києві.
За словами мами хлопчика Анастасії Завадецької, у сина був набряк головного мозку, а також очей. Він 12 днів після перенесеної операції перебував у комі третьої стадії, повідомляють “Вікна“.
У хлопчика відмовили печінка, нирки, не працював шлунок. Також відмирала права рука і Єгор перебував на діалізі.
Єгор Завадецький вижив після ворожого ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", звідки його з мамою перевезли у київський кардіоцентр.
Що відомо про атаку РФ на дитячу лікарню "Охматдит"
Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці було оголошено Днем жалоби.
Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101.
Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.
Внаслідок удару РФ постраждали 10 хірургічних відділень, п'ять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії.
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