Удар по Охматдету. Костин призвал МКС начать расследование против преступных властей РФ

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал Международный уголовный суд в Гааге привлечь Россию к ответственности за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля.

Расследование МКС поможет установить закономерность атак России

По словам Андрея Костина, такое расследование поможет установить закономерность атак России и доказать, что РФ совершает преступления против человечности в Украине.

Ради международного правосудия такие дела, как умышленное нападение на самую большую детскую больницу в Киеве, следует передавать в МКС. Андрей Костин Генпрокурор Украины

Заметим, что суд публично не комментирует того, какие именно обвинения расследует. Однако в МКС предупреждали, что любой, кто будет считаться ответственным за нападения на гражданские объекты, может быть привлечен к уголовной ответственности.

Украина готова поделиться с судом любыми вещественными доказательствами или деталями своего расследования по преступлениям России. Ключевым элементом уголовного преследования за преступления против человечности является демонстрация систематических нападений оккупантов на мирных жителей. Важно показать, что сама Россия сейчас преступное государство, — подчеркнул Костин. Поделиться

Что известно об атаке РФ на детскую больницу "Охматдет"

Российская армия 8 июля атаковала Киев ракетами. В результате обстрела есть погибшие, количество пострадавших и дальше растет. 9 июля в столице был объявлен Днем траура.

Россия нанесла удар по детской больнице стратегической крылатой ракетой X-101.

Отмечается, что на месте трагедии были обнаружены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером, а также ее часть руля.

В результате удара РФ пострадали 10 хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.

Уничтоженный российской армией корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве восстановлению не подлежит. Именно в этом здании находилось отделение токсикологии.

Старый хирургический корпус детской больницы "Охматдет", скорее всего, тоже будет подлежать сносу. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вместо уничтоженных Россией зданий построят один новый корпус.