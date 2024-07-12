Удар по Охматдиту. Костін закликав МКС почати розслідування проти злочинної влади РФ

Генеральний прокурор України Андрій Костін закликав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі притягнути Росію до відповідальності за обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Розслідування МКС допоможе встановити закономірність атак Росії

За словами Андрія Костіна, таке розслідування допоможе встановити закономірність атак Росії та довести те, що РФ скоює злочини проти людяності в Україні.

Заради міжнародного правосуддя такі справи, як навмисний напад на найбільшу дитячу лікарню в Києві, варто передавати до МКС. Андрій Костін Генпрокурор України

Зауважимо, що наразі суд публічно не коментує того, які саме звинувачення розслідує. Однак у МКС попереджали, що будь-хто, кого вважатимуть відповідальним за напади на цивільні об'єкти, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Україна готова поділитися з судом будь-якими речовими доказами або деталями свого розслідування щодо злочинів Росії. Ключовим елементом кримінального переслідування за злочини проти людяності є демонстрація систематичних нападів окупантів на мирних жителів. Важливо показати, що сама Росія зараз є злочинною державою, — наголосив Костін. Поширити

Що відомо про атаку РФ на дитячу лікарню "Охматдит"

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці було оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101.

Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Внаслідок удару РФ постраждали 10 хірургічних відділень, п'ять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії.

Знищений російською армією корпус дитячої лікарні "Охматдит" у Києві відновленню не підлягає. Саме у цій будівлі знаходилося відділення токсикології.

Старий хірургічний корпус дитячої лікарні "Охматдит" скоріш за все, теж підлягатиме знесенню. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, замість знищених Росією будівель зведуть один новий корпус.