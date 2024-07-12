Удар РФ по Охматдиту. Замість двох корпусів знищеної будівлі збудують один новий — відео

Знищений російською армією корпус дитячої лікарні "Охматдит" у Києві відновленню не підлягає. Саме у цій будівлі знаходилося відділення токсикології.

Росія знищила будівлю відділення токсикології та старий хірургічний корпус дитячої лікарні "Охматдит"

Старий хірургічний корпус дитячої лікарні "Охматдит" скоріш за все, теж підлягатиме знесенню.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, замість знищених Росією будівель зведуть один новий корпус.

Ми з командою Охматдиту почали працювати над медзавданням і проектувати новий корпус. Віктор Ляшко Міністр охорони здоров’я

Віктор Ляшко заявив, що вже є понад 800 млн на відновлення Охматдиту від усіх партнерів разом з держкоштами. Вони підуть на усунення наслідків удару РФ у новому корпусі та медобладання, яке потрібно відновити.

Далі — на проектування і будівництво нового корпусу, держава дофінансує стільки, скільки треба буде.

Наразі, додав міністр, за оцінками фахівців, потрібно 360-400 млн на обладнання, але сервісні інженери працюють і перевіряють ззовні вціліле обладнання. Можливо, сума буде ще вищою. Виробники та меценати готові якесь обладнання надати безоплатно.

На відновлення "Охматдиту" зібрали 300 млн грн

10 липня офіційно завершився збір на відновлення найбільшої української дитячої лікарні “Охматдит”, яка була частково зруйнована внаслідок ракетного удару РФ 8 липня.

Увечері 8 липня ініціатива президента України Володимира Зеленського United24 спільно з monobank оголосила збір на відновлення дитячої лікарні «Охматдит».

Варто зазначити, що протягом перших трьох годин усі охочі задонатили понад 100 млн грн.

Попри те, що загалом мали намір зібрати 100 млн грн, після досягнення мети збір вирішили продовжити.

Нам потрібно зробити клініку краще, ніж була! Це і буде нашою відповіддю потворам, — закликало керівництво monobank. Поширити

Уже станом на 10:44 10 липня на відновлення "Охматдиту" вдалося зібрати 300 млн грн.