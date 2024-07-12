Удар РФ по Охматдету. Вместо двух корпусов уничтоженного здания построят один новый — видео

Уничтоженный российской армией корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве восстановлению не подлежит. Именно в этом здании находилось отделение токсикологии.

Россия уничтожила здание отделения токсикологии и старый хирургический корпус детской больницы "Охматдет"

Старый хирургический корпус детской больницы "Охматдет", скорее всего, тоже будет подлежать сносу.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вместо уничтоженных Россией зданий построят один новый корпус.

Мы с командой Охматдет начали работать над медзадачей и проектировать новый корпус. Виктор Ляшко Министр здравоохранения

Виктор Ляшко заявил, что уже более 800 млн на восстановление Охматдета от всех партнеров вместе с госсредствами. Они пойдут на устранение последствий удара РФ в новом корпусе и нужно восстановить медоборудование.

Далее — на проектирование и строительство нового корпуса государство дофинансирует столько, сколько нужно будет.

По словам министра, по оценкам специалистов, нужно 360-400 млн на оборудование, но сервисные инженеры работают и проверяют извне уцелевшее оборудование. Возможно, сумма будет еще выше. Производители и меценаты готовы какое-либо оборудование предоставить бесплатно.

На восстановление "Охматдета" собрали 300 млн грн

10 июля официально завершился сбор на восстановление крупнейшей украинской детской больницы "Охматдет", которая была частично разрушена в результате ракетного удара РФ 8 июля.

Вечером 8 июля инициатива президента Украины Владимира Зеленского United24 совместно с monobank объявила сбор на восстановление детской больницы "Охматдет".

Стоит отметить, что за первые три часа все желающие задонатили более 100 млн грн.

Несмотря на то, что намеревались собрать 100 млн грн, после достижения цели сбор решили продолжить.

Нам нужно сделать клинику лучше, чем была! Это и будет нашим ответом чудовищам, – призвало руководство monobank. Поделиться

Уже по состоянию на 10.44 10 июля на восстановление "Охматдета" удалось собрать 300 млн грн.