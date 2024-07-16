В "Охматдете" во время ракетного удара РФ находились дети из Молдовы
Категория
Украина
Дата публикации

В "Охматдете" во время ракетного удара РФ находились дети из Молдовы

В "Охматдете" во время ракетного удара РФ находились дети из Молдовы
Читати українською
Источник:  online.ua

Вице-премьер Молдовы Кристина Герасимов, посетившая визит в Киев, рассказала, что в киевской больнице "Охматдет" во время обстрела РФ находились дети из Молдовы.

Главные тезисы

 

  • Российская армия атаковала больницу стратегической крылатой ракетой, повредив 10 хирургических отделений и другие отделения.
  • Трагедия вызвала гибель и большое количество пострадавших.
  • Уничтоженный корпус больницы не подлежит восстановлению, однако планируется построение нового здания вместо разрушенного.

Герасимов посетила "Охматдет" после ракетного удара РФ

Российская ракета полностью разрушила отделение интенсивной терапии, всего повреждено 24 отделения… В этот момент в больнице было более 600 пациентов — дети, страдающие неизлечимыми заболеваниями. В частности, дети из Молдовы, одна из которых в момент бомбардировки находилась на операционном столе. К счастью, ребенок выжил до сих пор находится под наблюдением врачей, — написала Герасимов.

Это нападение — ужасный пример цинизма тех, для кого уже нет ничего святого, даже жизни невинных детей. Зверства против всех украинцев должны прекратиться, — добавила вице-премьер Молдовы.

Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы прибыла в Киев 15 июля и встретилась со своей украинской визавой Ольгой Стефанишиной.

Что известно об атаке РФ на детскую больницу "Охматдет"

Российская армия 8 июля атаковала Киев ракетами. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие. 9 июля в столице был объявлен Днем траура.

Россия нанесла удар по детской больнице стратегической крылатой ракетой X-101.

Отмечается, что на месте трагедии были обнаружены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером, а также ее часть руля.

В результате удара РФ пострадали 10 хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.

Уничтоженный российской армией корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве восстановлению не подлежит. Именно в этом здании находилось отделение токсикологии.

Старый хирургический корпус детской больницы "Охматдет", скорее всего, тоже будет подлежать сносу. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вместо уничтоженных Россией зданий построят один новый корпус.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Охматдету. Вместо двух корпусов уничтоженного здания построят один новый — видео
Охматдет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
МАГАТЭ признало Россию виновной в ударе по "Охматдету"
Кабинет министров Украины
Охматдет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Охматдет" частично возобновляет работу после атаки РФ. Какие отделения заработали
НДСБ "Охматдет"
"Охматдет" частично возобновляет работу после атаки РФ. Какие отделения заработали

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?