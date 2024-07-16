В "Охматдете" во время ракетного удара РФ находились дети из Молдовы

Вице-премьер Молдовы Кристина Герасимов, посетившая визит в Киев, рассказала, что в киевской больнице "Охматдет" во время обстрела РФ находились дети из Молдовы.

Герасимов посетила "Охматдет" после ракетного удара РФ

Российская ракета полностью разрушила отделение интенсивной терапии, всего повреждено 24 отделения… В этот момент в больнице было более 600 пациентов — дети, страдающие неизлечимыми заболеваниями. В частности, дети из Молдовы, одна из которых в момент бомбардировки находилась на операционном столе. К счастью, ребенок выжил до сих пор находится под наблюдением врачей, — написала Герасимов. Поделиться

Это нападение — ужасный пример цинизма тех, для кого уже нет ничего святого, даже жизни невинных детей. Зверства против всех украинцев должны прекратиться, — добавила вице-премьер Молдовы. Поделиться

Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы прибыла в Киев 15 июля и встретилась со своей украинской визавой Ольгой Стефанишиной.

Что известно об атаке РФ на детскую больницу "Охматдет"

Российская армия 8 июля атаковала Киев ракетами. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие. 9 июля в столице был объявлен Днем траура.

Россия нанесла удар по детской больнице стратегической крылатой ракетой X-101.

Отмечается, что на месте трагедии были обнаружены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером, а также ее часть руля.

В результате удара РФ пострадали 10 хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.

Уничтоженный российской армией корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве восстановлению не подлежит. Именно в этом здании находилось отделение токсикологии.

Старый хирургический корпус детской больницы "Охматдет", скорее всего, тоже будет подлежать сносу. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вместо уничтоженных Россией зданий построят один новый корпус.