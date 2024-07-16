В "Охматдете" во время ракетного удара РФ находились дети из Молдовы

Вице-премьер Молдовы Кристина Герасимов, посетившая визит в Киев, рассказала, что в киевской больнице "Охматдет" во время обстрела РФ находились дети из Молдовы.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала больницу стратегической крылатой ракетой, повредив 10 хирургических отделений и другие отделения.
- Трагедия вызвала гибель и большое количество пострадавших.
- Уничтоженный корпус больницы не подлежит восстановлению, однако планируется построение нового здания вместо разрушенного.
Герасимов посетила "Охматдет" после ракетного удара РФ
Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы прибыла в Киев 15 июля и встретилась со своей украинской визавой Ольгой Стефанишиной.
Что известно об атаке РФ на детскую больницу "Охматдет"
Российская армия 8 июля атаковала Киев ракетами. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие. 9 июля в столице был объявлен Днем траура.
Россия нанесла удар по детской больнице стратегической крылатой ракетой X-101.
Отмечается, что на месте трагедии были обнаружены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером, а также ее часть руля.
В результате удара РФ пострадали 10 хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.
Уничтоженный российской армией корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве восстановлению не подлежит. Именно в этом здании находилось отделение токсикологии.
Старый хирургический корпус детской больницы "Охматдет", скорее всего, тоже будет подлежать сносу. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вместо уничтоженных Россией зданий построят один новый корпус.
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