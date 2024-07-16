"Охматдет" частично возобновляет работу после атаки РФ. Какие отделения заработали

Какие отделения заработали в "Охматдете" после удара РФ 8 июля

Несмотря на атаку на прошлой неделе, мы рады сообщить, что некоторые отделения "Охматдета" уже возобновили свою работу. Сегодня снова открылось приемное отделение неотложной помощи , которое теперь обслуживает и пациентов хирургического профиля. Часть онкологических отделений вернулась к работе, кроме отделения трансплантации костного мозга — оно временно работает на базе Киевского городского центра нефрологии и диализа, — сообщили в больнице. Поделиться

Там также отмечают, что отделения микрохирургии, отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии работают на базе Первой областной взрослой больницы.

Кроме того, в "Охматдете" заработали следующие отделения :

Экстренная медицинская помощь (emergency);

Ургентная хирургия;

Абдоминальная хирургия;

Торакальная хирургия;

Ортопедия и травматология;

Центр радиологии;

Детская и подростковая гинекология;

гнойная хирургия;

Педиатрия;

Инфекционное боксированное отделение для детей помладше;

эндокринология;

Детская неврология;

Детская урология;

Отделение анестезиологии;

Отделение анестезиологии и интенсивной терапии;

Операционное отделение.

Также в клинике снова оказывают помощь в отделениях неонатологического профиля :

Интенсивная терапия новорожденных детей;

Хирургии новорожденных;

Интенсивному выхаживанию глубоко недоношенных детей;

Интенсивное выхаживание и ранняя реабилитация детей с перинатальной патологией.

Свою работу также продолжают подразделения больницы:

Центр инфекционных болезней "Клиника для лечения детей, больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом";

Центр медико-психологической, социально-реабилитационной помощи детям;

Центр службы крови;

Центр патологии гемостаза.

Недавно возобновили работу также:

лаборатория медицинской генетики;

Украинский референс-центр по лабораторной диагностике и метрологии;

Медико-генетический центр.

Что известно об атаке РФ на детскую больницу "Охматдет"

Российская армия 8 июля атаковала Киев ракетами. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие. 9 июля в столице был объявлен Днем траура.

Россия нанесла удар по детской больнице стратегической крылатой ракетой X-101.

Отмечается, что на месте трагедии были обнаружены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером, а также ее часть руля.

В результате удара РФ пострадали 10 хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.

Уничтоженный российской армией корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве восстановлению не подлежит. Именно в этом здании находилось отделение токсикологии.

Старый хирургический корпус детской больницы "Охматдет", скорее всего, тоже будет подлежать сносу. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вместо уничтоженных Россией зданий построят один новый корпус.