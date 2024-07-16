"Охматдит" частково відновлює роботу після атаки РФ. Які відділення запрацювали

Дитяча лікарня "Охматдит", яка постраждала від російської ракетної атаки 8 липня, частково відновила роботу.

Які відділення запрацювали в "Охматдиті" після удару РФ 8 липня

Попри атаку минулого тижня, ми раді повідомити, що деякі відділення "Охматдиту" вже відновили свою роботу. Сьогодні знову відкрилося приймальне відділення невідкладної допомоги, яке тепер обслуговує і пацієнтів хірургічного профілю. Частина онкологічних відділень повернулася до роботи, окрім відділення трансплантації кісткового мозку — воно тимчасово працює на базі Київського міського центру нефрології та діалізу, — повідомили в лікарні. Поширити

Там також зазначають, що відділення мікрохірургії, отоларингології та щелепно-лицевої хірургії тимчасово працюють на базі Першої обласної дорослої лікарні.

Крім того, в "Охматдиті" запрацювали такі відділення:

Екстрена медична допомога (emergency);

Ургентна хірургія;

Абдомінальна хірургія;

Торакальна хірургія;

Ортопедія та травматологія;

Центр радіології;

Дитяча та підліткова гінекології;

Гнійна хірургія;

Педіатрія;

Інфекційне боксоване відділення для дітей молодшого віку;

Ендокринологія;

Дитяча неврологія;

Дитяча урологія;

Відділення анестезіології;

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії;

Операційне відділення.

Також у клініці знову надають допомогу у відділеннях неонатологічного профілю:

Інтенсивній терапії новонароджених дітей;

Хірургії новонароджених;

Інтенсивному виходжуванню глибоко недоношених дітей;

Інтенсивному виходжуванню та ранній реабілітації дітей з перинатальною патологією.

Свою роботу також продовжують підрозділи лікарні:

Центр інфекційних хвороб "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД";

Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги дітям;

Центр служби крові;

Центр патології гемостазу.

Нещодавно відновили роботу також:

лабораторія медичної генетики;

Український референс-центр з лабораторної діагностики та метрології;

Медико-генетичний центр.

Що відомо про атаку РФ на дитячу лікарню "Охматдит"

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. 9 липня в столиці було оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101.

Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Внаслідок удару РФ постраждали 10 хірургічних відділень, п'ять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії.

Знищений російською армією корпус дитячої лікарні "Охматдит" у Києві відновленню не підлягає. Саме у цій будівлі знаходилося відділення токсикології.

Старий хірургічний корпус дитячої лікарні "Охматдит" скоріш за все, теж підлягатиме знесенню. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, замість знищених Росією будівель зведуть один новий корпус.