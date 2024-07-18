ВСУ продолжают оборонную операцию на Левобережье Днепра
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ продолжают оборонную операцию на Левобережье Днепра

ВСУ
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задания на левом берегу Херсонской области, в частности, в населенном пункте Крынки.

Главные тезисы

  • Армия РФ нанесла 67 авиационных ударов по Украине 17 июля, вызвав 144 столкновения, на что украинские силы ответили ударами по технике противника и объектам управления.
  • Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" сообщил о действиях ВСУ на Левобережье Днепра и указал на продолжение боевых действий в районе Крынки.
  • Не смотря на разрушения и обстрелы, украинские защитники удерживают оборону на определенных позициях, уничтожают оккупантов и наносят российской армии значительные потери.
  • Ситуация на Левобережье Днепра требует внимания и остается напряженной, однако украинские вооруженные силы продолжают свою оборонительную операцию с настойчивостью и решимостью.

Силы обороны продолжают выполнять боевые задания в районе Кринок

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

Ситуация немного не так критична, как ее интерпретируют некоторые медиа и блоггеры. На этот счет должен сказать, что наш ключевой месседж такой — Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в частности в районе населенного пункта Крынки, — заявил спикер.

Дмитрий Лиховой

Дмитрий Лиховой

Спикер ОСУВ "Таврия"

В то же время Лиховой подтвердил, что в результате интенсивного комбинированного и длительного огневого воздействия врага большинство основных позиций ВСУ разрушены до основания.

Сама деревня просто превратилась в груду камней, она полностью уничтожена вражескими обстрелами. Это уже давно не населенный пункт – это место, где фактически невозможно держать оборону, – заявил спикер.

По словам Лиховия, украинские защитники и дальше находятся на определенных позициях и на плацдармах на Левобережье Днепра — уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери.

Армия РФ нанесла 67 авиационных ударов по Украине 17 июля

За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.

17 июля армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений 67 авиационных ударов, задействовано, в частности, 104 КАБ. Кроме этого, совершил 4605 обстрелов, 94 из них – из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по скоплениям военной техники и живой силы противника, поразили два пункта управления, средство ПВО, четыре радиолокационных станции и станции РЭБ и еще два важных объекта противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Минобороны США назвали причину ограничений на удары Украины по РФ
ракета ATACMS
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В "Охматдете" во время ракетного удара РФ находились дети из Молдовы
В "Охматдете" во время ракетного удара РФ находились дети из Молдовы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ эффективными ударами истощают армию РФ по всей линии фронта
Генштаб ВСУ
Военные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?