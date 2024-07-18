ВСУ продолжают оборонную операцию на Левобережье Днепра

Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задания на левом берегу Херсонской области, в частности, в населенном пункте Крынки.
Главные тезисы
- Армия РФ нанесла 67 авиационных ударов по Украине 17 июля, вызвав 144 столкновения, на что украинские силы ответили ударами по технике противника и объектам управления.
- Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" сообщил о действиях ВСУ на Левобережье Днепра и указал на продолжение боевых действий в районе Крынки.
- Не смотря на разрушения и обстрелы, украинские защитники удерживают оборону на определенных позициях, уничтожают оккупантов и наносят российской армии значительные потери.
- Ситуация на Левобережье Днепра требует внимания и остается напряженной, однако украинские вооруженные силы продолжают свою оборонительную операцию с настойчивостью и решимостью.
Силы обороны продолжают выполнять боевые задания в районе Кринок
Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.
В то же время Лиховой подтвердил, что в результате интенсивного комбинированного и длительного огневого воздействия врага большинство основных позиций ВСУ разрушены до основания.
По словам Лиховия, украинские защитники и дальше находятся на определенных позициях и на плацдармах на Левобережье Днепра — уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери.
Армия РФ нанесла 67 авиационных ударов по Украине 17 июля
За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.
17 июля армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений 67 авиационных ударов, задействовано, в частности, 104 КАБ. Кроме этого, совершил 4605 обстрелов, 94 из них – из реактивных систем залпового огня.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по скоплениям военной техники и живой силы противника, поразили два пункта управления, средство ПВО, четыре радиолокационных станции и станции РЭБ и еще два важных объекта противника.
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