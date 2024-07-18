ВСУ продолжают оборонную операцию на Левобережье Днепра

Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задания на левом берегу Херсонской области, в частности, в населенном пункте Крынки.

Силы обороны продолжают выполнять боевые задания в районе Кринок

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

Ситуация немного не так критична, как ее интерпретируют некоторые медиа и блоггеры. На этот счет должен сказать, что наш ключевой месседж такой — Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в частности в районе населенного пункта Крынки, — заявил спикер. Дмитрий Лиховой Спикер ОСУВ "Таврия"

В то же время Лиховой подтвердил, что в результате интенсивного комбинированного и длительного огневого воздействия врага большинство основных позиций ВСУ разрушены до основания.

Сама деревня просто превратилась в груду камней, она полностью уничтожена вражескими обстрелами. Это уже давно не населенный пункт – это место, где фактически невозможно держать оборону, – заявил спикер. Поделиться

По словам Лиховия, украинские защитники и дальше находятся на определенных позициях и на плацдармах на Левобережье Днепра — уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери.

Армия РФ нанесла 67 авиационных ударов по Украине 17 июля

За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.

17 июля армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений 67 авиационных ударов, задействовано, в частности, 104 КАБ. Кроме этого, совершил 4605 обстрелов, 94 из них – из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по скоплениям военной техники и живой силы противника, поразили два пункта управления, средство ПВО, четыре радиолокационных станции и станции РЭБ и еще два важных объекта противника.