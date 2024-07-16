По информации Генштаба, 16 июля украинские военные 86 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
Главные тезисы
- ВСУ успешно отражают атаки преступной армии РФ, значительные потери оккупантов на разных направлениях фронта.
- Российские оккупанты не смогли прорвать оборону ВСУ в ряде районов, что свидетельствует об эффективности украинских военных.
- На восточном фронте продолжается интенсивная борьба между сторонами, и украинские военные продемонстрировали стойкость и активность в защите своей территории.
- В Генштабе подчеркивают, что подразделения ВСУ успешно устраняют противника, приводя к значительным потерям в рядах российских оккупантов.
- Ситуация на восточном фронте остается напряженной, но благодаря эффективным действиям ВСУ удалось сохранить стабильность в ключевых районах и отразить вражеские атаки.
Что происходит на восточном фронте
Отмечается, что ВСУ эффективными ударами истощают российских окупантов вдоль всей линии фронта.
В Харьковской области российские оккупанты 5 раз безуспешно атаковали позиции ВСУ в Волчанске и вблизи Глубокого.
По направлению Купянская преступная армия РФ 10 раз пыталась штурмовать позиции ВСУ в районах Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Андреевки.
Пока еще продолжается отражение трех вражеских атак.
В направлении Лимана в Донецкой области оккупационная армия РФ 6 раз безуспешно атаковала позиции ВСУ неподалеку от Невского и Макеевки.
В направлении Северска русские оккупанты пытались вести наступление в районах Верхнекаменского, Северного и Переездного.
ВСУ отразили 8 вражеских атак. Идет еще один бой.
В направлении Краматорска продолжаются 2 боестолкновения в районе Клещиевки.
В направлении Торецкого российские оккупанты 7 раз атаковали позиции ВСУ возле Северного, Торецкого и Нью-Йорка.
Украинские воины остановили 6 вражеских атак, 1 атака – продолжается.
По информации Генштаба, наибольшую активность враг демонстрировал по направлению к Покровску.
Здесь враг пытался прорвать оборону ВСУ 19 раз вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Новоселовки Первой.
В направлении Курахового враг 17 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки. Продолжаются еще 2 боя.
Захватчики совершили наступательные действия недалеко от Водяного и Константиновки. Во время двух боеприкосновений враг потерпел неудачу.
Что известно о ситуации на юге Украины
По информации Генштаба, все попытки атак российских оккупантов в Запорожской и Херсонской областях потерпели неудачу.
В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
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