По информации Генштаба, 16 июля украинские военные 86 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Что происходит на восточном фронте

Отмечается, что ВСУ эффективными ударами истощают российских окупантов вдоль всей линии фронта.

В Харьковской области российские оккупанты 5 раз безуспешно атаковали позиции ВСУ в Волчанске и вблизи Глубокого.

По направлению Купянская преступная армия РФ 10 раз пыталась штурмовать позиции ВСУ в районах Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Андреевки.

Пока еще продолжается отражение трех вражеских атак.

В направлении Лимана в Донецкой области оккупационная армия РФ 6 раз безуспешно атаковала позиции ВСУ неподалеку от Невского и Макеевки.

В направлении Северска русские оккупанты пытались вести наступление в районах Верхнекаменского, Северного и Переездного.

ВСУ отразили 8 вражеских атак. Идет еще один бой.

В направлении Краматорска продолжаются 2 боестолкновения в районе Клещиевки.

В направлении Торецкого российские оккупанты 7 раз атаковали позиции ВСУ возле Северного, Торецкого и Нью-Йорка.

Украинские воины остановили 6 вражеских атак, 1 атака – продолжается.

По информации Генштаба, наибольшую активность враг демонстрировал по направлению к Покровску.

Здесь враг пытался прорвать оборону ВСУ 19 раз вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Новоселовки Первой.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 192 кафира, 74 из них - безвозвратно. Также уничтожены танк, две бронемашины "Тигр", два БПЛА "Ланцет" и один "Supercam". Кроме этого, повреждены БТР, танк, два МТ-ЛБ и автомобиль, - отмечают аналитики. Поделиться

В направлении Курахового враг 17 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки. Продолжаются еще 2 боя.

Захватчики совершили наступательные действия недалеко от Водяного и Константиновки. Во время двух боеприкосновений враг потерпел неудачу.

Что известно о ситуации на юге Украины

По информации Генштаба, все попытки атак российских оккупантов в Запорожской и Херсонской областях потерпели неудачу.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.