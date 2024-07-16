ВСУ могут столкнуться с масштабным дефицитом бронежилетов

Производитель бронежилетов «Украинская броня» рассчитывал продавать свою амуницию для Минобороны, но получил два уголовных производства.

90% средств компании "Украинская броня" находится в арестованных товарах

Ситуацию с производителем "Украинская броня" прокомментировал коммерческий директор Денис Милиневский.

Думали, государство нас поблагодарит. Зато есть "маски-шоу", безосновательные обвинения, требования, аресты, блокировка — говорит он. Поделиться

1 июля 2024 года он (производитель «Украинская броня» - ред.) получил подозрение от Бюро экономической безопасности (БЭБ). Его подозревают в возможных финансовых махинациях и неуплате налогов.

Украинская броня

Более года назад - в мае 2023-го - БЭБ провело обыски на складах и производстве компании. После этого правоохранители изъяли 5000 единиц амуниции более чем на 40 млн грн, а счета "Украинской брони" арестовали.

Это уже оплаченный товар, которого ждут украинские защитники, — говорит Милиневский. – Если нам его не вернут, мы банкроты. Поделиться

По данным БЭБ, в течение апреля-июня 2022 года на основе поддельных документов "Украинская броня" смогла получать льготы для ввоза в Украину товаров военного назначения, которые затем продавалась через сеть специализированных магазинов, подозревают следователи.

Таким образом был завезен товар более чем на 100 млн грн, из которых "Украинская броня" не доплатила 30 млн грн налогов, посчитали в БЭБ осенью 2023-го.

Пока идет следствие, с августа 2023-го работа "Украинской брони" заблокирована, компания не может участвовать в государственных закупках.

Украинская броня

90% средств компании – в арестованных БЭБ товарах. Из-за ареста счетов "Украинская броня" не может закупить материалы для дальнейшего производства, уголовное производство усложняет и привлечение кредитных средств.

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ДОТ планировал приобрести более 135 200 бронежилетов. Поставщик нашелся только для одного лота из десяти – на изготовление 15 000 бронежилетов за 390 млн грн. Остальные закупки не состоялись.

Одна из ключевых причин – нехватка поставщиков, способных участвовать в тендерах.

Но по словам СЕО компании Яна Гончарова, мощности "Украинской брони" могут закрыть треть объявленного ДОТом тендера — 45 000 бронежилетов и около трети годовых потребностей украинских Сил обороны в броне.

"Украинская броня" не единственный пострадавший от стражей порядка. Сейчас бюро ведет еще четыре схожих дела в отношении поставщиков для Сил обороны, уточнили в пресс-службе БЭБ для Forbes.