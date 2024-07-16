ЗСУ можуть стикнутися з масштабним дефіцитом бронежилетів

Виробник бронежилетів «Українська броня» розраховував продавати свою амуніцію для Міноборони, але отримав два кримінальні провадження.

90% коштів компанії “Українська броня“ знаходиться в арештованих товарах

Ситуацію з виробником «Українська броня» прокоментував комерційний директор Денис Міліневський.

Думали, держава нам подякує. Натомість маємо "маски-шоу", безпідставні звинувачення, вимоги, арешти, блокування — каже він. Поширити

1 липня 2024-го він (виробник «Українська броня» - ред.) отримав підозру від Бюро економічної безпеки (БЕБ). Його підозрюють у можливих фінансових махінаціях і несплаті податків.

Українська броня

Понад рік тому — у травні 2023-го — БЕБ провело обшуки на складах і виробництві компанії. Після цього правоохоронці вилучили 5000 одиниць амуніції на понад 40 млн грн, а рахунки "Української броні" арештували.

Це вже оплачений товар, на який чекають українські захисники, — каже Міліневський. — Якщо нам його не повернуть, ми банкрути. Поширити

За даними БЕБ, протягом квітня–червня 2022 року на основі підроблених документів "Українська броня" змогла отримувати пільги для завезення в Україну товарів військового призначення, які потім продавала через мережу спеціалізованих магазинів, підозрюють слідчі.

У такий спосіб було завезено товару на понад 100 млн грн, з яких "Українська броня" не доплатила 30 млн грн податків, порахували в БЕБ восени 2023-го.

Поки триває слідство, із серпня 2023-го, робота "Української броні" заблокована, компанія не може брати участі у державних закупівлях.

Українська броня

90% коштів компанії — в арештованих БЕБ товарах. Через арешт рахунків "Українська броня" не може закупити матеріали для подальшого виробництва, кримінальне провадження ускладнює й залучення кредитних коштів.

Всього 6 українських виробників можуть виготовляти бронежилети для ЗСУ

ДОТ планував придбати понад 135 200 бронежилетів. Постачальник знайшовся лише для одного лота з десяти — на виготовлення 15 000 бронежилетів за 390 млн грн. Решта закупівель не відбулася.

Одна з ключових причин — брак постачальників, здатних брати участь у тендерах.

Але за словами СЕО компанії Яна Гончарова потужності "Української броні" можуть закрити третину оголошеного ДОТом тендера — 45 000 бронежилетів і близько третини річних потреб українських Сил оборони в броні.

"Українська броня" не єдиний постраждалий від правоохоронців. Зараз бюро веде ще чотири схожі справи щодо постачальників для Сил оборони, уточнили в пресслужбі БЕБ для Forbes.