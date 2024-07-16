За інформацією Генштабу, протягом 16 липня українські військові 86 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Що відбувається на східному фронті

Зазначається, що ЗСУ ефективними ударами виснажують російських окупантів уздовж усієї лінії фронту.

На Харківщині російські окупанти 5 разів безуспішно атакували позиції ЗСУ у Вовчанську та поблизу Глибокого.

У напрямку Куп’янська злочинна армія РФ 10 разів намагалась штурмувати позиції ЗСУ у районах Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Андріївки.

Наразі ще триває відбиття трьох ворожих атак.

У напрямку Лимана на Донеччині окупаційна армія РФ 6 разів безуспішно атакувала позиції ЗСУ неподалік Невського та Макіївки.

У напрямку Сіверська російські окупанти намагались вести наступ в районах Верхньокам'янського, Північного та Переїзного.

ЗСУ відбили 8 ворожих атак. Триває ще один бій.

У напрямку Краматорська тривають 2 боєзіткнення в районі Кліщіївки.

У напрямку Торецька російські окупанти 7 разів атакували позиції ЗСУ біля Північного, Торецька та Нью-Йорка.

Українські воїни зупинили 6 ворожих атак, 1 атака - продовжується.

За інформацією Генштабу, найбільшу активність ворог демонстрував у напрямку Покровська.

Тут ворог намагався прорвати оборону ЗСУ 19 разів поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Прогресу та Новоселівки Першої.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 192 окупанти, 74 з них - безповоротно. Також знищено танк, дві бронемашини "Тигр", два БПЛА "Ланцет" та один "Supercam". Крім цього, пошкоджено БТР, танк, два МТ-ЛБ та автомобіль, - наголошують аналітики. Поширити

У напрямку Курахового ворог 17 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Тривають ще 2 бої.

Загарбники здійснили наступальні дії неподалік Водяного та Костянтинівки. Під час двох боєзіткнень ворог зазнав невдачі.

Що відомо про ситуацію на півдні України

За інформацією Генштабу, всі спроби атак російських окупантів у Запорізькій та Херсонській областях зазнали невдачі.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.