За інформацією Генштабу, протягом 16 липня українські військові 86 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.
Головні тези:
- Українські війська наносять ефективні удари по російських військах на різних напрямках фронту.
- Останні дані Генштабу свідчать про активність ЗСУ в обороні та відбитті атак від ворожих сил.
- Російські окупанти зазнають значних втрат у боях з українською армією на Харківщині, Донеччині та інших напрямках.
- Ворог спробував прорвати оборонні позиції ЗСУ в районі Покровська, але зазнав великих втрат.
- На півдні України російські окупанти також зазнали невдач у спробах атак. Ситуація на цих напрямках залишається стабільною.
Що відбувається на східному фронті
Зазначається, що ЗСУ ефективними ударами виснажують російських окупантів уздовж усієї лінії фронту.
На Харківщині російські окупанти 5 разів безуспішно атакували позиції ЗСУ у Вовчанську та поблизу Глибокого.
У напрямку Куп’янська злочинна армія РФ 10 разів намагалась штурмувати позиції ЗСУ у районах Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Андріївки.
Наразі ще триває відбиття трьох ворожих атак.
У напрямку Лимана на Донеччині окупаційна армія РФ 6 разів безуспішно атакувала позиції ЗСУ неподалік Невського та Макіївки.
У напрямку Сіверська російські окупанти намагались вести наступ в районах Верхньокам'янського, Північного та Переїзного.
ЗСУ відбили 8 ворожих атак. Триває ще один бій.
У напрямку Краматорська тривають 2 боєзіткнення в районі Кліщіївки.
У напрямку Торецька російські окупанти 7 разів атакували позиції ЗСУ біля Північного, Торецька та Нью-Йорка.
Українські воїни зупинили 6 ворожих атак, 1 атака - продовжується.
За інформацією Генштабу, найбільшу активність ворог демонстрував у напрямку Покровська.
Тут ворог намагався прорвати оборону ЗСУ 19 разів поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Прогресу та Новоселівки Першої.
У напрямку Курахового ворог 17 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Тривають ще 2 бої.
Загарбники здійснили наступальні дії неподалік Водяного та Костянтинівки. Під час двох боєзіткнень ворог зазнав невдачі.
Що відомо про ситуацію на півдні України
За інформацією Генштабу, всі спроби атак російських окупантів у Запорізькій та Херсонській областях зазнали невдачі.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
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