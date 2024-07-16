ЗСУ ефективними ударами виснажують армію РФ по всій лінії фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ефективними ударами виснажують армію РФ по всій лінії фронту

Генштаб ЗСУ
Військові ЗСУ

За інформацією Генштабу, протягом 16 липня українські військові 86 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ. 

Головні тези:

  • Українські війська наносять ефективні удари по російських військах на різних напрямках фронту.
  • Останні дані Генштабу свідчать про активність ЗСУ в обороні та відбитті атак від ворожих сил.
  • Російські окупанти зазнають значних втрат у боях з українською армією на Харківщині, Донеччині та інших напрямках.
  • Ворог спробував прорвати оборонні позиції ЗСУ в районі Покровська, але зазнав великих втрат.
  • На півдні України російські окупанти також зазнали невдач у спробах атак. Ситуація на цих напрямках залишається стабільною.

Що відбувається на східному фронті

Зазначається, що ЗСУ ефективними ударами виснажують російських окупантів уздовж усієї лінії фронту.

На Харківщині російські окупанти 5 разів безуспішно атакували позиції ЗСУ у Вовчанську та поблизу Глибокого.

У напрямку Куп’янська злочинна армія РФ 10 разів намагалась штурмувати позиції ЗСУ у районах Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Андріївки.

Наразі ще триває відбиття трьох ворожих атак.

У напрямку Лимана на Донеччині окупаційна армія РФ 6 разів безуспішно атакувала позиції ЗСУ неподалік Невського та Макіївки.

У напрямку Сіверська російські окупанти намагались вести наступ в районах Верхньокам'янського, Північного та Переїзного.

ЗСУ відбили 8 ворожих атак. Триває ще один бій.

У напрямку Краматорська тривають 2 боєзіткнення в районі Кліщіївки.

У напрямку Торецька російські окупанти 7 разів атакували позиції ЗСУ біля Північного, Торецька та Нью-Йорка.

Українські воїни зупинили 6 ворожих атак, 1 атака - продовжується.

За інформацією Генштабу, найбільшу активність ворог демонстрував у напрямку Покровська.

Тут ворог намагався прорвати оборону ЗСУ 19 разів поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Прогресу та Новоселівки Першої.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 192 окупанти, 74 з них - безповоротно. Також знищено танк, дві бронемашини "Тигр", два БПЛА "Ланцет" та один "Supercam". Крім цього, пошкоджено БТР, танк, два МТ-ЛБ та автомобіль, - наголошують аналітики.

У напрямку Курахового ворог 17 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Тривають ще 2 бої.

Загарбники здійснили наступальні дії неподалік Водяного та Костянтинівки. Під час двох боєзіткнень ворог зазнав невдачі.

Що відомо про ситуацію на півдні України

За інформацією Генштабу, всі спроби атак російських окупантів у Запорізькій та Херсонській областях зазнали невдачі.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

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